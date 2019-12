Legisladores censuran asedio en Bolivia contra embajada mexicana

Legisladores de diferentes partidos expresaron su respaldo a la política de México de dar asilo político a quienes lo solicitaron en Bolivia. Además, condenaron el asedio policiaco que autoridades bolivianas han hecho sobre la embajada mexicana y que ha sido denunciado la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Consultados por La Silla Rota, tuvieron opiniones divergentes sobre las acusaciones de injerencismo e intentos de parte del gobierno de México de desestabilizar a Bolivia, vertidas por Karen Longaric, canciller de ese país, que así lo declaró en entrevista con La Silla Rota el 25 de diciembre.

Además, criticaron al gobierno mexicano por meterse en un lío diplomático por permitir al expresidente de Bolivia, Evo Morales, hacer declaraciones políticas durante su estancia en México como asilado político.

"El respeto al derecho ajeno es la paz y esa máxima debe prevalecer, ya que nosotros nos quejamos de que otros Estados quieren tener intervencionismo en México, pero México tiene intervencionismo en Bolivia, sí es de preocuparse", dijo la diputada federal del Partido Acción Nacional e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Mariana Dunyaska.

Una postura similar fue expresada por el senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manuel Añorve Baños.

"Nos metimos en un lío diplomático porque hay que revisar el origen, por traer a un dictador como Evo Morales y darle todas las facilidades en nuestro país y no es porque no lo hubieran podido traer, pareciera que le dieron hasta facilidades para estar combatiendo al nuevo gobierno y México se convirtió en un ring de conflicto diplomático sin necesidad", dijo por su parte el priista.

En contraste, el diputado federal del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, quien actualmente se encuentra en Cuba, consideró "gravísimo" el asedio político de las autoridades bolivianas a la embajada de México.

"Es gravísimo y me parece que el gobierno de facto de Bolivia está violentando todo el marco internacional. No le importa, se ha violentado todo para llegar al poder, no tiene reparo, pero es muy grave", dijo a La Silla Rota.

Por su parte el senador de Morena, Martí Batres condenó el asedio denunciado por la Secretaría de Relaciones Exteriores a la embajada mexicana en La Paz.

"Los intentos de intimidación por parte del gobierno de facto de Bolivia hacia la embajada de México constituyen un acto inadmisible que no se puede pasar por alto. Se trata de un hecho vergonzoso", calificó.

EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ: DUNYASKA

La diputada del PAN, Mariana Dunyaska retomó el lema de Benito Juárez de que el respeto al derecho ajeno es la paz y dijo que si hay elementos para detener a cuatro de los nueve exfuncionarios asilados en la embajada y que el gobierno boliviano quiere aprehender, entonces que sean entregados.

En ese sentido debemos tener claridad de las acciones que se están tomando tanto de un lado como del otro. Si tienen elementos para denunciar, actuar en contra de los funcionarios que dieron asilo, Bolivia debe darle curso legal a este asunto para que se procese de manera adecuada, porque obviamente ellos están alineándose a cuestiones internacionales donde solicitan este apoyo, donde se sabe por tradición de años que México ha sido un país que ha brindado apoyo a migrantes o refugiados políticos, pero es un tema de las dos partes. Bolivia debe arrancar los procesos, tener todos los elementos para que en caso dado solicitar que se los entreguen

- ¿Le preocupa que escale el conflicto?

- Es de preocuparse, es un país hermano. Nos hemos manifestado en muchas de las acciones que ha llevado a cabo el gobierno en contra de los propios mexicanos, ya que se estaba brindando todo el aparato para Evo Morales que no estaba tomando la actitud de un refugiado, sino de un activista político. Parecía el morenista más encumbrado de la 4T, más que un expresidente que estaba en proceso de refugio, entonces eso es lo que ha ofendido a muchos de los bolivianos, porque estaba realizando activismo desde México.

"Ahora se encuentra en Argentina y desafortunadamente bajo estas premisas es muy delicado hacer juicios a priori. Tanto un país como otro debe apegarse a derecho. Sabemos que son temas complejos, sabemos de nuestra vocación de país hermano, pero si hay pruebas o elementos se tiene que proceder conforme a derecho".

Nuestra solidaridad con el pueblo de Bolivia que vive una crisis muy grave al igual que otros países con los que nos hemos solidarizado, como Venezuela y las múltiples protestas que hay en Latinoamérica. Ojalá el gobierno tenga una política sustentada más que en cuestiones ideológicas, en los derechos humanos, siempre y cuando no existan procesos jurídicos o pruebas de delitos porque como decía al inicio, el respeto al derecho ajeno es la paz y esa máxima debe prevalecer, ya que nosotros nos quejamos de que otros Estados quieren tener intervencionismo en México pero México tiene intervencionismo en Bolivia, sí es de preocuparse

METIDOS EN UN LÍO DIPLOMÁTICO POR UN DICTADOR: AÑORVE BAÑOS

El senador del PRI, Manuel Añorve Baños criticó las facilidades que el gobierno mexicano dio a Evo Morales para criticar al gobierno de la presidenta de Bolivia, Yeanine Añez.

"Nos metimos en un lío diplomático porque hay que revisar el origen, por traer a un dictador como Evo Morales y darle todas las facilidades en nuestro país. No es porque no lo hubieran podido traer, pareciera que le dieron hasta facilidades para estar combatiendo al nuevo gobierno y México se convirtió en un ring de conflicto diplomático sin necesidad", comentó.

