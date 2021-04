Ley Zaldívar, sin acuerdo; discusión se pasa para este jueves

La Cámara de Diputados cerró su sesión ordinaria sin llegar a un acuerdo para votar la ampliación del mandato del ministro Arturo Zaldívar, al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); ni las reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR); por lo que se citó a nueva sesión este jueves, a las 10 horas.

El pleno de la Cámara de Diputados cerró su sesión ordinaria de este miércoles sin haber llegado a un acuerdo respecto al dictamen de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el que se pretende ampliar el periodo de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.

Un minuto antes de cerrar la sesión, la presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri Riancho (PRI), dio cuenta de que se recibió el dictamen de la Comisión de Justicia con las reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que también se discutirá este jueves en el pleno. Citó a una nueva sesión a las 10 horas.

"Aquí no se obstaculiza, tenemos que cumplir con las fases de nuestra Ley Orgánica. Por tiempo no vamos a parar, además tengo tres vicepresidentes que me suplirán en caso de que mis párpados comiencen a flaquear", dijo.

El diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) y el diputado Carlos Puente (PVEM) cuestionaron por qué el dictamen de la Fiscalía General de la República no llegó al pleno, aún cuando la Comisión de Justicia lo aprobó antes de las 18 horas.

Ambos acusaron que fue retenido por la diputada panista Pilar Ortega, presidenta de la Comisión de Justicia. Morena retó a la presidenta Dulce María Sauri y exigieron que ordenara a Ortega el envío del dictamen para votarlo este mismo miércoles.

El morenista Rubén Cayetano señaló que, aunque votará en contra, "se debe enviar el dictamen". El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, consideró un abuso lo ocurrido y afirmó que la bancada panista "secuestró" el dictamen aprobado.

ENTRE RECLAMOS POR DISPENSA DE TRÁMITES, INICIA DISCUSIÓN SOBRE LEY ZALDÍVAR

El pleno de la Cámara de Diputados inició su sesión ordinaria de este miércoles en medio de reclamos por la inclusión de la minuta que amplía, por dos años, la presidencia del ministro Arturo Zaldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal. El debate de este tema duró una hora.

La presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri Riancho (PRI), destacó que el tema se agendó en el orden del día con base en el artículo 20, numeral dos, inciso c, de la Ley Orgánica del Congreso General.

En una breve participación la priista justificó tener la facultad de intervenir en la elaboración de ésta. "En cuanto a la orden del día, como presidenta de la Mesa Directiva, dije que no podíamos incluir la presunción de un dictamen de la Comisión de Justicia que todavía no convoca a la reunión para su discusión", dijo. Precisó que es un caso diferente el dictamen a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que desde ayer revisa el tema en la comisión de Justicia.

Destacó que tiene una obligación legal y moral a la Cámara de Diputados. Y ejemplificó que la aprobación de la ley de seguridad interior fue declarada como inconstitucional, cuando la Corte consideró que se violó el proceso legislativo y que dejó en indefensión "al indispensable debate parlamentario".

Relató que en la reunión de la Mesa Directiva "de los siete grupos parlamentarios, 5 votaron en contra de incluir en la orden del día estos dos dictámenes que aún existen. Pero dos grupos parlamentarios votaron a favor y por voto ponderado, forma parte de la orden del día".

El diputado Marco Aguilar pidió a Sauri especificar cuáles fueron esos dos grupos parlamentarios. Y solicitó que se cumpla con el reglamento para que la Comisión de Justicia emita un dictamen sobre el tema, tal como fue turnado ayer. La priista respondió que no daría nombres, y reiteró que el voto ponderado tiene un peso relevante.

Pilar Ortega, presidenta de la Comisión de Justicia, se presentó en el pleno para explicar que el dictamen a la Fiscalía General de la República se encuentra en análisis dentro de la comisión. Y expresó su sorpresa respecto al tema de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

"Todavía la comisión no sesiona y por ende no hay dictamen, pediría respeto a esta comisión sus integrantes y sus acuerdos. Nunca hemos sido una comisión obstruccionista, somos una comisión que construye y respeta los reglamentos".

Mónica Bautista, legisladora por el PRD, señaló que en estos momentos dicha comisión está concentrada en el dictamen de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, por lo que no ha sido abordado el análisis de la Ley Orgánica del Poder Judicial; destacó que por ende no hay dictamen aún.

Legisladores de la 4T defendieron que el tema sí puede ser incluido porque así lo determinó la Junta de Coordinación Política ayer. El petista Gerardo Fernández Noroña aseguró que los partidos de oposición temen en el fondo, que el Poder Ejecutivo pueda ampliar su cargo, "pero eso no va a suceder", dijo.

El morenista Roberto Hernández dijo desde su curul "como usted sabe presidenta, la Junta de Coordinación Política propone y la Mesa Directiva que usted preside tramita, verdad?" Y respaldó que el tema fuese incluido en la orden del día, sin dictamen de por medio.

Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política, afirmó que es la primera vez que se vota un tema sin dictamen. Ejemplificó el presupuesto Federal y la ley de ingresos y egresos. "Forma parte de nuestra práctica legislativa" justificó.