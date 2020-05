Las fechas y claves del regreso a clases presenciales en México

El regreso a clases presenciales en el nivel básico sigue condicionado al control del coronavirus covid-19 en México, esta vez la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio la fecha provisional del 10 de agosto para volver a la "nueva normalidad" de las aulas.

SIGUE AQUÍ LA COBERTURA SOBRE EL CORONAVIRUS EN MÉXICO



Esto sólo podrá suceder, si el semáforo epidemiológico se encuentra en color verde y para ello se tomarán diferentes medidas de protección para los estudiantes.

A partir del 10 de agosto, se llevará a cabo un curso remedial para regularizar a los niños, por lo que el nuevo ciclo escolar daría inicio, si todo sale de acuerdo al plan, en el mes de septiembre.

LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL REGRESO A CLASES

Prevenir contagios y garantizar la seguridad y salud de estudiantes y maestros en el nivel básico será la prioridad gubernamental, para lo que la autoridad federal plantea las siguientes medidas:

Salón de clase

1.- Activar comités participativos de salud escolar para fortalecer las relaciones entre la escuela y el centro de salud más cercano.

2.- Realizar la limpieza de las aulas de forma rutinaria.

3.- Implementar tres filtros: en casa, en la entrada de la escuela y el último en el salón. Esto para ubicar a niños enfermos y regresarlos a casa.

4.- Implementar la circulación en un solo sentido para evitar contagios, para lo que se colocará señalización en las escuelas.

5.- Garantizar acceso al agua y gel en todas las escuelas de México.

6.- Cuidar a maestras y grupos de riesgo.

7.- Establecer el uso de cubrebocas o pañuelos como obligatorio.

8.- Implementar la sana distancia en entradas y salidas

9.- Llevar a cabo recreos escalonados.

10.- Maximizar el uso de espacios abiertos.

11.- Quedan suspendidas ceremonias y reuniones.

12.- Garantizar el apoyo socioemocional para alumnos y docentes.

13.- Si se presenta un solo caso de covid-19, el plantel en cuestión será cerrado de forma inmediata.

¿QUÉ SE REALIZARÁ EN EL CURSO REMEDIAL?

Este curso contempla clases para cubrir todos los contenidos que no se pudieron ver en el ciclo escolar interrumpido por el coronavirus.

Se espera que dure tres semanas. La asistencia será escalonada de acuerdo al apellido de los estudiantes para mantener la sana distancia y evitar contagios de covid-19.

Antes de comenzar, se realizará una sanitización de las escuelas y se llevarán a cabo actividades administrativas.

Así sería la asistencia de los estudiantes:

-Los lunes y miércoles, irían los alumnos con apellidos de la A a la N.

-Los martes y jueves serán para los niños con apellidos de la M a la Z.

-Los viernes sólo irán los estudiantes con mayor rezago.

Se buscará que los maestros pasen de grado a todos los alumnos para evitar el abandono escolar.

¿CÓMO SE DETERMINARÁN LAS CALIFICACIONES?

Los profesores tomarán en cuenta los tres primeros trimestres, que representan el 73 por ciento del curso escolar, para poner calificaciones a los estudiantes. Se tomarán en cuenta las carpetas de experiencias dejadas como tarea por la SEP.

Se anunció que habrá un concurso nacional de carpetas de experiencias, ya sea que las presenten de manera física o digital.

EXAMEN DE INGRESO A LA PREPA

Este examen se realizará en cuatro fechas posibles: 8, 9, 15 y 16 de agosto para lograr mantener la sana distancia.

VACACIONES

La SEP propone implementar un Verano Divertido, en el que se mantendrá el plan de Aprende en Casa del 8 de junio al 3 de agosto, donde se tomarán programas educativos y lúdicos.

El receso magisterial será del 22 de junio al 17 de julio en educación básica, así como del 6 al 31 de julio para el nivel medio superior.

EL NUEVO CALENDARIO ESCOLAR

PROYECCIÓN PARA LA CDMX

Luego de que la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum presentara el plan gradual de regreso a la "nueva normalidad" y en qué consiste el plan de en La Silla Rota te decimos qué pasará con las clases presenciales.

