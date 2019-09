Ley de secreto profesional deja puerta abierta a desprotección de colaboradores

La nueva Ley del Secreto Profesional y Cláusula de Conciencia para el Ejercicio Periodístico, deja abierta la puerta a dejar en la desprotección a colaboradores periodísticos, y a que en juicios por daño moral un juez pueda pedir revelar las fuentes a un periodista, consideró la representante en México de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Balbina Flores.

En entrevista con La Silla Rota consideró que la ley en general tiene aspectos positivos, pero que pudo ser más precisa para evitar las cuestiones arriba mencionadas.

La ley dice lo siguiente, en su artículo 5, fracción I:

I. Que las personas periodistas al ser citadas para que comparezcan como testigo en procesos jurisdiccionales o en cualquier otro seguido en forma de juicio, podrán reservarse la revelación de sus fuentes de información, identificar a sus fuentes, así como excusar las respuestas que pudieran revelar la identidad de las mismas".

Al respecto, Flores reconoció que en un caso de daño moral se puede iniciar un juicio contra un periodista y no queda claro que en esa clase de juicios, no se le pida no revelar sus fuentes. Recordó que esos juicios ya no son penales, pero aún así quienes se consideren afectados pueden buscar enjuiciar al periodista, lo que se vuelve un proceso desgastante, y que es asumido por el periodista más que por el medio de comunicación para el cual trabaja.

"Se despenalizó la cuestión de delitos contra la prensa, pero hay que considerar que a veces se hace un abuso por daño moral cuando se convierten en una práctica cotidiana y pueden convertirse en un riesgo para el ejercicio periodístico. Si bien ya no se penaliza tener una demanda, se demanda al periodista como persona más vulnerable, no se demanda al medio de comunicación, y sí hay demanda por millones de pesos y se afecta al periodista pensando en salarios tan pobres", explicó

Aunque se diga que eso no pasa en la Ciudad de México, afirmó que sí pasa, entonces no es solo la despenalización por delitos de prensa sino como por daño moral y que en el ámbito civil se convierte en un riesgo.

"El mismo relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuando hicieron su reporte llamaron la atención sobre esa parte que se tenía, que establecer eso".

Dentro de la ley se define a los periodistas como sujetos de protección al secreto profesional, un tema que incluso causó polémica durante su votación, ya que el diputado Jorge Gaviño buscaba que se incluyera en la legislación la palabra " y los colaboradores", pero no ocurrió así.

La redacción del artículo 2 de la ley quedó así:

"Para los efectos de esta Ley se entenderá por periodista: Las personas físicas, así como medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole cuyo trabajo consista en recabar, almacenar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información, a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen", se lee en el documento.

"Los colaboradores quedan totalmente fuera. Los periodistas reportean y publican pero en el caso de los que opinan o los colaboradores esporádicos ellos emiten una opinión propia", dijo Flores.

También habló sobre la cláusula de conciencia, que no se tenía en la ley actual y la consideró positiva.

El artículo 6 es el que se refiere a la cláusula de conciencia y establece lo siguiente.

"La cláusula de conciencia es el derecho que tienen las personas periodistas, cuyo objeto es salvaguardar su dignidad personal, profesional e independencia en el desempeño del ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión e información.

"Con base en la cláusula de conciencia, la persona periodista podrá negarse, de manera motivada a realizar una instrucción de sus jefas, jefes o superiores en el medio para el que labora, a participar en la elaboración de informaciones contrarios a sus principios ideológicos, éticos o de conciencia, sin que esto lleve aparejada cualquier tipo de sanción, exclusión, agresión o perjuicio.

"Los medios de comunicación establecerán Códigos de Ética propios para salvaguardar la cláusula de conciencia de las personas periodistas", de acuerdo con la ley.

Este último punto es algo que cuestionó la representante de RSF en México, ya que no le corresponde a la ley que los medios de comunicación tengan un código de ética.

"Hasta donde sé este tema es una responsabilidad y obligación de medios y no se qué tanto debería estar establecido de ley y lo señala como obligatoriedad, y como ley debería ser el promover o fomentar que los medios establezcan su código de ética, no como una obligatoriedad, ya que el tema de códigos de ética queda como voluntad de cada medio. No como quedó porque la ley en general es obligatoria para la autoridad no para entes privados".

Flores aseguró que para la elaboración de la ley, Reporteros Sin Fronteras no fue consultado, aunque dijo que otras organizaciones sí.

"A nosotros no nos consultaron, entiendo lo hicieron con algunas organizaciones, no en el caso nuestro, desconozco el proceso que siguió. Vi que nos citan pero traen datos de detenidos pero son cifras mundiales, no son de México, ellos tendrían que haber precisado que esas cifras tienen que ver con referencia mundial, no se vaya a creer que esas cifra son de México, es un pequeño detalle que me saltó".

CUENTA CHILES

Previo a la votación de la ley en el Congreso de la Ciudad de México, el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jorge Gaviño llamó "cuentachiles" a la fracción de Morena por no incluir tres palabras más a la definición de periodista.

Consultado por La Silla Rota sobre el tema, aclaró que en su opinión la ley quedó completa.

Pero debería haber quedado homogénea con la Constitución local, y recordó que al consultarlo en la discusión en el pleno habló con el autor de la iniciativa, Miguel Ángel Salazar. Según el perredista, el legislador priísta estaba de acuerdo con el cambio, pero cuando lo consultó con la fracción de Morena, cambió de postura y optó por no incluir lo de "colaborador".

"Yo lo que quería era dejarlo más claro conforme a la Constitución y no lo aceptaron. Miguel Ángel decía que no tenía problema y luego viste la votación cerrada, 28 contra 19 y 6 abstenciones, estuvo el debate difícil pero sí hay riesgo, creo que no es tan claro (que la protección es también para colaboradores) y hubiera sido más claro".

Consideró que con la actual redacción los periodistas y colaboradores quedan protegidos, pero si el texto se hubiera apegado a la Constitución la protección hubiera quedado más completa.

"Periodistas y los colaboradores sí quedan protegidos, pero sí se les puede proteger mejor porque la Constitución está sobre cualquier ley y si está por encima pues déjalo igual, no es un problema técnico".

EXCLUYENTE

El diputado Salazar también fue consultado por La Silla Rota sobre el tema.

Consideró que haber puesto colaborador en la definición de periodista hubiera sido excluyente.

"Es discriminatorio diferenciar ente periodista y colaborador", dijo en entrevista.

"No debiera (haber diferenciación) y debería prevalecer concepto pro persona, cualquier persona sabe que cuando hay contradicción se aplica el principio pro persona. El periodista es todo aquel que difunde ideas".

En cuanto a lo del secreto profesional defendió que está garantizado.

"Si tu cometes un ilícito y te llaman en calidad de indiciado es una cosa, te llaman como testigo no puedes revelar tu secreto profesional que pueden ser vulnerado siempre y cuando la persona diga no tengo el problema de que reveles su fuente, eso no se le está quitando".

JGM