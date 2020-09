Libertad de expresión, para Juan Villoro, está fuerte

Recientemente la revista Nexos recibió una multa por una factura relacionada con Infonavit de 74 mil pesos, y la multa asciende a cerca de 2 millones. No soy experto en el caso, no lo conozco, como simple ciudadano y cronista me parece que la multa es exagerada, que debe ser impugnada y ojalá se resuelva legalmente