Las historias de este 25 de noviembre en podcast

La Victoria Alada, el Ángel de la Independencia, fue el punto de partida de la marcha feminista, hasta ahí llegó Mariana de la mano con su hija de cinco años.

"Yo no quiero que esto le pase a ella, por eso venimos. La traigo a la manifestación porque si no cuándo va a aprender, ¿cuándo le desaparezcan a su mamá?, no", enfatizó.

¿Recesión o estancamiento?

El crecimiento económico cero de los últimos trimestres reportado este 25 de noviembre por el Inegi, debe preocupar al gobierno mexicano, porque al no haber riqueza producida no hay qué repartir entre la población, consideraron expertos en materia económica.

La falta de crecimiento económico significa a nivel micro que la economía familiar no crecerá e impacta en materia de empleo, en cómo se paga el año escolar o la planeación de viajes, consideró la directora de México Cómo Vamos, Valeria Moy.

SFP inicia investigación

La Secretaría de la Función Pública (SFP) inició una investigación en contra de personal de Servicio de Administración Tributaria (SAT), adscritos a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El documento con folio 100521/2019 menciona que la investigación es en contra de 19 servidores públicos de la Administración General de Aduanas y Comercio Exterior, dependiente del SAT.

El expediente fue abierto por los delitos de tráfico de migrantes, tráfico de dinero y mercancías apócrifas y el ingreso de pasajeros sin realizarles una revisión, por lo que en próximos días la denuncia será presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR).