Libera Sheinbaum corredores para vivienda; anuncian inversión por 45 mmdp

La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum presentó un plan que incluye 11 corredores de regeneración urbana y vivienda social para evitar la gentrificación y al mismo tiempo rescatar zonas que están abandonadas en áreas céntricas de la Ciudad de México. Sin embargo para organizaciones relacionadas a temas inmobiliarios, el proyecto carece de estructura y es muy similar a lo que han hecho sus antecesores.

El plan prevé inversión privada y pública de hasta 45 mil millones de pesos, y la condición para las empresas que participen es que dejen 30% para vivienda de interés social. Entre las características que tendrán dichos corredores, según explicó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, es que no tengan problemas de uso de suelo y que además tengan servicios a la mano como agua, drenaje y opciones de movilidad.

La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, (CANADEVI) Delegación Valle de México, Lydia Álvarez de Gavito, indicó que se necesita adecuar el plan urbano y los usos de suelo a la nueva realidad que se vive en la capital del país.

El presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), Enrique Téllez Kuenzler, reconoció el trabajo de la presente administración en la industria y destacó que participan en el Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente, a través de la implementación de procesos que generen oportunidades para la detonación de vivienda social y económica sustentable con ahorros significativos para la población.

Mónica Tapia, de la organización urbana Obra Chueca, compartió con La Silla Rota que acudió a la Agencia Digital del gobierno de la Ciudad de México, para ver la información sobre las zonas donde la administración capitalina busca hacer 11 corredores urbanos y tener 30% de vivienda de interés social.

"Veo que no tenemos ni un catastro completo para estar planeando esto y se siguen haciendo acuerdos en lo oscurito con quien sabe quiénes, cuando la Constitución mandata tener un sistema de información abierto, un instituto de planeación. Estoy sentada en la agencia digital, no nos enseñan dónde está el agua, dónde hay vivienda. No dice cuántos servicios hay. Pedimos que nos muestren eso y le creo. Estoy en su oficina y no hay nada", dijo Tapia.

Para la activista, el proyecto presentado este 21 de agosto por Sheinbaum para fomentar la construcción de viviendas a bajo costo y redensificar algunas zonas como Eje Central desde Circuito Interior hasta Avenida de los Cien Metros, o la colonia Atlampa, en la alcaldía de Miguel Hidalgo, "es una ocurrencia", algo similar a lo que en su momento hizo Miguel Ángel Mancera.

La mandataria capitalina explicó que buscan que en la ciudad haya 30 % de vivienda de interés social y advirtió que el modelo que sólo buscaba redensificar ya se acabó, y la intención de su administración es reducir el precio de la vivienda.

"Una cosa es creerle a una ocurrencia más, otra es ver los datos, planear juntos. Por supuesto necesitamos vivienda con servicios, no es que no queremos más vivienda, requerimos mucha vivienda en esta ciudad, que la gente no haga tres horas a su trabajo, vivienda más barata, necesitamos crear oferta de vivienda", aclaró.

Recordó que hace algunos años una "de esas ocurrencias" fue la de la norma 26 cuyo objetivo era crear vivienda de interés social, pero no hubo un mecanismo que vigilara que se construyeran y vendieran esos edificios como vivienda de interés social.

Lo que pasó es que vendieron esos departamentos como de lujo con distintas triquiñuelas, les pasamos ese subsidio que se apropiaron de él y hoy no tenemos ningún mecanismo para evitar que vuelva a ocurrir

Pero además la Constitución local aprobada en 2017 prevé que la planeación sea por 20 años, que antes de hacer proyectos urbanos haya una ley de Planeación aprobada, pero eso no ha ocurrido y en cambio ya se anunciaron los 11 corredores.

"Falta la ley de planeación de desarrollo sustentable, o ley de planeación, los programas de ordenamiento general y de demarcaciones y que deberían estar esos corredores sujetos a esa planeación y hasta la fecha no tienes ni ley de planeación ni ley orgánica de instituto de planeación que deberían hacer esos programas. Debe ser paso por paso, si no es ocurrencia, más que ya se le ocurrió a Ebrard y a Mancera. Seguimos con ocurrencias y sin planes a 20 años como dice la Constitución", lamentó.

Tapia no es la única activista urbana que cuestionó el proyecto de los 11 corredores. Josefina McGregor recordó que el encargado del proyecto, el director de Planeación de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Seduvi, Pablo Benllure, trabajó para el gobierno de Miguel Ángel Mancera, y fue el encargado de diseñar la Norma 30 y 31, similar a los corredores.

EL PROGRAMA

De acuerdo con información del gobierno capitalino Programa, iniciará en 11 corredores urbanos y zonas prioritarias que presentan un alto grado de deterioro y concentración de viviendas en situación de alto riesgo.

Estos corredores y zonas, se caracterizan por contar en su entorno inmediato con equipamientos urbanos, factibilidad hidráulica y servicios de transporte público masivo.

A pesar de lo anterior, actualmente se encuentran subutilizados en promedio, en un 50% de su potencial, lo que significa desperdiciar una capacidad instalada que se ha construido a lo largo de muchos años.

Los proyectos que cumplan con todos los criterios, serán apoyados con facilidades administrativas y fiscales, acordes a la cantidad de viviendas sociales que aporten.

Sociales, que garanticen la no expulsión de la población residente y la construcción de al menos 30% de vivienda social del total producido;

Sustentables, para que su funcionamiento no tenga impacto negativo sobre el ambiente; y se propicie una reducción significativa del consumo de agua mediante la implementación de sistemas de captación, almacenamiento y aprovechamiento del agua pluvial y de aguas "grises" y jabonosas.

Urbanos, respetando los usos del suelo y las normas que rigen al patrimonio cultural urbano; Movilidad, impulsando las normas de requerimientos mínimos de cajones estacionamientos;

Riesgo, que promuevan los servicios de aseguramiento para la vivienda en caso de emergencia o desastre y en apego al Atlas de Riesgo.

