Legisladores piden a AMLO reconocer triunfo de Biden en elecciones

Legisladores de diferentes partidos pidieron mediante redes sociales que el Presidente, Andrés Manuel López Obrador reconozca el triunfo de Joe Biden y de Kamala Harris como Presidente y Vicepresidenta electa de los Estados Unidos.

Una de las persona quien se hizo presente en esta petición en Twitter es la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez quien señaló que hay que respetar el triunfo de las mayorías y honrar la decisión de las y los estadounidenses.

"Es de demócratas, señor Presidente, respetar el triunfo de las mayorías. Reconocer a Joe Biden como Presidente y a Kamala Harris como Vicepresidenta electa, honrará su investidura como Jefe de Estado. No pierda de vista que usted habla por México", indicó.

Es de demócratas, Señor Presidente @lopezobrador_, respetar el triunfo de las mayorías. Reconocer a @JoeBiden como Presidente Electo y a @KamalaHarris como Vicepresidenta Electa honrará su investidura como Jefe de Estado.



No pierda de vista que usted habla por México. — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) November 8, 2020

De igual manera la panista Guadalupe Saldaña, calificó como un error la negativa del Mandatario federal de reconocer a quien será su homónimo.

"Un error garrafal que nuestro presidente no reconozca el triunfo de la voluntad del pueblo norteamericano, hoy demuestra que no tiene diplomacia. No olvide que usted representa a una nación. Mis sinceras felicitaciones a Joe Biden como presidente electo", escribió.

Un error garrafal que nuestro presidente @lopezobrador_ no reconozca el triunfo de la voluntad del pueblo norteamericano, hoy demuestra que no tiene diplomacia.



No olvide que usted representa a una nación.



Mis sinceras felicitaciones a @JoeBiden como presidente electo por #USA — Lupita Saldaña Cisneros (@LupitaSaldana_) November 8, 2020

Héctor Yunes, diputado del PRI pidió a AMLO dejar de ser solidario con Donald Trump, quien llamó delincuentes y violadores a y los mexicanos, y reconocer el triunfo de Biden.

El diputado del PRI subió varios tuits donde felicitó al Presidente y la Vicepresidente y lamentó que AMLO no lo hiciera, también afirmó que López Obrador apoyó a Trump durante su campaña.

AMLO fue a EU apoyar a "Trum", formó parte de un video de su campaña y hoy, después de que hasta Maduro, su tutor político, ya felicitó a Biden, se niega a reconocer su triunfo pretextando "prudencia política". ¡Vaya solidaridad con quien nos llamó violadores y criminales! pic.twitter.com/4lwo9SwQR4 — Héctor Yunes Landa (@HectorYunes) November 8, 2020

El Presidente de México acostumbra llegar tarde a todo. Después de una semana de inundaciones, hasta apenas hoy fue a Tabasco a prestarle auxilio a sus paisanos. Esperamos que no tarde el mismo tiempo en reconocer el triunfo de @JoeBiden y felicitarlo. pic.twitter.com/9dnroTY7ty — Héctor Yunes Landa (@HectorYunes) November 7, 2020

Como integrante del Congreso mexicano, felicito al Presidente electo @JoeBiden y la Vicepresidenta electa @KamalaHarris. Lamento que el Presidente de México aún no lo haga. La mayoría de los mexicanos celebramos su triunfo y vemos con optimismo la amistad de nuestros pueblos. pic.twitter.com/h9Iy3Xy8W7 — Héctor Yunes Landa (@HectorYunes) November 7, 2020

Por otra parte la coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez comentó que esto es una reafirmación a la alianza que tenía AMLO con Donald Trump y que "no refleja el sentir de las y los mexicanos".

"En tanto gobiernos del mundo felicitan y reconocen a Joe Biden y Kamala Harris, en México López Obrador coincide con Donald Trump, que hasta q se resuelvan las impugnaciones, evidenciando la alianza que siempre ha tenido con él! No refleja el sentir de las y los mexicanos!", afirmó.

En tanto gobiernos del mundo felicitan y reconocen a @JoeBiden y @KamalaHarris, en México @lopezobrador_ coincide con @realDonaldTrump, qué hasta q se resuelva las impugnaciones, evidenciando la alianza q siempre ha tenido con él ! ?? no refleja el sentir de las y los mexicanos! — Verónica Juárez Piña (@juarezvero) November 8, 2020

(Ameyaltzin Salazar)