Las otras 2 polémicas acciones del gobierno vs. las energías limpias

Esas plantas estarían por entrar en operación comercial, ya tienen todo, terreno, fideicomiso y compra de equipo. Ya están para empezar su operación y generar dinero. Para ponerlo en un ejemplo, es como si de pronto construyes una casa y una semana antes de disfrutarla o habitarla viene la alcaldía y te dice ´no puedes hacerlo, tu vecino dice que no puedes´. Pero además la alcaldía no te deja venderla o rentarla. Y te quedas con la inversión parada porque tu vecino, en este caso la CFE, te dice que no puedes