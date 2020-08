Le dio covid, lo intubaron y la cuenta fue de 2 mdp; el seguro pago

"Fue algo tan hermoso ver a mi papá por primera vez y el hecho de poder tocar su mano y que me reconoció, aunque no me pudo hablar porque tenía traqueotomía. Me dieron muchas ganas de llorar, me dio una felicidad que nunca había sentido en mi vida, de ver a mi papá después de haber luchado con una enfermedad tan fuerte", enfatizó Andrés de Luna López al relatar cómo su padre le ganó a la covid-19 tras permanecer 84 días intubado.

Antonio De Luna Díaz, padre de Andrés, comenzó el 15 de mayo con síntomas como de una alergia, fue a un consultorio adyacente a farmacia en Mexicali, Baja California, y el doctor le dijo que se trataba de una infección.

Con el paso de los días, notaron que su condición no mejoraba y que, por el contrario, se estaba agravando, ya que presentó tos, sentía que le faltaba el aire y tenía presión en el pecho. Aunque eran síntomas comunes de covid-19, la familia pensaba que no era este virus, ya que Antonio se cuidaba mucho.

Cuando lo llevaron al hospital, les dijeron que lo más probable es que fuera covid y que por su nivel de oxigenación requería que lo intubaran. Esta noticia fue un gran impacto para ellos, porque ya habían investigado que el 80% de los pacientes que reciben este tratamiento, lamentablemente fallecen.

"Hicimos una última llamada ese día, fue el 22 de mayo, y con todas las emociones de saber que se iba a intubar, estábamos muy tristes. Ahí fue cuando nos cayó el 20, digamos", expresó Andrés.

EL SEGUNDO PACIENTE COVID QUE HA PERMANECIDO MÁS TIEMPO INTUBADO

Con 52 años de edad, Antonio luchó con todas sus fuerzas contra el coronavirus. El primer mes y medio que estuvo intubado, los doctores le decían a la familia que se encontraba estable, que no mejoraba, pero tampoco empeoraba.

A inicios de julio un médico les informó que estaba mejorando lentamente y que le iban a empezar a bajar los niveles del ventilador, pero entonces le dio una taquicardia causada por una bacteria que contrajo en el área covid.

A pesar de estas complicaciones, en las últimas semanas de julio aumentaron los reportes de su mejoría y el 14 de agosto, 84 días después de que fue intubado, fue dado de alta. Al salir, los médicos y enfermeras del Hospital de la Familia les dijeron que Antonio es el segundo paciente recuperado de covid-19 que ha permanecido más tiempo intubado.

Como es un hospital privado, la cuenta por toda la atención médica rebasó los dos millones de pesos; sin embargo, no tuvieron que pagar porque todo lo cubrió el seguro de gastos médicos que tienen.

"LO BUENO ES QUE ESTÁ VIVO Y NOS VAMOS A ASEGURAR DE QUE PROGRESE"

Así como Antonio, toda la familia se enfermó, pero con síntomas moderados y leves. Andrés dijo que, aunque no saben exactamente cómo se contagió de coronavirus su papá, aunque cree que pudo haber sido el 10 de mayo, cuando él y su mamá salieron a visitar a unos familiares.

"No quiero apuntar culpas, pero creo que tiene que ver mucho con mi mamá, sí estaba saliendo bastantito, de hecho, tuvimos una discusión de esto durante la pandemia, ya que realmente fui el único que se lo estaba tomando en serio, yo no estaba saliendo, pero mi mamá sí estaba saliendo por el trabajo y alguna que otra salida con las amigas, creo que pensaron que iban a ser inmunes al virus", declaró.

Después de haber vivido estos meses la incertidumbre y el miedo causado por el coronavirus, ahora la tranquilidad regresó a esta familia, aunque Antonio todavía tiene que recuperarse de las secuelas que le dejó la enfermedad y el largo periodo que permaneció intubado.

Andrés relató que estar tanto tiempo intubado hizo que su padre perdiera masa muscular y movilidad de algunas partes del cuerpo, por lo que ahora deberá de recibir rehabilitación.

"Sigue mejorando poco a poco, sigue la fisioterapia, pero aquí estamos mi hermano y yo, 24 horas del día, siete días de la semana, con sus cuidados. Ya pasó lo feo, lo bueno es que él está vivo y nos vamos a asegurar que progrese de la mejor manera posible", destacó Andrés.

