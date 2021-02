Le regalan tapete a Irma Eréndira; “eso ha sido”, dicen panistas

La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, recibió un tapete de regalo durante su comparecencia en la Cámara de Diputados.

El obsequio fue realizado por la legisladora del PAN, Josefina Salazar, quien es parte de la comisión de Transparencia y Anticorrupción de San Lázaro.

El motivo del regalo fue porque, a palabras de la panista, Sandoval ha sido un tapete en el combate a la corrupción del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, uno que esconde la suciedad.

“El presidente ofreció que barrería las escaleras de arriba hacia abajo, pero nunca mencionó que escondería la suciedad debajo de un tapete, eso es lo que ha sido la Secretaría de la Función Pública: ¡un tapete!”, sentenció Salazar.

Las adjudicaciones directas y la presencia de contratistas consentidos nos confirma que estos seis años serán tiempo perdido en combate a la corrupción.



Nos queda claro que este @GobiernoMX es reacio a la rendición de cuentas y a los controles democráticos: @JosefinaSLP pic.twitter.com/41KqJ33uhl — Diputados PAN (@diputadospan) October 27, 2020

La panista acusó al gobierno actual de ser “reacio a la rendición de cuentas y controles democráticos” ya Irma Eréndira de “encubrir aliados”.

"Las adjudicaciones directas y la presencia de contratistas consentidos nos confirma que estos seis años serán tiempo perdido en combate a la corrupción", señaló la cuenta de Twitter los diputados del PAN.

Durante las palabras de la diputada, sus compañeros de bancada presentaron imágenes de personajes señalados de corrupción dentro del gobierno de López Obrador.

Por ejemplo, Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), acusado de ocultar propiedades de su pareja sentimental en su declaración patrimonial, hecho por el cual fue absuelto por la propia Irma Eréndira.

También Pio López Obrador, hermano del presidente, captado en video recibiendo dinero a David León, quien iba a ser el zar anticorrupción en la compra de medicamentos del gobierno federal.

Incluso Sandoval se vio envuelto en un escándalo cuando fueron evidenciadas las propiedades que amasó en los últimos años junto con su esposo, John Ackerman.

Durante la comparecencia la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) presumió que en dos años se sancionaron a 321 proveedores y contratistas e impusieron multas resarcitorias por más de mil 500 millones de pesos. Se han presentado, añadió, 513 denuncias penales en el mismo lapso.

Además, dijo, se han atendido más de 27 mil denuncias por posibles actos de corrupción y en las últimas semanas aplicaron multas por más de 21 millones de pesos a más de una docena de proveedores.

También presumió que en el Sector Salud las compras consolidadas produjeron un ahorro de más de 18 mil millones de pesos.

“Este gobierno será recordado por moralizar la política y por inaugurar una nueva ética pública. Con hechos estamos demostrado que no encubrimos a nadie, no actuamos bajo consignas y no permitimos la impunidad”, dijo Irma Eréndira Sandoval.