Las clases de nivel básico a superior serán las últimas en reanudarse presencialmente de acuerdo con el semáforo epidemiológico pues las autoridades educativas señalaron que en todo el país será hasta que esté en color verde. Por ello, se prevé que ocurra hasta el 15 de agosto.

Al presentar el plan para la "nueva normalidad" en la capital, explicó las actividades que contempla el semáforo verde, entre las que están el regreso a clases, pero con medidas sanitarias.

"En educación, sabemos que hay preocupación de madres y padres de familia las autoridades educativas habían planteado que sea cuando esté en semáforo verde, esto pudiera llegar hasta agosto. Hasta el 15 de junio sigue el semáforo rojo, y las actividades educativos no inicien en junio, probablemente inicien hasta agosto".

"Desafortunadamente aún no podemos abrir las escuelas", dijo Sheinbaum y reiteró lo dicho por la Secretaría de Educación Pública que las clases no iniciarán de manera presencial hasta que el semáforo esté en verde.

Estos 27 estados concluirán ciclo escolar a distancia

Algunos gobiernos estatales anunciaron que no regresarían a clase, por lo que darían por terminado el curso escolar.

Jalisco

El primer gobernador en anunciar esta medida, fue el de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quien descartó la posibilidad del regreso a clases presenciales ante la progresión de la emergencia sanitaria por el covid-19.

En Jalisco, está descartada la idea de que habrá un regreso a clases en este ciclo escolar, lo digo esperando tener una respuesta positiva del gobierno federal porque ya lo pusimos sobre la mesa", expresó el mandatario estatal.

"La decisión está tomada, no va a haber regreso a clases, se va a terminar el ciclo escolar a distancia y no se va a perder el ciclo (...) pero generar una expectativa (contraria) es un error porque al final de cuentas, tiene un impacto directo en la movilidad y mayor movilidad, mayor riesgo".

La conclusión del ciclo escolar a distancia no sólo es para educación básica, sino que todas las universidades públicas y privadas de la entidad aceptaron finalizar el ciclo escolar de forma remota.

Alfaro Ramírez, dijo que si las condiciones generadas por la pandemia lo permiten, el 24 de agosto sería el regreso a clases.

Michoacán

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles se pronunció sobre el tema y dijo que no habrá un "regreso a clases forzado" el primer lunes de junio.

"No se expondrá a los niños o a sus familias, a un regreso a clases forzado, y será bajo la opinión de la autoridad estatal en salud que se decida el regreso a las escuelas", sostuvo.

Guerrero

Por su parte, el mandatario de Guerrero, Héctor Astudillo, tampoco está convencido de que el 1 de junio se puedan retomar las clases.

El político priista explicó que la situación en Guerrero es diferente a las de otros estados porque están "atrasados" en la pandemia.

''En Guerrero vamos atrasaditos, primero van las ciudades más grandes y después como que se va desplazando, entonces hay que estar muy pendientes de esto, les estaremos informando oportunamente, pero no es antes del primero de junio'', dijo Astudillo Flores.

Baja California Sur y Tamaulipas

También los gobiernos de Baja California Sur y Tamaulipas anunciaron que no habrá regreso a clases presenciales el próximo 1 de junio, como lo contempla la SEP.

El gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, informó que la suspensión de actividades es para educación básica y media superior, y garantizó que el ciclo escolar no se perderá.

"El ciclo escolar en #BCS no se cancela. No se perderá el año escolar. Trabajamos en alternativas para concluirlo.

"La suspensión de actividades abarca educación básica y media superior. La superior queda pendiente de determinarse de acuerdo al desarrollo de la pandemia", publicó en Twitter.

La decisión está basada en un análisis de datos sobre el nuevo coronavirus en el Comité Estatal de Seguridad en Salud, así como la opinión de especialistas, dijo el mandatario.

En tanto, Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, informó que el ciclo escolar 2019-2020 concluirá a través de clases virtuales o en línea.

Mediante su cuenta de Twitter, el mandatario estatal informó que de acuerdo con la recomendación del Comité Estatal para la Seguridad en Salud, el ciclo escolar 2019- 2020 concluirá a través de clases virtuales o en línea, incluidas las universidades públicas y privadas.

"El Ciclo Escolar 2020- 2021 deberá iniciar en agosto de manera presencial, sólo si, las condiciones epidemiológicas del #COVID19 lo permiten", agregó.

