Las preguntas incómodas que le hizo Jorge Ramos a AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo que responder a preguntas más ríspidas que las acostumbradas durante la conferencia matutina de este viernes, ya que contó con la presencia del periodista Jorge Ramos, quien no se guardó ningún comentario ante el mandatario mexicano.

Seguridad

En este punto, Jorge Ramos fue invitado a acercarse con el Presidente a observar gráficas para comparar cifras del número de homicidios en lo que va del sexenio de López Obrador.

Ramos: A nivel de criminalidad, las cosas no han cambiado en México, señor presidente. Durante sus primeros tres meses asesinaron a ocho mil 524 mexicanos, si continúan las cifras igual el 2019 va a ser el año más sangriento y violento en la historia moderna de México.

Así que la pregunta es: ¿qué va a hacer a corto plazo para que no maten a tantos mexicanos y para que México no siga siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo?

Pero la pregunta central es: ¿qué hacer para que ahora no maten a tantos mexicanos?

(...)

Ramos: Ha sido muy violento, señor presidente, ese es el problema, que si sigue así el 2019 va a ser terrible, el peor año que recordemos.

AMLO: Hemos controlado la situación según nuestros datos.

Ramos: Los datos que yo tengo dicen otra cosa, no están controlando, al contrario, siguen muriendo muchos mexicanos.

AMLO: Sí, nos dejaron un país con mucha violencia porque había impunidad y mucha corrupción, que ya no hay. Aparte de atender el asunto.

Ramos: Impunidad sigue habiendo, los feminicidios, los asesinatos a seis periodistas durante su gobierno.

(...)

Ramos: Pero no ha resultado, señor presidente.

AMLO: Claro que sí hay resultados

Ramos: Las cifras indican que sigue aumentando el número de asesinatos, ocho mil 524 en los tres meses primeros.

AMLO: No han aumentado.

Ramos: Claro que han aumentado, por supuesto que sí.

AMLO: No, yo tengo otra información.

Ramos: Son cifras de su propia Secretaría de Seguridad.

AMLO: Sí, sí, pero yo te invito para que las revisemos.

Ramos: ¿Esas no son ciertas, las cifras de la Secretaría de Seguridad?

AMLO: Ah, ¿las de nosotros no son ciertas?

Ramos: No, no, no, le pregunto que si las cifras de su Secretaría de Seguridad no son ciertas. Dicen que murieron ocho mil 524 mexicanos en los primeros tres meses.

AMLO: Vamos viéndolas, vamos viéndolas. Yo no te voy a decir, porque no me gusta decir mentiras. A ver, por qué no pones la gráfica del promedio diario.

Ramos: No es cuestión de ponerme del diario, es cuestión de cuántos mexicanos han muerto durante los primeros tres meses.

AMLO: Sí, claro. No, no, no. En dos sexenios perdieron la vida, desde que un presidente declaró la guerra al narcotráfico y le pegó un garrotazo a lo tonto al avispero, alrededor de 250 mil mexicanos.

Ramos: Sí, pero yo digo de su gobierno, en diciembre murieron dos mil 875; en enero murieron dos mil 853 mexicanos; en febrero murieron dos mil 796. Si sigue así va a ser el más violento de la historia moderna de México.

AMLO: Ahí está, mira, ese recuadro. A ver si coincide con tus datos.

Ramos: No sé cuántos. No alcanzo a leer desde aquí.

AMLO: A ver, yo te digo.

Ramos: Vamos a acercarnos a ver.

AMLO: Promedio diario. 79, diciembre; enero, 75; febrero, 83; marzo, 77.

Ramos: Sí, pero las cifras totales son.

AMLO: Ah, no, las cifras totales no las tengo, pero te las voy a dar.

Diario Reforma

En otro momento, el periodista pidió una explicación a López Obrador de su petición a Reforma de revelar sus fuentes en el caso de la carta que el tabasqueño envió al Rey de España para solicitarle una disculpa por la Conquista.