Por supuesto en el Senado apoyaremos el tema de no intromisión a los funcionarios de Evo Morales que pidieron asilo en la embajada. También hay un acoso y está muy bien hacer ese tipo de señalamientos pero como país no teníamos necesidad de estar en una crisis diplomática de dimes y diretes hasta en tribunales por proteger a Evo Morales, por proteger su activismo político, eso quiero aclararlo

"Pudo llegar a México tranquilo, calmantes montes como dice el dicho. El problema es que le permitimos declaraciones políticamente agresivas, políticamente de guerra contra el gobierno instaurado, una movilidad impresionante. Eso nos está generando la primera crisis diplomática con un país sudamericano en este gobierno, porque cuando hemos enfrentado a Venezuela no hemos sido los únicos ha sido medio hemisferio, con Maduro al frente. Como dice el clásico, pero qué necesidad", agregó.

GRAVÍSIMO: FERNÁNDEZ NOROÑA

El diputado federal del PT, Gerardo Fernández Noroña consideró ´gravísimo´ el conflicto pero responsabilizó al "gobierno de facto" de Bolivia.

Me parece gravísimo. Ya tenía información de que querían asaltar desde el día del Golpe de Estado a la embajada, es horroroso. Eso rompe toda la convención de Viena y la más elemental civilidad. Ellos están persiguiendo a quienes están asilados y les emitieron en algunos casos órdenes de aprehensión luego de haberse asilado. Pero inclusive hay quienes no tienen órdenes de aprehensión y a pesar de eso el acoso a la embajada ha sido brutal y la detención de la embajadora es verdaderamente gravísimo. Ahí sí se está imponiendo una dictadura. No es un asunto del tiempo que lleve, sino la forma en que llegó al poder, fue mediante un golpe de Estado y las violaciones de derechos humanos son gravísimas y el rompimiento del orden legal internacional es muy grave

"Mi posición es de absoluto respaldo a nuestro gobierno y exigencia a que se respete embajada de México en Bolivia, que es territorio mexicano", añadió.

ACTO INADMISIBLE: BATRES

El senador de Morena, Martí Batres consideró inadmisible el asedio policiaco en contra de la embajada mexicana, pero se mostró esperanzado que el diálogo sirva para regresar a la normalidad lo más pronto posible.

"La postura del gobierno de México ha sido la adecuada y apegada a los principios diplomáticos que tradicionalmente nuestro país ha seguido. Los intentos de intimidación por parte del gobierno de facto de Bolivia hacia la embajada de México constituyen un acto inadmisible que no se puede pasar por alto. Se trata de un hecho vergonzoso".

"En todo caso la cancillería mexicana actuó correctamente al acudir la corte Internacional de Justicia de la ONU para que la polémica se resuelva institucionalmente, de acuerdo con el derecho internacional", dijo el senador.

Es importante también que México no haya renunciado al diálogo para dirimir este desencuentro. Asimismo, es importante el respeto al derecho de asilo. Espero que pronto la situación vuelva a la normalidad

EXIJO RESPETO: VANESSA RUBIO

Quien también mostró su postura, en su caso en redes sociales, fue la senadora priista Vanessa Rubio, presidenta de la Comisión de América Latina y el Caribe.

"Hay una delgada pero importantísima línea entre mucha protección y acoso. Como presidenta de la comisión de #ALCSenadoMx @senadomexicano exijo respeto absoluto a la soberanía y libertad para el adecuado desarrollo de las funciones de la Embajada y residencia de México en #Bolivia", escribió en su cuenta @VRubioMarquez.

"Hay una delgada pero importantísima línea entre mucha protección y acoso. Como presidenta de la comisión de #ALCSenadoMx @senadomexicano exijo respeto absoluto a la soberanía y libertad para el adecuado desarrollo de las funciones de la Embajada y residencia de México en #Bolivia", escribió en su cuenta @VRubioMarquez.

EL SENADO SE PRONUNCIA, PERO SIN SESIONAR

El senado de la república emitió un comunicado, firmado por la presidenta de la Mesa Directiva, la morenista Mónica Fernández Balboa, en el que expresó su preocupación por el asedio sufrido en días recientes por la embajada de México en Bolivia y exhortó a las autoridades bolivianas a observar rigurosamente los tratados, acuerdos y convenciones internacionales referidos a la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y al derecho de asilo, "en particular la convención de Viena y el pacto de Bogotá".

"El senado considera que México tiene derecho a acudir a instancias internacionales tales como la Corte Internacional de Justicia en La Haya si considera violentados estos principios", advirtió y llamó a las partes a la sensatez.

.@monicaferbal, presidenta del @senadomexicano, hace un llamado a las autoridades bolivianas a la cordura

Pero dicha postura vertida fue criticada por el senador del PAN, Damián Zepeda, quien criticó que se haya emitido sin que se haya llamado a sesión.

"Sólo informando: el @senadomexicano no se ha reunido para definir ningún respaldo oficial sobre conflicto diplomático México-Bolivia. No comparto se acrediten como decisiones institucionales meras opiniones individuales. Ojalá el conflicto concluya pronto vía diálogo", escribió en su cuenta @damianzepeda.

"Sólo informando: el @senadomexicano no se ha reunido para definir ningún respaldo oficial sobre conflicto diplomático México-Bolivia. No comparto se acrediten como decisiones institucionales meras opiniones individuales. Ojalá el conflicto concluya pronto vía diálogo", escribió en su cuenta @damianzepeda.

