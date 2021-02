Las polémicas frases de Vargas Llosa sobre México

El premio Nobel de Literatura y escritor peruano, Mario Vargas Llosa no se ha guardado sus palabras sobre la vida política de México desde hace prácticamente 30 años.

En esta ocasión, Vargas Llosa criticó la carta que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Rey de España y al Papa Francisco para que se disculparan por los abusos cometidos en la conquista.

“Tengo la impresión de que (AMLO) se equivocó de destinatarios, debió enviarse la carta a él mismo y responder a la pregunta de por qué México, que hace cinco siglos se incorporó al mundo occidental gracias a España, tiene todavía tantos miles de indios marginados, pobres, ignorantes, explotados"

Las palabras del escritor se dieron en su discurso en la ceremonia inaugural del VIII Congreso de la Lengua Española que se celebra en la ciudad argentina de Córdoba.

Y agregó: “Ojalá que cuando acabe su mandato López Obrador los indios mexicanos tengan mejores condiciones de vida, hayan obtenido más oportunidades, mayor educación, de tal manera que se haya levantado esa losa que les ha tenido discriminados a lo largo de tantos siglos".

No es la primera vez que el peruano critica a López Obrador, ni mucho menos a la política mexicana. Por ello, en La Silla Rota alistamos las frases más polémicas de Vargas Llosa sobre México.

“La Dictadura Perfecta”

El primer antecedente contundente que relaciona al premio Nobel de Literatura con la vida política del país fue hace 29 años, en un programa transmitido en Televisa y con la presencia de Octavio Paz, así como Enrique Krauze.

"Yo no creo que se pueda exonerar a México de esa tradición de dictaduras latinoamericanas. Creo que el caso de México, cuya democratización actual soy el primero en aplaudir, como todos los que creemos en la democracia, encaja en esa tradición con un matiz que es más bien el de un agravante", sentenció Vargas Llosa ante la sorpresa de los presentes.

Y añadió: "México es la dictadura perfecta. La dictadura perfecta no es el comunismo. No es la URSS. No es Fidel Castro. La dictadura perfecta es México".

Ante la evidente molestia de Paz, el peruano no se detuvo: Tiene las características de la dictadura: la permanencia, no de un hombre, pero sí de un partido que es inamovible".

Su apoyo al PAN y el primer embate contra AMLO

Durante la contienda electoral del 2000, Mario Vargas Llosa expresó su simpatía a Vicente Fox Quesada, a quien calificó como el actor político que “significa la transición hacia la democracia” en México.

Seis años después se postuló a favor de Felipe Calderón Hinojosa, también del PAN. Luego de las apretadas elecciones de 2006, el escritor celebró la derrota de López Obrador con la frase “De la que se libró México” en una columna publicada en El País.

Para 2012, Vargas Llosa continuó apoyando a los blanquiazules, en esta ocasión a Josefina Vázquez Mota.

“Espero de AMLO no gane”

Durante el año pasado varias fueron las frases que Vargas Llosa dijo contra el entonces candidato presidencial López Obrador.

Primero, apenas iniciaban las campañas, Mario dijo: "Yo espero que no gane López Obrador, creo que sería un retroceso para el país".

Calificó al entonces posible victoria de AMLO como un suicidio y dijo esperaba que hubiera lucidez en México.

Al respecto, el tabasqueño lo llamó “buen escritor”, pero “mal político” y no quiso decir más para “no entrar en provocaciones”.

"AMLO enviará a México a un desastre"

Posteriormente, en la recta final de las campañas, el escritor volvió a arremeter contra López Obrador, asegurando que su victoria lo preocuparía.

"Su gestión podría empujar a México a un desastre, no a una catástrofe como Venezuela, pero con consecuencias muy negativas para América Latina".

Y agregó: "Todavía hay espacio para que los mexicanos sopesen lo que está en juego y ojalá ese gran país no se suicide eligiendo a un demagogo y populista irresponsable".