Puebla

Otro gobernador que se suma al llamado es el morenista, Miguel Barbosa Huerta quien descartó que Puebla vaya a reiniciar las actividades escolares el próximo 1 de junio.

Como lo han manifestado sus homólogos, expresó que en su entidad se registran mil 126 contagios y 248 muertos covid-19, por lo que no existen las condiciones óptimas para retornar a las actividades en la vía pública.

Barbosa Huerta afirmó que las cifras que brinda el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, no son utilizadas en su administración para tomar decisiones, pues ellos se basan en sus propios datos.

"De verdad no se habla claro, no va a ser el 1 de junio cuando se pueda regresar a la normalidad, ya estamos a 12 de mayo y está subiendo, en ningún estado del país deja de subir todavía, no hay ninguna entidad que tenga la curva aplanada, no la hay, ni la va haber al 31 de mayo como para que el 1 de junio digamos todo a la normalidad, menos el tema de regreso a clases", expresó Barbosa.

Coahuila

En tanto, el Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, anunció que el ciclo escolar en la educación básica: preescolar, primaria y secundaria, se terminará a distancia y habrá inversiones, además de reforzamiento de las actividades en los próximos días.

En la entidad hay más de 620 mil alumnos de nivel básico que actualmente están trabajando de sus casas, tanto del sector público como privado; tan sólo las escuelas públicas representaron hasta el ciclo escolar pasado a 530 mil alumnos distribuidos en 3 mil 341 planteles.

"La decisión está tomada los alumnos y maestros no regresan a las aulas", explicó el gobernador.

Riquelme Solís dio a conocer que habrá reuniones con la Secretaría de Educación Pública en los próximos días para reforzar las actividades virtuales de los niños y adolescentes del nivel básico.

Nuevo León

El ciclo escolar 2019-2020 en Nuevo León concluirá con clases a distancia, en línea o a través de la radio y televisión estatal.

El secretario de Salud estatal, Manuel de la O Cavazos, anunció que esa decisión fue tomada por el Consejo de Seguridad en Salud y avalada por el gobernador Jaime Rodríguez Calderón.

De acuerdo con María de los Ángeles Errisúriz, secretaria de Educación de Nuevo León, informó que ciclo escolar a distancia finalizara el 17 de julio, la a medida todos los niveles educativos tanto de escuelas públicas como privadas.

La funcionaria expuso que se regresará a las aulas "cuando las condiciones sanitarias los permitan".

Durango

También el gobernador del Estado de Durango, José Rosas Aispuro Torres, informó a través de su cuenta de Facebook que después de reunirse con el Consejo General de Salud del Estado, los dirigentes de las secciones magisteriales 12, 35 y 44, y en coordinación con autoridades de la Secretaría de Educación Pública, decidieron que no existen las condiciones para el regreso a clases presenciales el 1 de junio en Durango.

"Para proteger a la niñez y a la juventud que integra la comunidad estudiantil, decidimos continuar con el programa Aprende en Casa que impulsa la Secretaría de Educación del Estado de Durango esperando regresar a clases presenciales una vez superada la contingencia sanitaria", se lee en la publicación.

Pero tras el aviso de la SEP, otros estados se sumaron y la cancelación del ciclo escolar.

Hidalgo

El gobernador de Hidalgo Omar Fayad Meneses informó que aunque las empresas puedan trabajar con las respectivas medidas sanitarias por la pandemia de covid-19, las instituciones educativas no regresaran al ciclo escolar.

Yucatán

El pasado jueves, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, anunció esta tarde que ante la evolución de la epidemia del coronavirus en el sureste de país y en el estado, no existen las condiciones óptimas para el regreso del ciclo escolar 2019-2020.

A través de un video emitido en las redes sociales, el mandatario estatal comentó que aunque en el supuesto de que en las siguientes semanas el avance de la epidemia disminuyera el número de casos y fallecimientos, "no estamos para exponer a nuestros niños, niñas y jóvenes a potenciales contagios de coronavirus, ni tampoco para exponer a nuestro magisterio estatal, que cuenta con un porcentaje importante de maestros en condiciones de vulnerabilidad".

