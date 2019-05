Las veces que AMLO señaló y luego se disculpó

RODRIGO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 02/05/2019 07:00 p.m.

Andrés Manuel López Obrador ha vuelto costumbre, principalmente en las conferencias mañaneras, realizar diversas acusaciones contra exfuncionarios; lo que pocas veces hace es retractarse y pedir disculpas, pero lo ha hecho.

Por ello, en La Silla Rota te recordamos los casos en los que el presidente ha señalado a personajes, pero luego tuvo que salir a disculparse.

Alfredo del Mazo González

El pasado 29 de abril, en su conferencia matutina y en el marco del inicio de los trabajos del aeropuerto de Santa Lucía, el titular de la Secretaría de Comunicaciones Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, aseguró que en el cancelado aeropuerto de Texcoco había "asesores estratégicos".

Estos asesores tenían funciones políticas para que el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) siguiera en marcha.

Entre ellos, destacó Jiménez Espriú, estaban Alfredo del Mazo González, exgobernador del Estado de México, así como padre de Alfredo del Mazo Maza, actual mandatario mexiquense.

Esta mañana, López Obrador se disculpó con Del Mazo González, quien falleció en enero pasado, así como a su familia.

"(Queremos) ofrecer disculpas a la familia del finado Alfredo del Mazo porque hace unos días se le vinculó con la construcción del aeropuerto de Texcoco y su hijo nos pidió que se aclarara este asunto, se hizo una revisión de documentos y, en efecto, él no tuvo que ver"

Luego, el presidente compartió en su cuenta de Twitter una foto con el gobernador del Estado de México, Del Mazo Maza.

Con Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, mirando a Hidalgo en el Monte de las Cruces, Ocoyoacac, cuando gana la batalla pero no toma la Ciudad de México. Decisión controvertida, pero de inobjetable humanismo. pic.twitter.com/Td14439ONy — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 2 de mayo de 2019

Felipe Calderón

El 4 de febrero, el presidente, también en su conferencia mañanera, acusó a un expresidente –sin decir el nombre– de conflicto de interés al ser nombrado miembro del consejo de administración de una empresa proveedora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El aludido, sin embargo, fue Felipe Calderón, quien –junto con Georgina Kessel, exsecretaría de Energía– son miembros del consejo de administración de Avangrid, empresa que a través de Iberdrola incrementó su presencia en México a través de la CFE.

Al respecto, Calderón rechazó los señalamientos, asegurando que en su relación con empresas globales nunca ha ocurrido tráfico de influencias, conflicto de interés o corrupción, llamando al presidente a demostrarlos.



Al día siguiente, también en su conferencia matutina, Andrés Manuel le ofreció una disculpa a Felipe Calderón.



"Para que no vuelva a pasar y que no se moleste (Calderón), que no se disguste, que le ofrezco disculpas, pero que se le pasó la mano"

El expresidente aceptó y agradeció la disculpa, asegurando que siempre ha actuado con rectitud legal y ética.

Agradezco la disculpa del Presidente @lopezobrador_. Reitero que he actuado con rectitud no sólo legal, sino ética en éste y en otros casos que tienen que ver con mi trabajo y mi previa responsabilidad. Refrendo mi disposición a dialogar sobre éste y otros temas importantes. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) 5 de febrero de 2019

Exfuncionarios que "acabaron" con la CFE

El 11 de febrero, el titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, señaló a ocho exfuncionarios de ser responsables del deterioro de la CFE y el sector energético.

En el listado aparecen: José Córdova Montoya, secretario particular de Carlos Salinas de Gortari; Jesús Reyes Heroles González Garza, ex director de Pemex; Carlos Ruiz Sacristán, ex titular de la SCT; Luis Téllez, ex secretario de Energía.

Así como Alfredo Elias Ayub, ex director de CFE; Georgina Kessell, ex secretaria de Energía; Jordi Herrera, ex secretario de Energía; Alejandro Flemming Kauffman, ex funcionario de Energía.

Bartlett, quien presentó el listado por órdenes del presidente, aseguró que estos exfuncionarios crearon una combinación entre el sector público y el privado que dañó el sector energético, a través de presuntos conflictos de interés.

Tres días después, López Obrador ofreció disculpas a los aludidos, asegurando que si bien no es ilegal lo que hicieron, sí es inmoral.

"Y no es nada más decir nombres y ofrezco disculpas, les ofrezco disculpas, pero se pasaron. No es ilegal, pero es una inmoralidad sin duda".

LEA TAMBIEN Hijos de AMLO se alejan de la política, abren fábrica de chocolates Los López Beltrán abrieron la fábrica de chocolates "Rocío", en honor a su madre y quien fuera esposa del presidente, Rocío Beltrán Medina

LEA TAMBIEN Le da AMLO segundo "coscorrón" a subsecretario En menos de un mes, el presidente ha salido a desmentir en dos ocasiones los dichos de este subsecretario

LEA TAMBIEN Conflictos, pleitos y malos entendidos: Los primeros 100 días de AMLO Expresidentes, empresarios, gobernadores y órganos autónomos han sido los protagonistas de los principales "encontronazos" con el gobierno de AMLO