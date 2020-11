Las frases de AMLO para no reconocer a Biden como presidente electo

La nueva polémica en que está envuelto el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene de punta a expertos, así como a líderes nacionales e internacionales, pues no ha querido reconocer y felicitar públicamente al demócrata Joe Biden por ganar la elección de Estados Unidos y convertirse en presidente electo.

El mandatario mexicano ha señalado en varias ocasiones que no se involucrará en temas de países extranjeros, en este caso la elección presidencial de Estados Unidos, en la que el actual presidente Donald Trump alega fraude y planea llegar hasta las últimas consecuencias ante las autoridades electorales para buscar que lo favorezcan y hacerse con la reelección que no consiguió en las urnas.

López Obrador vertió una serie de argumentos en la mañanera de este lunes para justificar por qué no ha querido reconocer a Biden como presidente electo de la Unión Americana.





LAS 15 FRASES DE AMLO SOBRE LA ELECCIÓN EN EU





1.- "Quiero dejar de manifiesto, quiero informarle al pueblo de México que, en cuanto a las elecciones en Estados Unidos, la postura del gobierno que represento es la de esperar a que las autoridades de Estados Unidos encargadas del proceso electoral decidan sobre el ganador de la presidencia. Nosotros no podemos actuar de manera imprudente".





2.- "Yo tengo la facultad y al mismo tiempo la obligación de ajustarme al mandato constitucional en cuanto a política exterior y es muy claro el artículo 89 de nuestra Constitución, fracción 10ª, establece que la política exterior debe guiarse por los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos, en esencia es lo que decía el presidente Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz".





3.- "No tenemos ninguna diferencia con el candidato del Partido Demócrata, el señor Biden, ningún problema con él, incluso lo conocí hace ocho o 10 años, no tenemos nada en contra del presidente, del posible presidente electo o ahora candidato Biden".





4.- "No tenemos en contra nada del Partido Demócrata, de ninguno de los dos partidos, ni del Partido Republicano ni del Partido Demócrata; nosotros somos del partido de México, ese es nuestro partido".

5.- "Hay tiempos, ya se va a saber quién va a ser el próximo presidente y establecemos ya la relación, que no va a ser mala, en ningún caso va a ser mala, vamos a tener siempre una muy buena relación o procurar una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, pero no nos vamos a meter".





6.- "Eso de pronunciarnos pues, es como si fuésemos nosotros jueces electorales, si nuestra Constitución establece que debemos de ser respetuosos y no intervenir hasta que resuelvan los estadounidenses sus asuntos".





7.- "¿Por qué tanta ansia, tanta desesperación? Prudencia. Claro, lo mismo, los opositores nuestros, pues aprovechan para decir que no estamos haciendo bien las cosas. No, estamos actuando con responsabilidad y con apego a principios".





8.- "Nosotros venimos de una lucha. No quiero que se compare, porque el esperar no significa el que nosotros vamos a estar avalando que hubo fraude, eso no lo sabemos ni nos corresponde, eso lo tiene que resolver, repito, la autoridad competente o los jueces en Estados Unidos; pero, en el caso nuestro, yo recuerdo, en el 2006, también por la política de los diplomáticos, que a veces son muy afanositos, armaron todo para que empezaran a llover las felicitaciones y se dio el caso que todavía no se contaban los votos, no había una decisión en México y el presidente Zapatero ya estaba felicitando a Calderón. Una imprudencia".





9.- El presidente López Obrador compartió opiniones sobre el tema de la elección con el canciller Marcelo Ebrard. ¿Qué comentaron?: "Esto que iban a manejar nuestros opositores, toda esta mala leche, de que no queríamos nosotros al señor Biden y de que estábamos a favor del presidente Trump, y que nos íbamos a quedar solos porque ya todos me dicen en las redes, estos intelectuales orgánicos, que ya están todos los países manifestándose. Pues sí, son libres".





10.- La Constitución "no dice que el presidente deba entrometerse en asuntos de otros países y pronunciarse como juez electoral sobre temas que sólo competen a los pueblos y a los gobiernos de otros países. Pues eso es todo".





11.- Extraña, porque eran muy afanositos, muy entrometidos, a veces hasta serviles y muy irresponsables en cuanto a hacer valer nuestra soberanía. ¿Qué pasa si nosotros no respetamos la decisión de otros pueblos y nos metemos en cuestiones internas? Pues ellos van a querer hacer lo mismo. Entonces, no.





12.- "¿Cómo resulta que el presidente de México se convierta en juez y dice ya ganó este candidato?, ¿por qué? Vamos a esperar, es una cuestión de tiempo, son las tres ´P': presencia, paciencia y prudencia. Así como las tres ´C´, que se requieren también para la política: cabeza, corazón y carácter".





13.- "Con los demócratas, en el caso de que se decida de que gana el señor Biden, no habría ningún problema porque nosotros tenemos ya definida una política de respeto. No permitiríamos, eso sí, lo que permitió el presidente Calderón, la introducción de armas en el operativo secreto de Rápido y Furioso. Eso no, eso no. Pero yo estoy seguro que ni siquiera se van a atrever, en el caso de que se le dé el triunfo al señor Biden, a planteármelo, ni siquiera se van a atrever. Entonces, no va a haber ningún problema".





14.- "Es que hay que refrescar la memoria a veces. Hace cuatro años hubo una gran cargada a favor de la señora Clinton, o sea, aquí, medios de comunicación, el gobierno mismo -o una parte del gobierno- llegó a decir, en vísperas de las elecciones, el gobernador del Banco de México, que es así como el ídolo de los tecnócratas y neoliberales, el señor Carstens, siendo director del Banco de México, llegó a decir antes de la elección que si ganaba el presidente Trump iba a haber un huracán fase 5".





15.- "Ese es otro tema también interesante de lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Cómo es eso -y ahí se los voy a dejar de tarea- en el país de las libertades, de la prensa libre, de repente censuran al presidente? No es cualquier cosa, eso no se había visto, los medios censuran.

"Estoy hablando en Estados Unidos, porque lo de México, pues ya estamos acostumbrados cómo nos censuraban, no existíamos, aquí no es ninguna novedad; pero en el caso de Estados Unidos eso que sucedió sí es algo especial, en internet o en las redes y luego las grandes cadenas, los grandes medios informativos. ¿Y las libertades?".





(Luis Ramos)