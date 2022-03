Las razones del Conacyt para desechar quejas de plagio de Gertz

Bajo el argumento de que ninguno de los que presentó la queja es el autor, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) desechó la queja presentada contra Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República, por el presunto plagio de otros textos en libros de su autoría, los cuales se utilizaron para sustentar que se le otorgara el ingreso al Sistema Nacional de Investigadores SNI.

El pasado 29 de octubre, 77 investigadoras e investigadores enviaron una solicitud a la Junta de Honor del SNI para que resolviera sobre "conductas alejadas de la ética e integridad científica, en su modalidad de plagio, cometidas por el Dr. Alejandro Gertz Manero".

Los científicos destacaron que la solicitud, que posteriormente fue firmada por 220 investigadores, iba acompañada de abundante documentación que muestra evidentes casos de plagio de textos de otros autores en dos libros presentados por Gertz Manero para su irregular ingreso al SNI.

En un oficio, el Conacyt, que encabeza María Elena Álvarez-Buylla, informó a los investigadores que su solicitud fue desechada tanto por la Junta de Honor del SNI como por el Consejo General, bajo el argumento de que ninguno de los que firmó la solicitud de revisión escribió esos textos.

"Con fundamento en el artículo 16 de los Lineamientos para el Funcionamiento de la Junta de Honor del Sistema Nacional de Investigadores, la Junta de Honor del Sistema Nacional de Investigadores acuerda por unanimidad desechar la queja presentada en contra del Dr. Alejandro Gertz Manero. "En virtud de que ninguno de los quejosos es autor o demuestra contar con los derechos de propiedad de las obras presuntamente plagiadas, por lo que no hay interés directo en la verificación o rectificación de las obras señaladas", señaló el Conacyt.

Esta decisión generó inconformidad en la comunidad de investigadores, que señaló que "este acuerdo es contrario a cualquier concepción serena y objetiva de ética científica y generará problemas aún mayores para la ciencia en México que la mala conducta científica exhibida por el Dr. Gertz".

Resaltaron también que en ningún lugar de los Lineamientos de la Junta de Honor del Sistema Nacional de Investigadores se restringe la legitimidad de la parte quejosa a ser víctima directa.

"Más aún, ignora el hecho de que en caso de infracciones a la ética científica los agraviados son la comunidad de investigadores y la sociedad en general, que espera de todos los investigadores objetividad, honradez e integridad en su actividad. El desechar este caso sin entrar al fondo del asunto abre la puerta a la práctica indiscriminada del plagio académico, al sentar precedentes de que solamente la persona víctima del plagio puede comenzar un proceso ante la Junta", enfatizaron.

De esta manera, se mantiene el nombramiento de SNI nivel III que la Comisión Especial Dictaminadora otorgó a Gertz Manero el pasado 9 de junio, quien llevaba más de 11 años tratando de ingresar y no había sido aceptado en dos ocasiones por no cumplir con los requerimientos.

La decisión del Conacyt causó nuevamente molestia entre los científicos, como el investigador Javier Flores, quien criticó la resolución a través de su cuenta de Twitter: "Es ridículo. La resolución no niega el plagio por parte de Gertz pues eso no es importante. La actuación de la Junta de Honor (¿cuál?) y el Consejo General del SNI, muestra cómo la 4T ha corrompido (e intenta destruir) a una institución, el Conacyt, que era digna de respeto".

"¡No plagio! Es que ama las palabras escritas por los otros. Si por eso le dan el SNI 3 pues bueno, es un premio a su gusto por lo que han escrito otros. Denle chance, se merece su estímulo... aunque no es investigador, no es académico y NO tiene honestidad intelectual alguna", señaló en la misma red social Alma Maldonado, investigadora del Cinvestav.