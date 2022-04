Le tengo respeto a Enrique Peña Nieto: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que le tiene respeto al expresidente Enrique Peña Nieto, pues no se metió en la elección presidencial de 2018 como sí lo hicieron en su momento Vicente Fox y Felipe Calderón.

"Le tengo respeto al expresidente Peña Nieto, aunque yo mismo lo denuncié y lo acusé de traidor a la patria por la reforma energética", comentó en conferencia mañanera.

Además, acusó que Fox y Calderón le hicieron fraude electoral para la Presidencia.

Aseguró que tiene información de que "los machuchones" buscaron a Peña Nieto en 2018 para unir fuerzas en su contra.

López Obrador comentó que primero propusieron hacer a un lado a José Antonio Meade y luego a Ricardo Anaya para buscar impedir que ganara la Presidencia, sin embargo, destacó que tiene información de que Peña Nieto no aceptó.

El presidente López Obrador tocó este tema al defender la campaña de Morena de "traidores a la patria" contra los diputados de la oposición que votaron contra la reforma eléctrica.

Ante las críticas de Ricardo Monreal contra dicha campaña, el mandatario mexicano apuntó que "todo mundo puede expresarse, somos libres".

EPN FUE TRAICIONADO: AMLO

En marzo pasado, el presidente López Obrado refirió que Peña Nieto le confesó que fue traicionado mientras se desempeñó como presidente de 2012 a 2018.

"Yo no voy a olvidar cuando me entrevisté con Peña (Nieto) siendo él todavía presidente constitucional y yo presidente electo y en la plática me dice ´me traicionaron´", contó López Obrador.

El mandatario mexicano contó que en una posterior reunión cuestionó a Peña quién lo había traicionado y él le contó.

"Pero eso no tengo por qué darlo a conocer. Les dio todo, todo, todo. Les condonó impuestos, les dio contratos y lo traicionaron", indicó.

López Obrador apuntó que luego de encumbraran a Peña Nieto, empresarios y medios de comunicación lo "convirtieron en el payaso de las cachetadas, burlándose de él".





(Luis Ramos)