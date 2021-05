"Las víctimas son nuestros niños, no usted": padres de niños con cáncer a AMLO

"Las víctimas son muestras niñas y niños que se han quedado sin medicamento, no usted", así respondieron los padres de niños con cáncer al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien también señalaron que miente al asegurar que está bien el abasto.

En la conferencia matutina, el presidente fue cuestionado sobre la compra de medicamentos 2021 que lleva a cabo la UNOPS y sacó de nueva cuenta el tema de los cambios en los procesos de adquisiciones, al señalar que había empresas que concentraban los contratos y que por eso se hicieron cambios.

"Entonces, por lo mismo, (hubo) una campaña muy fuerte acusándonos de que no había medicamentos para los niños con cáncer. Una situación muy dolorosa, imagínense enfrentar reclamos de padres con niños enfermos de cáncer, acusaciones de que no se les atendía y que no había medicamentos. Y en efecto, había falta de medicamentos al principio porque hubo sabotaje, porque lo que querían eran los contratos como venían entregándose, y resistimos. Es como el caso del huachicol, nada más que en los medicamentos, y otros casos", expresó el presidente.

En respuesta, los padres de niños con cáncer que conforman el Movimiento Nacional por la Salud, la Asociación de Padres de Familia de niños Enfermos A.C. y el Colectivo Cero Desabasto calificaron de lamentables los comentarios de López Obrador y señalaron que la falta de medicamentos no es un mito, ya que lo han documentado a través de la plataforma Cero Desabasto.

"Le decimos primero que nada, señor presidente, que las víctimas son nuestras niñas y niños que se han quedado sin medicamentos, que se les han manipulado sus protocolos incorrectamente durante más 936 días, que muchos han tenido graves repercusiones en su salud y hasta la vida han perdido por esta causa, ellas y ellos son las víctimas, no usted, señor presidente, porque más allá de las culpas, el Estado mexicano es el responsable de velar por que se cumpla el acceso al derecho a la salud y nos ha fallado, su gobierno ha fallado", destacaron.

"Señor presidente, usted nunca nos ha escuchado pese a que en reiteradas ocasiones le hemos solicitado formalmente una audiencia, usted jamás se ha dignado a pisar un hospital donde se atienden niños con cáncer, por el contrario, ha utilizado toda la fuerza del Estado para difamarnos y amedrentarnos, por ello desde la indignación activa le decimos que miente en sus más recientes declaraciones al afirmar que todo está bien respecto al abasto de medicamentos", dijeron.

EXIGEN ABASTO DE MEDICAMENTOS PARA NIÑOS CON ENFERMEDADES LISOSOMALES

El desabasto no es sólo en la Ciudad de México y no afecta sólo a los niños con cáncer. En Guadalajara, Jalisco, padres de niños con enfermedades lisosomales exigieron al gobierno reabastecer los medicamentos que dejaron de suministrarles desde enero porque su vida está en peligro.

Guadalupe Guzmán, integrante de la organización Fabry, señaló que al menos unos 150 menores dependen de las medicinas negadas en los últimos meses para sobrevivir, por lo que es urgente que vuelvan a recibirlas.

"Lo que avanzó la enfermedad antes del tratamiento eso va a quedar, puede haber ciertas mejoras, pero al dejar de suministrarlo, vuelven los dolores, las deformidades y pueden llegar a quedar paralíticos, es grave que dejen de recibir el tratamiento porque están atentando contra su vida", indicó.

La falta de medicamento no es solo en Jalisco, sino también en Tabasco y Colima, entidades que se niegan a comprar los tratamientos al argumentar que es responsabilidad del Gobierno federal, detalló.

Con información de EFE

(Luis Ramos)