Legisladores usan pandemia para hacer proselitismo político

La tarjeta de presentación del diputado Mario Delgado, coordinador de Morena en San Lázaro y presidente de la Junta de Coordinación Política, llega a domicilios de la CDMX acompañada de una caja con despensa que incluye alimentos básicos como frijoles, atoles, pure de tomate, entre otros; al reverso de la tarjeta se brinda información sobre cuidados de salud por la pandemia: lavarse las manos, desinfectar, estornudo de etiqueta, uso de cubrebocas y sana distancia.

Quien recibe la despensa, debe entregar a cambio datos del beneficiario (que regularmente es copia de su credencial de elector) hecho que ha sido interpretado como proselitismo político durante la pandemia, toda vez que en un año se realizarán las elecciones intermedias para renovar el Congreso.

La Silla Rota cuenta con información y fotografías de este hecho, por lo que se solicitó su versión de los hechos al equipo cercano al diputado Delgado, quien respondió que "la información es inexacta porque las despensas no traen rótulos y se están repartiendo sin ninguna distinción... La tarjeta de presentación no es un rotulo... Las despensas sí son nuestras, pero no estamos haciendo publicidad de ello, más allá de la tarjeta... Todos los diputados con sus dietas están haciendo un esfuerzo para ayudar a la gente en sus respectivos distritos, algo que beneficia a familias enteras en estos tiempos difíciles que es tener alimento en sus mesas".

Esta fuente agregó también que, con el fin de evitar críticas políticas, no habían hecho difusión del tema.

Sin embargo, Delgado no ha sido el único; otros legisladores han realizado acciones similares durante esta pandemia. Por ejemplo, el diputado panista Jorge Espadas, quien así promovió el 2 de junio en su cuenta de Twitter su labor al obsequiar despensas con bolsa transparente además de entregar gel antibacterial con su nombre. "En estos tiempos lo más importante es estar unidos, apoyarnos entre todos, en Guanajuato podemos salir adelante. #SiPodemos".

En la misma situación se encuentra la diputada morenista Carmen Medel de Veracruz, quien en su cuenta de la red social Facebook "supervisa" la entrega de materiales del IMSS en hospitales de la zona, siendo ella misma quien los entrega, según se aprecia en este video.

Lo mismo ocurrió con un tinaco que donó para lavado de manos público, pero al que se aseguró de colocar su nombre mediante una calcomanía.

También la senadora priista Silvana Beltrones, obsequió caretas protectoras a personal médico y carteros el 4 y 5 de mayo en Sonora. Y así lo publicó en su cuenta de la red social Twitter. "En apoyo a esta lucha contra el #COVID19, hicimos entrega de caretas al Centro de Salud del Poblado Miguel Alemán, a Correos de México en Guaymas, a Pabellón Guadalupe en Guaymas y al Hospital Comunitario en Ures porque #TodosJalamos".

Aleida Alavez, diputada federal por Morena, explicó a La Silla Rota que el acuerdo dentro de la bancada de legisladores, es de manera libre y voluntaria entregar apoyos en sus distritos, pero sin tarjeta.

"Es por apoyo solidario, una ayuda simbólica; estamos ante una contingencia, no podemos quedarnos de brazos cruzados. También hay que cuidar que no se transgredan las reglas electorales, no estamos todavía en tiempos electorales por lo que no se está violando ninguna ley", precisó.

"Las entregas se hacen de manera directa, sin tarjeta ni nada, ni siquiera estamos haciendo difusión. Son verduras y abasto no perecederos, no tengo la cuenta de cuántas hemos entregado una vez por mes desde abril; el dinero sale de recursos del grupo parlamentario y también de mi salario porque donamos dos meses de este", señaló.



La también ex delegada en Iztapalapa precisó que estos apoyos tampoco pueden llegar de manera anónima y que todo conlleva una comprobación documentada correspondiente que se entregará al grupo parlamentario. "En mi caso es cero promoción personal, cero promoción de partido, no estamos vinculándolo a ninguna cosa que no sea solidaridad por la crisis de la pandemia".

