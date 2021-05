Las marcas más caras y más económicas para comprar gas LP

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) indicó que, los precios del gas LP en México continúan con tendencia a la baja, pese a que, The American Society of México, asegurara que si las autoridades mexicanas no abren el mercado energético a las inversiones extranjeras, el precio del gas LP continuará incrementándose mes a mes.

La titular del organismo, Berenice Romero Domínguez, señaló que, los precios promedios diarios del gas LP siguen descendiendo con corte al 28 de abril, pues el gas en cilindro en promedio se vendió en $22.68 pesos por kilo.

Mientras que el gas estacionario tuvo un precio promedio de $12.13 pesos por litro; sin embargo, dio a conocer las marcas que venden más caro el gas LP en su versión estacionario:

- Garza Sur, Ciudad de México: $15.05 por litro.

- Gas Mundial, Guerrero: $13.93 pesos por litro.

- Z Gas, Quintana Roo, $14.02 pesos por litro.

Mientras que las marcas más económicas son:

- Ultra Gas, Guerrero: $9.23 pesos por litro.

- Gas del Noreste, Nuevo León: $10.46 pesos por litro.

- Gas de Abastos de Tehuacán, Puebla: $10.46 pesos por litro.

En cuanto al gas LP en la presentación de cilindro, las marcas más caras son:

- GG Gas, Ciudad de México: $27.24 pesos por kilo.

- Gas de Chetumal, Campeche: $25.95 pesos por kilo.

- Gas Menguc, Guerrero, a $25.42 pesos por kilo.

En tanto las más económicas son:

- Gas del Trópico, Oaxaca: $20.34 pesos por kilo.

- Gas de Zitácuaro, Guanajuato: $20.99 pesos por kilo.

- Flama Azul, Puebla: $20.37 pesos por kilo.

MJP