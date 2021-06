Legisladores del PRI y PAN se opondrán que GN sea parte de la Sedena

Legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) afirmaron que no apoyarán la iniciativa del ejecutivo federal que contempla que la Guardia Nacional (GN) se incorpore a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en lugar de que continúe siendo parte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

"Es una barbaridad. En la Constitución se batalló por eso, se dijo que iba a ser desde el principio un asunto de orden civil. ¿Cómo sale a decir ahora que prácticamente no hay un ciudadano en este país, que no sea del servicio militar, que no pueda conducir los trabajos de la Guardia Nacional?", cuestionó Julén Rementería, coordinador de los senadores panistas.

Por su parte, la diputada priista Dulce María Sauri, señaló que la reforma planteada por el presidente respecto a la Guardia Nacional, a la modificación del Instituto Nacional Electoral y la Comisión Federal de Electricidad, no se podrán discutir hasta que inicie la siguiente legislatura el uno de septiembre.

Sin embargo, recordó que la discusión para aprobar la Guardia Nacional implicó un trabajo largo y arduo y hasta que no se garantizó su constitucionalidad y, por ende, su dirección civil, no se aprobó en el Congreso.

En relación con las propuestas del ejecutivo federal sobre la eliminación de los legisladores de mayoría proporcional, conocidos como plurinominales, y la reforma a la Comisión Federal de Electricidad, los panistas señalaron que es importante analizar las propuestas concretas.

"Las propuestas hay que analizarlas, no se pueden rechazar de plano. Pero cuando las vemos venir, no encontramos el sustento para ir a mayor profundidad", señaló Rementería.









kach