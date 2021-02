Ley de Adquisiciones, dos líneas del dictamen dividen a la oposición

Un párrafo divide a la bancada mayoritaria en el Congreso, de la oposición. Un párrafo que, según el autor de la iniciativa -el coordinador de Morena, Mario Delgado-, permitirá al gobierno federal garantizar el abasto de medicamentos al comprarlos en el extranjero; y aunque los partidos de oposición no cuestionan el fin, sí cuestionan no encontrar claridad en los cómos. De ahí su negativa a lo que interpretan, sería la entrega de un cheque en blanco al Ejecutivo.

La iniciativa, de la cual La Silla Rota tienen copia, adiciona un párrafo al artículo primero de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público dejando el gobierno federal en libertad de comprar medicamentos en el extranjero mediante un mecanismo regional de la Organización Panamericana de la Salud, sin supervisión ni licitación de por medio. Pero en efecto, el texto no precisa a detalle el mecanismo con que funcionará, los montos de dinero mínimos y máximos para utilizar, entre otros.

Por eso los partidos de oposición manifestaron su desacuerdo por la premura de Morena y el Partido del Trabajo, que avalaron este dictamen la semana pasada con el voto mayoritario de ambas bancadas en la comisión de Transparencia y Anticorrupción presidida por el petista, Oscar González. Y cuestionaron que esta comisión sesionó sin haber realizado convocatoria dentro del tiempo reglamentario, ni notificación a la Mesa Directiva. Además, no se incluyó la opinión y/o aval de comisión de Salud en este tema.

Pese a ello y aunque el tema será debatido en la tribuna en el período extraordinario a celebrarse mañana, la votación está perdida; Morena y PT -juntos-, lograrían la mitad más uno que se requiere para su aprobación.

Lo que dice Morena

La iniciativa nace, señala en el texto, luego de que en noviembre el secretario de Salud, Jorge Alcocer, firmó un acuerdo de colaboración interinstitucional con el Fondo Rotatorio de la OPS (nacido en el 2000) mismo que no pudo cumplir hasta que no se modificara el párrafo en cuestión de la ley de adquisiciones que limitaba las compras de medicamentos, solamente, a nivel nacional.

Delgado afirma en el texto que trabajar con estos mecanismos de cooperación internacional permitirá “generar condiciones que propicien un abasto eficiente y a costos razonables de los insumos para la salud que se requieren para la prestación de los servicios de atención médica antes referidos, sin detrimento de la calidad, seguridad y eficacia de éstos”; además de que “garantiza el uso racional y evita desabastecimientos en los países de las Américas”. La iniciativa también asegura que “los productos que se adquieren a través de este mecanismo son precalificados por la Organización Mundial de la Salud”.

Agrega también que además de ahorros se “garantiza el suministro continuo y fiable” de medicinas y vacunas de calidad (sin precisar de qué tipo) compradas a granel a un precio más bajo; y permite “un acceso fácil y sostenible a líneas de crédito” para su pago.

Las dudas de la oposición

En último intento por alcanzar acuerdos con la bancada mayoritaria, Tonatiuh Bravo -coordinador de Movimiento Ciudadano- explicó a La Silla Rota las modificaciones propuestas a Mario Delgado en la Jucopo de las cuales no ha tenido respuesta; y adelantó que, en su opinión, hay convergencia con otras bancadas en estos puntos.

Consideramos que debe haber una forma donde intervenga la Auditoría Superior de la Federación en ese tipo de compras: cómo se vigila, qué tipo de informes se necesitan, si se va hacer una compra de esa naturaleza debe ser el titular de la secretaría quién lo encargué ¿O quién se hará responsable?

“Si se está introduciendo un nuevo régimen de adquisiciones de servicios tenemos que establecer en esta ley, con toda claridad, cuáles es un nuevo régimen por ser compras gubernamentales a través de convenios internacionales con organismos internacionales. Hay que especificar qué es eso y qué alcances tiene”.

Equilibrios de control ¿Qué porcentaje del presupuesto se puede poner en eso? ¿En qué casos se puede ir? ¿Cómo se va hacer el cálculo? Más allá de decir que sale más barato comprarlo porque es muy distinto el precio de una mercancía que te venden a granel y por toneladas, en una determinada ciudad del mundo, pero donde tú tienes que hacer toda la logística para traerla; es decir, el mecanismo de transportación. Y eso en medicamentos es delicado porque pueden caducar, no se puede asolear, deben estar a cierta temperatura, necesitan refrigeración y hay una serie de cuidados. Si la bancada mayoritaria no flexibiliza su propuesta, no iremos en favor. Las prisas generan tensión e improvisación, por eso lo mejor es hacer las cosas bien

Marcela Peimbert, panista e integrante de la comisión de Transparencia y Anticorrupción, señaló que la 4T tomó esta decisión “porque desde el año pasado no solicitó adecuadamente a los laboratorios los medicamentos a comprar; y los laboratorios al no tener una programación en mayoreo, en tiempo y forma, empezaron a surtir sólo a quienes sí lo solicitaron así. Cuando el gobierno quiso comprarles a su manera, los laboratorios no tenían abasto; entonces el presidente se enoja y es cuando decides comprar hacia fuera”.

“Lo que sabemos es que este camino que propone Mario Delgado en la iniciativa, también lo han ocupado otros países y les dejó una mala experiencia pues les dejan los insumos y medicamentos en la frontera y de ahí el país comprador, en este caso México, es quien tendrá que repartir y distribuir ese medicamento en toda la República. Esto implicaría romper la cadena de frío porque muchos medicamentos si no va refrigerados se echan a perder; y eso incrementa el costo del gobierno y la complicación porque ahora el gobierno tendrá que convertirse en distribuidor de medicamentos cuando antes el servicio estaba completamente cubierto por parte de los distribuidores y compradores nacionales”, advirtió.

“Esto causaría retrasos en cuanto a la distribución de medicamentos, porque no encontrar un medicamento es lo más caro que le puede pasar a un paciente”. Otro punto, señaló, es que el tipo de medicamentos que México adquiriría “es sólo el 12% del cuadro de medicamentos generales que necesitamos en el país, creo que es miope la decisión porque no tienes control de la calidad sino del precio. Y esto puede terminar como la historia de los tapabocas chinos que eran muy baratos pero que no servían para nada para los médicos”.

(María José Pardo)