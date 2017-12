FEMINCIDIOS

Las tres escorts extranjeras asesinadas en 45 días

Dos venezolanas y una argentina fueron asesinadas mientras prestaban servicios de acompañantes; el caso más reciente, el de Karen Ailenn, conmocionó a su ciudad

MARLENE VALERO y LUCÍA VEGA 30/12/2017 08:43 a.m.

Las tres escorts extranjeras asesinadas en 45 días (Foto Especial)

"No olviden lo preciosa que es la vida", escribió Karen, conocida como Danna, días antes de su muerte en su cuenta de Twitter. La modelo argentina fue asesinada este 28 de diciembre en el hotel Pasadena, sobre avenida Revolución, en la Ciudad de México, de un balazo. Su rostro quedó desfigurado por heridas con un objeto punzocortante.

Amores.. les dejo esto y que tengan dulces sueños, no olviden lo preciosa que es la vida. Los quiere mucho siempre su Dannita ?????????? pic.twitter.com/NawtIag8Pg — Danna Broke ???? (@dannabroke) 3 de diciembre de 2017

Su caso se sumó al de Génesis, una venezolana que fue encontrada muerta el 17 de noviembre en un hotel de la Ciudad de México, y al de Adreina Escalona, otra joven de la misma nacionalidad que murió en San Pedro Garza, en Nuevo León, víctima de varios balazos.

El caso más reciente, el de Karen, quien en redes sociales era conocida como "Danna Broke", ocurrió en un hotel de la delegación Benito Juárez. Lo que las autoridades reportaron, fue que personal del hotel encontró el cuerpo el jueves pasado y se analizan los videos que muestran a quien fue su acompañante ese día.

"Murió de una forma muy fea, por un disparo y su carita destrozada... Acá el trabajo es así, son citas. Tú entras a una habitación y no sabes con quién te encuentras", declaró Candice, una compañera de trabajo de Danna, al noticiero argentino Diario 21.

Según la cuenta de Twitter de @dannabroke, la última publicación la hizo el 27 de diciembre. "#NuevaFotodePerfil", escribió como título a una imagen en la que lucía de espaldas, con un vestido negro entallado, zapatos rojos, y las manos deteniendo su cabello largo negro.

Ese mismo día la joven de 24 años subió una fotografía en la que describió estar en el hotel Villas Patriotismo, preguntando a sus seguidores quién quería verla ahí. El lugar se encuentra a 3.5 kilómetros del hotel Pasadena, donde murió.

En su cuenta también publicó haber estado en varias ciudades del país durante las últimas semanas, en las que ofrecía sus servicios, haciendo un contacto preliminar por su cuenta de whatsap que publicaba en la misma red social.

"Duró tres meses atrás viajando bastante, una gira larga, dos días en cada ciudad", mencionó Candice a la televisión argentina.

Danna se hizo famosa en Argentina después de posar desnuda y con bodypaitings en la zona del Obelisco, en Buenos Aires, en apoyo a varias causas como el alto a la crueldad animal y el apoyo a las personas pobres en su país.

En México trabajó esporádicamente como modelo en algunas sesiones, pero se dedicó de fijo a ser "acompañante de élite", como describen sus compañeras a mujeres que cobran a altos precios su compañía a hombres que las contratan.

En Sáenz Peña, ciudad al sudeste en la provincia de Buenos Aires de la que era originaria, usuarios de las redes sociales exigieron justicia, y los medios locales y nacionales dieron amplia cobertura al caso.

"Apoyaremos a la familia... todo está en etapa de investigación; como representante del gobernador de Sáenz Peña me tocó informarle a la familia vía la Emabajada; la madre estará viajando en las próximas horas", declaró Martín Nievas, ministro de gobierno.

Génesis y Adreina

El pasado 17 de noviembre se dio a conocer la muerte de Génesis, la joven de también 24 años venezolana que vivía en Querétaro y desapareció tras acudir a una cita en Puebla con un cliente un día antes.

Su cuerpo fue encontrado en el hotel Platino, de la delegación Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, desnudo, golpeado y amarrado de pies y manos. Tenía un lazo azul en el cuello, y tenía contusiones en la cara, vientre y piernas.

Ella y su hermana eran escorts en Querétaro y de vez en cuando salían de la ciudad a citas previamente acordadas. Las autoridades determinaron que murió por asfixia por estrangulamiento.

El caso de Adreina, otra modelo venezolana, ella de 27 años de edad, ocurrió el 24 de diciembre sobre la calle Morones de la ciudad de San Pedro Garza García, en Nuevo León.

Ella iba junto con su acompañante en un automóvil cuando otro vehículo los alcanzó para asesinarlos a ambos de varios balazos.

Según autoridades locales, ambos tuvieron un altercado en un bar de Monterrey horas antes del asesinato.

En ninguno de los tres casos existen aún culpables, ni se han aclarado los demás detalles del caso.

"Qué injusto que otra chica sea víctima en menos de un mes #NiunaMas que en paz descanses", escribió sobre la muerte de Danna, Celene Ferreti en Twitter, otra compañera que la conoció. Este mensaje se sumó a varios en redes sociales que exigieron justicia por el caso.

@dannabroke a manos de quien perdiste la vida, que injusto que otra chica sea víctima en menos de un mes #NiunaMas que en paz descanses... pic.twitter.com/w7JpEvaFko — celene ferretti (@CeleneFerretti) 28 de diciembre de 2017

"Aquí han matado muchas chicas y se van la fosa común. Lo único que se puede hacer es mucho ruido en redes sociales, si no se hacía ruido con lo de Génesis no se sabe. Si el consulado de Argentina no toma medidas y exige a autoridades mexicanas, esto va a quedar así, así funciona la justicia acá, más bien no funciona", comentó Candice al noticiero argentino.

