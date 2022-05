''Le gané al criminal confeso de Emilio Lozoya": periodista Lourdes Mendoza

EXTRA?? Le gané al criminal confeso @EmilioLozoyaAus el juez del tribunal civil dijo, que cayó en falsedad y me causó un daño moral. No solo es un CORRUPTO, sino ya le probé q es un vulgar MENTIROSO y un TRAIDOR . Además de estar en la cárcel me tendrá q resarcir el daño. pic.twitter.com/1Wz4IiXTBc