Lazcano se niega a destitución en SNI, alega "limbo legal"

Antonio Lazcano se negó a atender el contenido del correo electrónico en el que se le notifica su destitución como miembro de una de las Comisiones Dictaminadoras del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

A través de una carta dirigida a Mario de Leo, director del SNI en funciones, el científico emérito de la UNAM explicó sus razones por las que el mensaje recibido se encuentra en un "limbo legal".

En primera instancia, apuntó Lazcano, no cuenta con nombre y firma. "En segundo lugar, porque usted (de Leo Winkler) carece, en términos formales, de facultades para removerme de un cargo honorífico y sin salario para el que fui elegido en forma democrática y abrumadora por mis colegas".

Asimismo, puso de relieve que sus propios colegas han señalado que ellos no han sido removidos de sus puestos en alguna Comisión Dictaminadora pese a haber faltado a reuniones plenarias, motivo con el que, de acuerdo con el correo recibido el 20 de septiembre por Lazcano, se argumenta la destitución.

En adición señaló que las dos ocasiones en las que faltó no son "injustificadas", como se señala por el titular del SNI. Lazcano habría notificado a de Leo para el pasado lunes 10 de junio que una conferencia en Múnich y un curso en París le impedirían acudir a una de las reuniones plenarias.

"A la segunda reunión no asistí porque el citatorio que me hizo llegar tenía las fechas equivocadas", detalla el científico de 69 años de edad, quien agregó que no se trató del primer "error calendárico".

Por último, Lazcano criticó que una de las justificaciones para su destitución fuera el "evitar la impunidad" de administraciones pasadas. "Me temo que su redacción implica que usted pone en duda la probidad de las comisiones dictaminadoras previas, duda que es, a todas luces, no probada y peligrosa".