Ramos: Entre paréntesis, no ayuda que usted desacredite a los periodistas, señor presidente, o que pida que un medio revele sus fuentes. Eso es un ataque a la libertad de prensa.

Si usted hubiera dado a conocer la carta al rey de España, Reforma no hubiera tenido que filtrar o buscar fuentes confidenciales.

(...)

AMLO: En cuanto a lo que dices del Reforma, yo creo que, garantizando la libertad de expresión sin censura, no hacer lo que se hacía anteriormente, cuando el Reforma protegía a gobiernos del periodo neoliberal, que protegió a Salinas, que protegió a Zedillo y a todos, incluso tengo pruebas de que ayudó a legitimar el fraude electoral del 2006 y apoyó mi desafuero, porque es un partido... si es un partido... es un periódico conservador.

Pero independientemente de esa postura conservadora cuyo distintivo es la hipocresía, independientemente de eso, siempre se les va a garantizar el derecho a manifestarse.

(...)

Ramos: Pero no revelar las fuentes, revelar las fuentes no. Yo orgullosamente llevo mucho tiempo trabajando en el Reforma y eso no es cierto.

AMLO: Nunca, jamás vamos nosotros a atentar en contra del periodismo. No va a pasar lo que sucedió y ellos no dijeron absolutamente nada cuando un gobierno de derecha, conservador, expulsó a José Gutiérrez Vivó, lo desterró, o lo que pasó en el sexenio pasado con Carmen Aristegui. Eso jamás, Jorge, va a suceder.

Ramos: ¿Pero no cree que revelar las fuentes, pedir que revelar las fuentes es un ataque a la libertad de prensa?

AMLO: No, no es ningún ataque.

Ramos: Es que sí lo es, hay periodistas que van a la cárcel para no revelar las fuentes. Ningún periodista, señor presidente, va a revelar las fuentes. Ninguno. Y si usted hubiera publicado la carta no hubieran tenido que usar fuentes confidenciales.

AMLO: No, pero que no revelen las fuentes, Jorge, no es obligatorio. Ni va haber coerción, no va a haber represión.

Ramos: ¿Ya no está pidiendo que revelen las fuentes?

AMLO: No, si lo dije desde el principio.

Ramos: No, no, usted había dicho otra cosa, usted había pedido que revelaran las fuentes.

AMLO: No, lo dije desde el principio, el primer día dije: Y si no quieren revelar la fuente, que no la revelen.

Ramos: No lo van a revelar.

AMLO: No le hace.

Ramos: Ni ninguno de nosotros las va a revelar.

AMLO: No, no, sabes por qué lo dije, porque quiero ejercer mi derecho a la réplica.

Ramos: Y nosotros a la libertad de prensa.

AMLO: Eso es, eso es todo, y que haya diálogo circular. ¿Entonces, por qué ellos sí pueden plantear que haya transparencia y yo no puedo pedir que haya transparencia?

Ramos: Sí, pero no relevar las fuentes. Jamás.

AMLO: No, no, no, en este caso se trata de una carta que se envió a un gobierno extranjero y que de repente aparece publicada en el periódico Reforma.

Ramos: Ese es nuestro trabajo.

AMLO: Por eso, si no quieren revelar las fuentes no hay ningún problema, pero yo tengo el derecho de manifestarme también. Es lo que estoy haciendo.

Donald Trump

El periodista Jorge Ramos cuestionó a López Obrador sobre su cambio de opinión sobre el presidente de EU, Donald Trump, a lo que el tabasqueño reiteró su postura de que no busca confrontar a su vecino del norte.

Ramos: En el 2017 usted, en el 2017 en una entrevista usted me dijo que Donald Trump sí era un racista, incluso después usted escribió un libro llamado "Oye, Trump", que fue muy crítico con el presidente Donald Trump.

Pero desde que llegó usted a la Presidencia aparentemente las cosa han cambiado un poco, muchos acusan a su gobierno de hacer la policía migratoria de Donald Trump.

La pregunta es: ¿usted cree que el silencio es la mejor estrategia para lidiar con Donald Trump?

