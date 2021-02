Legislativo ve invasión de poderes en caso ASF-cancelación de aeropuerto

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reconoció ese lunes inconsistencias en la cuantificación realizada respecto al costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, denominado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

Sorprendidos, legisladores federales se preguntaron esta mañana de martes el origen de la información del comunicado que anoche emitió Agustín Caso, Auditor Especial de Desempeño de la ASF, quien precisó "inconsistencias" en los resultados que la ASF presentó el sábado con relación al costo de la cancelación de la construcción del aeropuerto en Texcoco.









En un documento, la ASF advirtió que la auditoría de desempeño número 1394-DE relativa a la cancelación del proyecto aeroportuario se reconoce que existen inconsistencias en la cuantificación realizada en el marco de la auditoría, "por lo cual su contenido está siendo objeto de una revisión exhaustiva, en particular en relación con la metodología utilizada para determinar el costo de cancelación del Proyecto del Aeropuerto de Texcoco".

De acuerdo con su documentación original, la cancelación del NAICM tuvo un costo de al menos 331 mil 996 millones 517 mil pesos, 232% más que el monto original, de acuerdo con la información presentada por la propia ASF.

Por la mañana del lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los datos presentados por la ASF estaban exagerados y rechazó que la cancelación del NAIM tuviera un sobrecosto.

"Al momento se ha detectado ya que dicho monto es menor a lo estimado inicialmente por una deficiencia metodológica", indicó la ASF.

La ASF dijo que se informa preliminarmente que se ha detectado en la auditoría revisada que el costo estimado de la cancelación de la construcción del NAICM, considera los flujos pasados y futuros para llevar a cabo la cancelación de las obligaciones contraídas para la construcción que no representan un costo, pero si un flujo de salida.

Asimismo, justificó, contempla bonos en circulación que ya se encuentran contemplados dentro del costo de la inversión ejercida y la terminación anticipada de los contratos suscritos; además, contempla intereses de vencimientos futuros que no representan un costo actual y que se materializarán en la medida que dichos bonos no sean rescatados, siendo que hasta entonces, en su caso, formarán parte del costo de cancelación.

"Una vez que la auditoría cuente con mayores elementos, dará a conocer el resultado final de la revisión de la auditoría número 1394-DE.

Con apego a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México puede presentar las cifras, análisis y modelo que considere pertinentes al respecto, los cuales serán analizadas en su seguimiento.

SORPRESA EN DIPUTADOS

"No debió haber salido ningún comunicado de que hay una retractación" afirmó Mario Rodríguez, el diputado por Movimiento Ciudadano presidente de la Comisión de la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados. "Yo diría categóricamente que la Auditoría no se puede retractar, esa figura no existe en la ley, para eso está la compulsa que la etapa de aclaración de datos quien tenga que darlos", aseguró en entrevista con La Silla Rota. "Yo creo que no hay imprecisiones, esa es mi opinión. Y la ASF tiene todo nuestro respaldo".

Cuestionaron que el comunicado se diera a conocer 14 horas después de que el presidente López Obrador desmintió el resultado de la auditoría con su frase "yo tengo otros datos". Por eso el diputado Rodríguez adelantó que citarán a comparecer a la brevedad a Caso para que explique ante la comisión las razones del boletín que emitió.

"De ninguna manera la ASF puede reaccionar de manera que sienta que es presionada o amedrentada por un ente fiscalizable, aunque sea el propio presidente. Si él -dijo en referencia al mandatario- tiene otros datos que los presente en la etapa procesal que dura 10 días; es cuando se envía la información para aclaraciones y 30 días más para confrontar los datos", precisó.

A pregunta expresa, Carrillo señala que hasta el momento no ha podido localizar al presidente de la ASF, David Colmenares. "No he podido contactarlo, le he dejado mensajes. Por eso citaremos a comparecer a Caso para que explique su actuación porque tendrá que explicarnos tanto la metodología con la que estimó las imprecisiones a las que se refiere, derivadas de su metodología. Y nosotros estaremos cuestionando si hubo errores u omisiones porque todas esas preguntas están en el aire", dijo.

El legislador precisó que aunque esté comunicado no fue emitido por la Cámara de Diputados, la ASF sí tiene autonomía de gestión por lo que pudo emitir este comunicado por su propia cuenta.

"EL COMUNICADO DEBIÓ EMITIRSE POR EL CONGRESO"

Mario di Constanzo, exdiputado federal, especialista en temas financieros y exintegrante de la Unidad de Evaluación y Control en la ASF (la misma que hoy dirige Caso), explicó en entrevista con La Silla Rota que dicho comunicado no debió emitirse de manera unilateral porque debió salir de la Comisión de Vigilancia.

"En términos llanos este órgano significa que es la auditoría de la auditoría, es decir es quien revisa lo que hizo el Auditor Superior de la Federación", dijo en referencia al auditor David Colmenares.

"La autonomía de la ASF es técnica y operativa, nada más, no se mandan solos. Su comisión rectora es la Comisión de Vigilancia que preside el legislador Mario Rodríguez", precisó. "Por eso la auditoría le entrega al Congreso el informe sobre la revisión de la cuenta pública. La Unidad de Evaluación de Control puedes decir si el auditor trabajó bien o mal; y esas observaciones se las debió de haber entregado a la Comisión de Vigilancia y ésta emitir un dictamen y pronunciamiento sobre el tema. Por eso este boletín es incorrecto e incluso ilegal", consideró.

En su opinión lo sucedido es resultado de una invasión de poderes. "La ASF no es un ente del poder Ejecutivo sino del poder Legislativo. Presidencia presionó al auditor Colmenares para que se retractara de sus cálculos que en mi opinión no están mal hechos", explicó.

"Él dividió el monto de la cancelación del aeropuerto en tres cantidades, lo que se había pagado hasta el 2018, que se pagó en 2019 y lo que se tendrá que pagar de estos bonos que no fueron liquidados. Pero cómo le molestó al presidente y el costo evidentemente evidenció su capricho de haber cancelado el aeropuerto de Texcoco, inmediatamente presionaron al Auditor Superior de la Federación aún y cuando él pertenece a otro poder. Por eso es una invasión grave entre poderes", concluyó.

ACUSA ASF ANOMALÍAS Y CORRUPCIÓN EN GOBIERNO DE AMLO, ÉL CRITICA LOS DATOS

Durante la conferencia mañanera del lunes, el mandatario aseguró que "están mal" los datos publicados por la ASF.

El presidente adelantó que su gobierno va a informar sobre lo señalado por la ASF, por lo que llamó al órgano autónomo a aclararlo. "Ojalá lo hagan ellos".

"Le están dando mala información a nuestros adversarios y no deben de prestarse a esas campañas", dijo López Obrador.

Puso, por ejemplo, en el caso de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en Texcoco, que de acuerdo con la ASF costó tres veces más de lo estimado, Andrés Manuel dijo: "está mal, está exagerado".

Y agregó que de ser cierto, de todos modos el ahorro por su cancelación es de 300 mil millones de pesos.

Las anomalías detectadas por la ASF en el primer año de gobierno de López Obrador son mayores a las detectadas en el primer año de la administración de Enrique Peña Nieto.