“Le pedí a Dios que salvara a mi nieta con covid y me escuchó”

“El recordarlo todavía me hace daño, te bloqueas tanto que te piden una ambulancia, un médico para llevarla a una clínica y tu impotencia es que en ese momento no tienes el dinero, ver a mi hijo que me decía ‘mamá, qué hago, se van a llevar a mi hija y no la voy a volver a ver’. Tú quieres hacer hasta lo imposible también para que tu familia no sufra y no puedes”, enfatizó.