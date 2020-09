Le dio gloria a su familia como Mulán: tuvo examen perfecto a la UNAM

"Los jóvenes tienen que esforzarse lo más posible para alcanzar todo lo que ellos quieran realizar, no importa que esté mal la situación, porque a pesar de toda la educación y todos tus conocimientos, esos nunca te los van a quitar, pase lo que pase", enfatiza Emmanuel Morales Fragoso, quien logró obtener el puntaje perfecto en el examen Comipems, con el que logró ingresar a la Escuela Nacional Preparatoria 6 "Antonio Caso" de la UNAM.

El teléfono de Emmanuel no paraba de sonar esa tarde del jueves, luego el de su mamá y el de su papá, primero pensaron que se trataba de una extorsión porque era un número que no conocían. Su madre se animó a contestar y de pronto dijo algo que dejó en shock a este adolescente de 14 años: "¿Para qué me hablan? ¿para decirme que no se quedó?".

Emmanuel recuerda que volteó inmediatamente a ver a su mamá quien seguía al teléfono y comenta que "en ese momento sentí que el alma se me fue del cuerpo, sentí horrible, yo pensé que sí era verdad, que estaba repitiendo lo que había escuchado".

Sin embargo, después vinieron las palabras que le dieron un giro de 180 grados a esta historia, ya que su madre, quien seguía hablando por teléfono dijo: "Que me habla para decirme que obtuvo los 128 aciertos".

Emmanuel creyó que se trataba de una broma y a pesar de que su familia estalló en alegría, él prefirió esperar hasta que pudiera consultar los resultados a través de internet. Cuando llegó ese momento, tembló de nervios frente a la computadora y mejor su hermano le ayudó a ingresar los datos, en ese instante fue cuando se dio cuenta de que la noticia que le habían dado era cierta y que había obtenido el puntaje perfecto en el examen de ingreso al bachillerato.





"Nunca pensé que iba a obtener ese resultado, porque incluso salí del examen con la mentalidad de que me iba a equivocar en un 10%, porque de fácil unos 30 exámenes de evaluación que resolví, en todos tenía en todos tenía ese margen de error", declara en entrevista con La Silla Rota.

"QUERÍA BRINDAR HONOR Y GLORIA A MI FAMILIA, AL ESTILO MULÁN"

"Mis papás están súper emocionados, creo que ellos estaban hasta más emocionados que yo, me dijeron: ´ya ves hijo como sí lo lograste, viste como todo tu esfuerzo sirvió para algo´. A mí me alegra mucho que ellos estén orgullosos de mí, quería brindar honor y gloria a mi familia, al estilo Mulán", expresa.

Este logro para Emmanuel no es gratis, sino el resultado de su esfuerzo, ya que tomó varios cursos y comenzó a estudiar desde septiembre del año pasado, en promedio dos horas diarias, aunque un día comenta que no dejó de leer y hacer ejercicios durante 12 horas seguidas.





"No creo que (el resultado) sea porque fuera inteligente, yo pienso que fue más bien la perseverancia, la constancia y todo el trabajo duro", destaca este adolescente que ahora tendrá como segundo hogar a la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde siempre soñó con estudiar.

Su deseo es estudiar Medicina y convertirse en cardiólogo. Cuando nació tuvo una deficiencia cardíaca y los doctores que lo atendieron se esforzaron para salvarle la vida, por eso él sueña salvar vidas y devolverle la felicidad a las personas que lo necesitan.

Aunque tiene 14 años, este nuevo alumno de la máxima casa de estudios es centrado y señala que se siente satisfecho con este logro, pero sabe que debe luchar para seguir adelante, porque lo más difícil no es llegar a la cima, sino mantenerse, tal como le dice su abuelo.

A Emmanuel le gusta mucho la tecnología, tocar la guitarra y la música de los ochentas y noventas, en especial Caifanes y Hombres G. Comenta que no le interesan mucho los temas de política, pero le preocupa la situación actual en el país.

"En mi caso, estoy preocupado, quiero que ya acabe esta situación, que pronto se pueda resolver, porque no es lo mismo poder convivir presencialmente con las personas, que ya todo esté normal, que podamos salir bien sin tanta preocupación a la calle o con tantas precauciones", expresa.

