"Le pedí perdón a Dios por mis fallas", sacerdote que enfermó de covid

"Psicológicamente es muy fuerte la experiencia de enfermarse de covid, porque honestamente te invade el miedo, es una enfermedad letal, donde uno de cada 10 muere y tú no sabes si vas a ser ese uno", expresó el sacerdote Andrés Esteban López Ruiz, quien se contagió de coronavirus tras haber entrado a hospitales a apoyar espiritualmente a pacientes.

El sacerdote, quien es capellán covid, compartió con los feligreses su testimonio sobre cómo vivió durante 33 días con esta enfermedad, por la cual todavía estará en tratamiento durante dos meses para que se sigan recuperando sus pulmones.

Recordó que desde que inició la pandemia se formó la capellanía covid, porque sabían que irremediablemente el virus iba a llegar a México y ellos querían apoyar a los enfermos, por lo que decidieron entrar a los hospitales, pero siempre con el equipo de protección.

Primero surgió el Rosario de la Esperanza, el 4 de abril, para poder acompañar a quienes estaban muriendo sin los sacramentos, posteriormente, el 12 de abril los sacerdotes lograron entraron por primera vez al Hospital General, pero durante esta emergencia sanitaria también han visitado a los enfermos que están en hospitales militares, del ISSSTE y de Pemex, entre otros.

"Los hospitales están llenos, hay 71 hospitales covid en la Ciudad de México y yo al menos el tiempo que estuve yendo, siempre estuvieron llenos", señaló el sacerdote, quien añadió que vio "muchos enfermos graves y mucho falleciendo, en las Terapias Intensivas, difícilmente encontrábamos a las mismas personas varias veces, porque estaban muy graves.

"También en hospitalización, yo llegaba a un cuarto donde había tres camas y en una había una defunción, en otra un enfermo grave y en otra uno menos grave, esperando que pudiera llegar el equipo para llevarse el cuerpo del hermano difunto, ahí mismo hacía las exequias y seguía adelante", relató el joven sacerdote en un video publicado en su cuenta de Facebook.

"No recuerdo haber cometido ningún error al usar el equipo de protección"

López Ruiz señaló que algunos sacerdotes ya le habían advertido del riesgo de entrar a ver a los pacientes con covid, pero su fe y la necesidad de apoyarlos fue más fuerte y lo motivó a seguir con el proyecto. Sin embargo, sí sentía temor al pensar que podría enfermarse.

"La caridad es lo que nos movió, tratamos de hacerlo de la manera más responsable posible, no tengo memoria de haber cometido ningún error, ni en el uso del equipo de protección personal ni en el retiro, ningún descuido", expresó el sacerdote.

Fue el 24 de mayo, el día en el que cumplió su quinto aniversario como sacerdote, cuando se enteró de que había dado positivo a covid-19, en ese momento comenzó a experimentar la enfermedad, que él divide en tres etapas, la parte física, la psicológica y la espiritual.

Relató que comenzó con dolor de garganta y una fatiga muy fuerte, ya que de las 24 horas del día, sólo estaba despierto alrededor de 8 horas. Posteriormente comenzó con tos que le provocó un broncoespasmo, esto le causó dificultad para respirar. Desde entonces ha estado en tratamiento con un neumonólogo que le dijo que tiene que tomar un tratamiento durante dos meses para recuperarse por completo.

"Hubo días en los que me costó mucho trabajo rezar el rosario", enfatizó el sacerdote, quien señaló que "comparado con lo que muchos han sufrido, familiares, hermanos, no me puedo quejar, gracias a Dios estuve bien".

El covid te enfrenta con la posibilidad de morir, destaca sacerdote

El padre López Ruiz relató que el aislamiento fue muy fuerte para él, ya que prácticamente permaneció en su cuarto durante 33 días y sólo le llevaban la comida hasta su puerta. Este hecho le hizo reflexionar sobre todas las personas que se han enfermado y que lamentablemente no tienen un sustento o alguien que los ayude a sobrellevar esta situación.

"Si te enfermas, vas a experimentar soledad, miedo, tristeza, a lo mejor temor a morir, incomprensión, a lo mejor rechazo, carencias, Dios no lo quiera, pero a lo mejor dificultad para resolver muchas cosas como tu alimentación, medicinas", expresó.

Para el capellán covid, quien conocía los riesgos que implica contagiarse de covid-19 y había estado en contacto con muchas personas en estado grave durante sus visitas en los hospitales, vivir la enfermedad en carne propia lo hizo replantearse muchas cosas y dar las gracias por lo que ha vivido.

"Prácticamente yo le pedí perdón a Dios por mis fallas, le di las gracias por esos cinco años de sacerdote, porque me permitió servirlo, por el don de la vida que me dio", resaltó.

"Creo que ese es un componente de la enfermedad, el enfrentarte con tu límite, con la posibilidad de morirte y con el miedo a morirte. ¿Qué es lo que me ayudó a soportar mis dolores físicos? Pues la oración", detalló el sacerdote.

A las personas que están enfermas de coronavirus en este momento, el padre López Ruiz les envía este mensaje: "Hay que confiar en Jesús, hay que tener fe en él, hay que seguir lo que nos digan los médicos, pero por encima del virus, de la enfermedad, pues está la providencia de Dios".