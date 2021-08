Las tres veces que Calderón exigió a EU el cese al tráfico de armas

En una visita oficial del entonces presidente Felipe Calderón a Estados Unidos, en el Capitolio en 2010, el mandatario mexicano solicitó la cooperación del Congreso de Estados Unidos para detener el flujo de armas de alto poder y armamentos letales a través de la frontera. Once años después, ahora el gobierno ahora de Andrés Manuel López Obrador interpuso una demanda en contra de fabricantes de armas estadounidenses, que según sus cálculos originaron la muerte de 17 mil personas en México, tan sólo en 2019.

El Universal, en nota del periodista Jorge Ramos Pérez, relató cómo incluso en algunos momentos los representantes del Partido Republicano se abstenían de aplaudir cuando Calderón habló de temas como las armas, la ley antiinmigrante de Arizona y hasta el cambio climático.

"Existe un tema donde México necesita de su cooperación, esto es detener el flujo de armas de alto poder y otro armamento legal a través de la frontera", dijo Calderón.

Indicó que esas armas no terminan en manos de americanos honestos sino en manos de criminales y el 80% de las armas decomisadas por su gobierno en tres años tiene origen estadounidense.

"La violencia empezó a crecer un par de años antes de que yo tomara posesión en 2006. Esto coincide con la derogación del Assault Weapon Ban (que prohibía venta de armas de alto poder hasta su derogación en 2004)", afirmó Calderón.

"Quisiera pedir al Congreso que nos ayuden y entiendan lo importante que es esto para nosotros y apliquen la legislación para detener el abastecimiento de este tipo de armas a los criminales y les pediría que reconsideren la restitución de la Assault Weapons Ban", publicó el diario.

El presidente mexicano les pidió trabajar unidos "para poner fin a este comercio letal que amenaza tanto a México como a su propia gente", lo que le valió el aplauso demócrata pero no el republicano.

NUEVA PETICIÓN EN INGLÉS

En febrero de 2012, el entonces presidente Felipe Calderón pidió nuevamente al gobierno de Estados Unidos frenar el trasiego de armas hacia México.

A través de un anuncio espectacular escrito en inglés y realizado con armas decomisadas con la leyenda ´No more weapons!´ (¡No más armas!).

"Uno de los factores que más han elevado la capacidad de fuego y la violencia de las bandas criminales es la facilidad que tienen para disponer de armas de asalto de alto poder, fácilmente adquiribles en Estados Unidos", afirmó Calderón.

"México need your help (...) no more weapons to México", dijo el entonces presidente, en inglés.

En su sexenio, dijo entonces, se ha decomisado "un verdadero armamento de guerra" pues suman 140 mil armas que podrían abastecer a los ejércitos de Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras juntos, agregó, por lo que el mensaje es claro a los delincuentes. Los 14 millones de municiones y 11 mil granadas incautadas en este gobierno es 36 veces mayor a lo decomisado en los dos sexenios anteriores juntos, se informó.

TERCERA PETICIÓN

Calderón planteó al entonces vicepresidente y hoy presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fortalecer las acciones contra el tráfico de armas hacia nuestro país y el lavado de dinero.

El mandatario mexicano "igualmente, reconoció las medidas adoptadas por el presidente Barack Obama, al tiempo que reiteró la necesidad prioritaria de fortalecer las acciones contra el tráfico de armas hacia nuestro país y el lavado de dinero".

DEMANDA DE MÉXICO A EMPRESAS PRODUCTORAS DE EU

El gobierno ahora de Andrés Manuel López Obrador, una demanda en contra de fabricantes de armas estadounidenses, originaron la muerte de 17 mil personas en México, tan sólo en 2019.

Según la demanda que presentó el gobierno de México contra las ensambladoras de armas en EU, los artefactos bélicos son utilizadas por cárteles y organizaciones criminales en territorio nacional para cometer delitos y asesinar personas.

"La inmensa mayoría de estas muertes fueron causadas por armas traficadas desde EU, Incluidas muchas armas diseñadas, comercializadas, distribuidas y vendidas por los Demandados. Es más probable que se use un arma fabricada en los EU para asesinar a un ciudadano mexicano (17,000 en 2019) que a un ciudadano estadounidense (14,000 en 2019). Y México tiene solo el 40% de la población de los EU y solo una tienda de armas".

La denuncia que fue presentada en una Corte de Distrito de Massachusetts, menciona que el armamento se ha utilizado en ataques contra civiles y autoridades del gobierno mexicano.

La demanda es contra estas firmas estadounidenses:

Smith & Wesson Brands, Inc.; Barrett Firearms Manufacturing, Inc.; Beretta U.S.A. Corp.; Beretta Holding S.P.A.; Century International Arms, Inc.; Colt´s Manufacturing Company Llc; Glock, Inc.; Glock Ges.M.B.H.; Sturm, Ruger & Co., Inc.; Witmer Public Safety Group, Inc. D/B/A Interstate Arms.

(Luis Ramos)