Vila Dosal aclaró que ninguna escuela de ningún nivel educativo en ningún municipio regresará a clases presenciales en lo que resta del ciclo lectivo.

Sonora

Por otra parte, la Secretaría de Educación y Cultura de Sonora diseñó un plan que permite a las y los estudiantes concluir satisfactoriamente desde casa el actual ciclo escolar, informó la gobernadora Claudia Pavlovich.

Guanajuato

Ayer mismo, la secretaria de Educación de Guanajuato, Yoloxóchitl Bustamante, confirmó que "no regresamos el 1 de junio a clases", por lo que es muy probable que el ciclo probablemente se termine de manera virtual y los estudiantes regresen en agosto. Esta información la dio a conocer la secretaria de Educación en una conferencia virtual que tuvo con los maestros de la dependencia, aunque en el estado aún no se define el plan de acciones para cerrar el ciclo escolar.

Querétaro

En Querétaro, tampoco habrá regreso a clases presenciales en todos los niveles de educación para este ciclo escolar, aseveró el gobernador Francisco Domínguez Servién, quien emitió un mensaje tras lo decretado por el Gobierno Federal para el regreso a la nueva normalidad.

El mandatario aclaró que esta medida determinada por la recomendación del Comité Técnico y la Secretaría de Salud del estado incluye a instituciones educativas públicas y privadas.

"A fin de anteponer el cuidado de la salud de nuestros estudiantes y maestros en Querétaro, continuaremos el presente ciclo escolar en la modalidad a distancia", subrayó.

San Luis Potosí

El gobernador del San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, anunció que en el estado tampoco habrá clases presenciales por lo menos durante todo junio y que la Jornada Nacional de Sana Distancia permanece durante todo mayo.

En torno al tema escolar, señaló que la decisión de la continuación de las clases a distancia se debe a que "nos fue comunicado hoy el pronóstico de la curva de contagios que nos marca que junio tal vez puede ser el mes donde alcancemos el pico de contagios más alto en San Luis Potosí, por eso la importancia de esta medida".

Chihuahua y Baja California

Por otro lado, Chihuahua y Baja California se suman a los hasta estados que descartan el regreso a clases presenciales a inicios de junio. Ambos estados estiman que las escuelas podrían reanudar actividades hasta el mes de agosto.

Zacatecas

También en Zacatecas, como medida de protección para evitar contagios y la propagación del coronavirus, el gobernador Alejandro Tello, determinó que la conclusión del ciclo escolar 2019-2020 en todo el sistema educativo estatal sea a través de mecanismos a distancia, agregando que, si las condiciones lo permiten, las clases presenciales podrán ser en agosto. Esta medida implica que el ciclo escolar 2020-2021 podría recién comenzar en las aulas de las instituciones académicas que se encuentran en el estado.

Nayarit

Por su parte, el gobernador de Nayarit señaló que el actual ciclo escolar culminará de manera virtual,

"Continuar el resto del ciclo escolar vigente hasta su conclusión de la manera en la que hoy se desarrolla, desde casa, no debemos exponer a los niños ni a los docentes a una pandemia que sigue acechante, cerremos ésta fase con dignidad", expresó el mandatario nayarita a través de un videomensaje.

Aguascalientes

En Aguascalientes, Saúl Silva Perezchica, director del Instituto de Educación en el estado declaró que en la entidad no volverán a clases presenciales y el ciclo escolar 2019-2020 se terminará a distancia.

Oaxaca

El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa señaló en un mensaje publicado en sus redes sociales, que el regreso a clases ocurrirá hasta que el nivel de peligro de contagio por el Covid-19 haya disminuido y las autoridades sanitarias determinen que sea seguro.

Veracruz

También el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, anunció que el ciclo escolar continuará llevándose a cabo a distancia en el sistema de Educación Básica, Media y Superior, con la estrategia de educación en línea y a distancia.

En un mensaje que el mandatario dirigió a la comunidad en el marco del Día del Maestro, señaló que el estado de Veracruz no se ajustará a las fechas que fueron anunciadas por el gobierno federal para el regreso a la "nueva normalidad".

Estos estados no se han definido sobre el regreso a clases

En estados como Campeche, Chiapas, Tlaxcala, Quintana Roo y Colima tampoco han acordado cuándo regresarán a clase los alumnos.

(djh)