Le preguntan a AMLO por asesinato de Abril y dice que se limpia "como nunca" al Poder Judicial

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato de Abril Pérez Sagaón y criticó los mecanismos que permitieron dejar en libertad al exesposo, quien ha sido señalado como autor intelectual del crimen.

"Muy lamentable y desde luego reprobable que sucedan estas cosas, más cuando interviene el Poder Judicial y hay antecedentes de que no se le brindó protección, que no hubo apoyo, al contrario, se dejó en libertad al agresor", lanzó el mandatario mexicano.

Agregó que confía en que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, atienda el asunto.

Sin embargo, aseguró que se está realizando una limpia "como nunca antes" en el Poder Judicial contra jueces, magistrados y ministros.

Cercanos a Abril, quien fue acribillada frente a sus hijos en Circuito Interior, aseguran que la mujer le había dicho al juez Fernando Mosco González que temía por su vida, sin embargo, dejó libre al exesposo.

Le preguntan por el feminicidio de Abril y AMLO dice que hay una limpia "como nunca antes" en el Poder Judicial pic.twitter.com/xZSz65pcC6 — La Silla Rota (@lasillarota) November 29, 2019

DICE QUE MEXICANOS SON LIBRES DE MANIFESTARSE

El presidente López Obrador afirmó que los mexicanos son libres de manifestarse y no requieren pedir permiso, esto al ser cuestionado sobre la marcha que se convocó para el próximo 1 de diciembre en su contra.

Incluso, recomendó el libro "Desobediencia Civil" de Henry David Thoreau para leerlo este fin de semana, cuando dará su mensaje en el Zócalo con motivo de su primer año de gobierno.

"Mi recomendación es que se busque protestar sin violencia porque además cuando se utiliza la no violencia, por ejemplo, la desobediencia civil, se tienen buenos resultados (...) No estoy cuestionando (la manifestación) sino que expreso que la violencia no se requiere porque la vía pacífica es una fuerza muy poderosa", lanzó.

SU MENSAJE EN EL ZÓCALO

El presidente López Obrador se refirió en varias ocasiones a que la información de diversos temas la ofrecerá en próximo domingo en el Zócalo de la Ciudad de México, cuando rinda el informe de su primer año de gobierno.

El mandatario exhibió gráficas donde muestra que en el país se confía en el combate contra la corrupción que él impulsa:

.@lopezobrador_ presume con gráficas el desempeño que ha tenido su gobierno y lo compara con años anteriores pic.twitter.com/5r7KRCChoZ — La Silla Rota (@lasillarota) November 29, 2019

