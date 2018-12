Las mejores frases de AMLO en el Zócalo

RODRIGO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 01/12/2018 07:36 p.m.

Tras tomar protesta en la Cámara de Diputados y comer junto con sus invitados en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador acudió al Zócalo capitalino a la entrega del bastón de mando.

Ahí, luego de una serie de limpias y rituales de los pueblos indígenas, López Obrador dio un largo discurso donde reafirmó sus propuestas de gobierno.

Más allá de las promesas de campaña, estas fueron las frases destacadas del Presidente de la República en la Plaza de la Constitución.

"Reafirmo mi voluntad de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México", el lema del partido del presidente, Morena.

La mayoría de sus frases, que no tuvieron relación con sus compromisos de campaña, se centraron en los pobres, así como en los pueblos indígenas, representantes presentes en el Zócalo.

"Comenzaremos lo que bien podríamos llamar una modernidad forjada desde abajo y para todos"

"Para resumir en una frase lo que buscamos, lo que anhelamos. La purificación de la vida pública de México", dijo López Obrador en referencia a los rituales que protagonizó en un inicio.

"Atención especial a los pueblos indígenas de México. Es una vergüenza que nuestros pueblos originarios vivan bajo la opresión y el racismo o la pobreza y la marginación a cuestas"

"Por el bien de todos, primero los pobres", eterna frase de López Obrador, como dirigente, precandidato, candidato y hoy presidente.

Otras más de las palabras de Andrés Manuel, constantes en sus discursos, fue el adiós a los lujos de los funcionarios públicos.

"Bajarán los sueldos de los altos funcionarios y aumentarán los de abajo. Arriba los de abajo"

Y no sólo eso, también de los privilegios que esto genera en lo políticos de alto rango.

"No habrá amiguismo, nepotismo o influyentísimo, ninguna de esas lacras de la política"

Agregó: "Los funcionarios no podrán convivir en fiestas, comidas, juegos deportivos o viajar con contratistas, con grandes contribuyentes, con proveedores del gobierno o con inversionistas vinculados a la función pública".

"No podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa", refirió el presidente respecto a que habrá poco y justificados viajes de funcionarios al extranjero.

Un punto que causó risas entre los asistentes fue cuando, ya avanzado el discurso, informó que estaba leyendo 100 puntos y que apenas iba en el 27.

También mencionó las condiciones en las que se encuentra México, actualmente.

"Ténganme paciencia porque nos están entregando un país en quiebra"

No olvidó a los compañeros de lucha: "Nuestros precursores, seguramente, los que se nos adelantaron, están celebrando este momento"

"Todos nos vamos a portar bien, ese es el acuerdo", prometió.

El tabasqueño incluso habló de la intervención de su gobierno en el periodismo: "No se va a meter el presidente en eso [línea periodística] la línea es que no va a haber línea"

Tras finalizar su discurso, como lo hizo en San Lázaro, Andrés Manuel López Obrador dijo en tres ocasiones "¡Viva México!", para luego entonar el Himno Nacional Mexicano.

