Laura Rojas pide Fiscalía contra Feminicidios; Mónica Fernández condena caso de Fátima

Laura Rojas, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, pidió en sesión ordinaria que se restituya la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Mujer.

La petición de la legisladora del PAN se da tras los recientes casos de feminicidio que se registraron en el país como el de Ingrid Escamilla, asesinada por su pareja sentimental, y Fátima Cecilia, secuestrada, torturada y asesinada tras salir de la escuela.

Rojas citó un fragmento de la canción "Un violador en tu camino" que grupos feministas cantaron durante protestas en varias partes del mundo: "El violador eres tú. Son los pacos, los jueces, el estado".

La presidenta de la cámara baja aseguró que, aunque ya se ha dicho mucho en las marchas, se seguirá diciendo hasta que las muertes de mujeres y niñas paren.

La dip. @Laura_Rojas_, Presidenta de la Mesa Directiva, asegura que ya se ha dicho mucho en las marchas y se seguirá diciendo hasta que las muertes de mujeres y niñas paren. Pide que se restituya la Fiscalía Especializada en Delitos contra mujeres.https://t.co/EiLNjfkQS6 — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) February 18, 2020

Tras sus palabras, se guardó un minuto de silencio en memoria de Fátima.

Por su parte, Mónica Fernández, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, condenó los recientes feminicidios.

Fernández hizo un llamado a las autoridades correspondientes que los casos de Ingrid y Fátima no queden en la impunidad.

"El Senado expresa su más enérgica condena contra la violencia a mujeres y niñas; ningún crimen debe quedar impune".

La presidenta de la cámara alta aseguró que estará atenta de los avances en la investigación del caso de Fátima.

.@monicaferbal, presidenta del @senadomexicano, en un pronunciamiento a nombre de la Camara Alta por #feminicidios pic.twitter.com/HZejtbGQra — La Silla Rota (@lasillarota) February 18, 2020

Más congresistas se han sumado al repudió de la violencia contra la mujer.

"Estamos manifestándonos en contra de la violencia feminicida. No podemos quedarnos callados, es momento de alzar la voz y todos tenemos que ser parte de la solución", dijo Mariana Dunyaska, diputada del PAN.

#DesdeLaCurul "Estamos manifestándonos en contra de la violencia feminicida. No podemos quedarnos callados, es momento de alzar la voz y todos tenemos que ser parte de la solución" @DunyaskaPANVer, diputada federal del #PAN pic.twitter.com/PTvrzj0uDP — La Silla Rota (@lasillarota) February 18, 2020

"El tema de feminicidios. Es un terrible y grave delito ocasionado por el odio que se le tiene a las mujeres", refirió por su parte Juan Zepeda, senador de Movimiento Ciudadano.

#DesdeElEscaño "El tema de feminicidios. Es un terrible y grave delito ocasionado por el odio que se le tiene a las mujeres" el senador @JuanZepeda_ se pronuncia por los asesinatos de mujeres y condena de #MovimientoCiudadano pic.twitter.com/0LC0inaikN — La Silla Rota (@lasillarota) February 18, 2020

"Me da miedo caminar por la calle sola como varias mujeres en la Ciudad de México que estamos consternadas por este feminicidio contra Fátima de siete años, yo no me puedo imaginar cómo siendo jefa de gobierno no está consternada parando todas las actividades para darle prioridad. A mí me da pánico vivir en esta ciudad, pero me da más pánico tener estos gobernantes", dijo por su parte la legisladora Cinthya López Castro del PRI.