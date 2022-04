Le tengo respeto a Peña Nieto; a él, lo traicionaron: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que le tiene respeto al expresidente Enrique Peña Nieto, pues no se metió en la elección presidencial de 2018 como sí lo hicieron en su momento Vicente Fox y Felipe Calderón.

"Le tengo respeto al presidente Peña Nieto, puede ser cuestionado. Lo denuncié y lo acusé de traidor a la patria... Le tengo consideración y respeto porque a diferencia de Calderón y Fox, no se metió en la elección", dijo en conferencia mañanera.

Además, acusó que Fox y Calderón le hicieron fraude electoral para la Presidencia.

Aseguró que tiene información de que "los machuchones" buscaron a Peña Nieto en 2018 para unir fuerzas en su contra.

López Obrador comentó que primero propusieron hacer a un lado a José Antonio Meade y luego a Ricardo Anaya para buscar impedir que ganara la Presidencia, sin embargo, destacó que tiene información de que Peña Nieto no aceptó.

El presidente López Obrador tocó este tema al defender la campaña de Morena de "traidores a la patria" contra los diputados de la oposición que votaron contra la reforma eléctrica.

Ante las críticas de Ricardo Monreal contra dicha campaña, el mandatario mexicano apuntó que "todo mundo puede expresarse, somos libres".

#Video | "Le tengo respeto al expresidente Peña Nieto, aunque yo mismo lo denuncié y lo acusé de traidor a la patria por la reforma energética": confesó #AMLO durante la mañanera https://t.co/a7aVHZNaNH pic.twitter.com/Vlp0lYFNcI — La Silla Rota (@lasillarota) April 21, 2022





MUESTRA CÓDIGO PENAL CONTRA TRAIDORES A LA PATRIA





El presidente mostró en la pantalla de la mañanera el Código Penal y cuestionó "¿Defender Iberdrola o a las empresas extranjeras en contra de los mexicanos no es traición?, ¿que me digan qué es?".

"Este artículo (del Código Penal) se lo apliqué a Peña cuando la reforma energética y hay constancia de que presenté la denuncia y miren lo que dice:

"Se impondrá la pena de prisión de 5 a 40 años y multa hasta de 50 mil pesos al mexicano que cometa traición a la Patria en alguna de las formas siguientes: Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero".

"Está en el Código Penal, entonces, además, ¿Si ellos sienten que actuaron bien y no son traidores a la Patria qué les preocupa?".

"No voy a andar denunciando, denuncié a Salinas, a Fox, a Zedillo, a Calderón y denuncié al licenciado Peña, no, no, para qué se denuncia, que cada quien se haga responsable de sus actos, pero que no se rasguen las vestiduras diciendo que no son traidores cuando consciente o inconscientemente 'ayudé a las empresas extranjeras que buscaban destruir a la CFE y dañar a millones de consumidores mexicanos', porque votaron consciente o inconscientemente por Iberdrola", lanzó.





EPN FUE TRAICIONADO: AMLO





En marzo pasado, el presidente López Obrado refirió que Peña Nieto le confesó que fue traicionado mientras se desempeñó como presidente de 2012 a 2018.

"Yo no voy a olvidar cuando me entrevisté con Peña (Nieto) siendo él todavía presidente constitucional y yo presidente electo y en la plática me dice ´me traicionaron´", contó López Obrador.

El mandatario mexicano contó que en una posterior reunión cuestionó a Peña quién lo había traicionado y él le contó.

"Pero eso no tengo por qué darlo a conocer. Les dio todo, todo, todo. Les condonó impuestos, les dio contratos y lo traicionaron", indicó.

López Obrador apuntó que luego de encumbraran a Peña Nieto, empresarios y medios de comunicación lo "convirtieron en el payaso de las cachetadas, burlándose de él".





(Luis Ramos)