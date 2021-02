Las negligencias de Pemex que han causado muerte, contagios y miedo

La irresponsabilidad impera en instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) lo que ha dejado muerte, contagios y miedo ante el covid-19 entre los trabajadores de la empresa productiva del Estado, quienes denuncian las negligencias padecidas.

Uno de los casos representativos se presenta en la plataforma Abkatún-Alfa de Pemex, localizada a 79 kilómetros de Ciudad del Carmen, Campeche, donde se registró un brote del nuevo coronavirus sin verse una respuesta por parte de las autoridades de la compañía mexicana.

De acuerdo a datos e historias de Reforma, los trabajadores han visto a sus compañeros presentar síntomas de covid y no ser retirados de la plataforma, ni siquiera se les han aplicado pruebas para saber si padecen la enfermedad.

Un caso se dio el 13 de abril, cuando Pemex dio a conocer un brote en aguas someras, pero lo que no informó fue que los enfermos continuaron sus labores sin ser aislados, según relataron al diario Jym R, Armando G y José Luis R.

José Luis, quien labora desde hace 28 años en la plataforma petrolera, logró obtener un amparo para ir a confinamiento ya que padece diabetes, pero de cualquier forma resultó contagiado de covid. El oaxaqueño empezó con síntomas el 17 de abril mientras veía el declive de la salud de sus compañeros.

Este trabajador, que no cuenta con una confirmación de la enfermedad con una prueba, está aislado lejos de su familia, que vive en Yucatán, en un cuarto rentado en Ciudad del Carmen.

Otro caso es el de Jym, del área de mantenimiento, quien le dijo a Reforma que él inició el 7 de abril con tos, garganta irritada y dolor de cabeza. Pese a ello, lo mantuvieron laborando hasta el 12 de abril, en jornadas de 12 horas, junto con ocho compañeros.

Luego de realizarse una prueba de detección de anticuerpos (IgM/IgG) y un día de aislamiento, Jym fue bajado en una ambulancia aérea junto con un médico y otro plataformero, sin embargo, otros 20 sintomáticos se quedaron en la guardia, relató el trabajador.

En tierra, le hicieron otra prueba y por teléfono le confirmaron que padece covid.

“El 10 de mayo subo otra vez y en el muelle me dicen que aunque estoy positivo, por el tiempo que llevo con la enfermedad no puedo contagiar a nadie; llego a la plataforma y el otro médico me dice que no puedo estar así a bordo, me aísla y me bajan al otro día con otros ocho”, detalló.

Para el chiapaneco Armando, los síntomas iniciaron el 6 de abril, lo inhabilitaron, pero fue bajado de la plataforma hasta el 15 de abril en una ambulancia aérea.

El trabajador cree que se contagió en el muelle, ya que ahí como en el comedor la sana distancia sólo es una simulación antes de subir a la lancha que los traslada durante unas tres horas hasta la plataforma.

“Nos amontonan como sardinas, ahí creo que fue, porque yo antes estuve aislándome con mi familia (…) Empecé con síntomas ligeros que se fueron agravando, pero me bajaron hasta que acabé mi guardia de 14 días”, comentó sobre la plataforma en la que laboran cerca de 500 personas en turnos de 12 horas.

PIDEN INVESTIGACIÓN

Petroleros de Campeche exigieron una investigación contra líderes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), mandos de Pemex y personal médico de Ciudad del Carmen, ante la ola de contagios y la falta de medidas que se han tomado.

Julio Eduardo Barradas García, administrador de Plataformas Marinas, contó una serie de irregularidades y malas prácticas como el encubrimiento a los diagnósticos a la ligera o por consigna que se hacen a bordo, no hacer pruebas de laboratorio para evitar contagios en las familias de los trabajadores, entre otras.

Este funcionario llamó a que el titular de Pemex, Octavio Romero Oropeza, tome medidas para que el personal médico determine quién sí y quién no puede abordar las instalaciones, con base en historiales médicos.

“Que se investigue al director de la clínica de Cd. del Carmen, Dr. Valentín Luna Marroquín, y al coordinador de servicios médicos, Dr. Rolando Dante Sánchez Alvear, por las presuntas instrucciones de emitir diagnósticos a la ligera o tendenciosos, ocultar o encubrir dichos diagnósticos y no ordenar exámenes en los casos sospechosos”, dijo.

Recordó que el mismo subsecretario de Salud, Hugo Lopez Gatell, ha dicho que todos los casos sospechosos deben ser tomados como covid-19.

También, el diputado local Luis García Hernández interpuso una denuncia contra Pemex la semana pasada ante la delegación de la FGR en Campeche por omisiones para evitar contagios entre los trabajadores.

PEMEX SE DEFIENDE

Petróleos Mexicanos dijo a Reforma que han implementado acciones para prevenir contagios de covid en sus instalaciones y dijo que su postura es la que ha publicado en boletines sobre el tema.

¿Qué dicen los comunicados? La petrolera mexicana señala ahí que desde el 9 de marzo sus instalaciones son óptimas para evitar brotes del nuevo coronavirus.

“Pemex aplica desde el 9 de marzo su Plan de Respuesta a Emergencias por Covid-19 (PRE-C), en el cual se establecen la organización, funciones, responsabilidades y actividades de las diversas áreas”, reza el comunicado del 29 de marzo.

“En los centros administrativos la aplicación del PRE-C y sus protocolos se aplican retirando a trabajar desde casa a los adultos mayores de 65 años, enfermos crónicos, mujeres embarazadas y personal administrativo que no afecta la continuidad operativa de la empresa”, agrega.

Destaca la petrolera que en el PRE-C se implementan pláticas de seguridad a personal, suministro de materiales de limpieza personal, instalación de filtros de control de acceso y cámaras termográficas.

Sin embargo, el 13 de abril surgieron los primeros casos sospechosos entre personal de Campeche.

