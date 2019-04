Las fechas clave del pleito de la reforma educativa

REDACCIÓN 16/04/2019 02:35 p.m.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) firmó un memorándum dirigido a los secretarios de Gobernación, Educación y Hacienda para detener la reforma educativa promovida por el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Por medio de un video publicado en sus redes sociales, López Obrador afirmó que el documento busca actuar en tanto se resuelve la reforma que se está impulsando en el Congreso.

A continuación, te presentamos fechas importantes del pleito sobre la reforma educativa:

El 12 de diciembre pasado, el presidente envió a San Lázaro un plan para acabar con la reforma educativa. En conferencia de prensa, AMLO afirmó "Compromiso cumplido, maestras y maestros".

Afirmó que con dicha iniciativa se garantizaría la educación gratuita en todos los niveles, desde preescolar a nivel superior, además que se construirían 100 universidades públicas y se otorgarían 300 mil becas a estudiantes de universidad de escasos recursos.

El 20 de marzo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) inició un bloqueo en la Cámara de Diputados en protesta para exigir la derogación de la reforma educativa. Instalaron casas de campaña sobre la banqueta e impidieron la entrada de funcionarios a San Lázaro.

En consecuencia, la sesión de la Cámara de Diputados fue cancelada por el presidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo, por los bloqueos de maestros de la CNTE.

El 21 de marzo, López Obrador convocó a un debate en todos los sectores sobre el tema de la reforma educativa y pidió a los integrantes de la CNTE que se dialogue. Enfatizó que no habría represión contra ningún grupo.

Ese mismo día, la CNTE retiró el bloqueo de la Cámara de Diputados con la advertencia de regresar si no se llegaba a un acuerdo.

El 29 de marzo, Esteban Moctezuma, secretario de Educación, aseguró que existe una enorme diferencia entre la reforma educativa que impulsa la actual administración y la de la pasada administración: la anterior aludía a la calidad y ahora recurre a la equidad, dijo.

En la conferencia de prensa matutina, afirmó que difundirían entre los maestros estas diferencias para su conocimiento, como son: el enfoque regional a la educación, frente a una visión centrista, y la eliminación de la evaluación "punitiva" que se ligaba a la permanencia al empleo. Ahora, aseguró, se prohibirá ligar cualquier examen a mantener el trabajo y se apostará por la formación continua.

El 8 de abril, el presidente planteó dejar la legislación tal y como estaba antes de la reforma educativa aprobada en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

"Si se llega por el camino del diálogo a un acuerdo, extraordinario, si no, voy a proponer la cancelación, voy a cuidar bien de cómo estaba antes la política educativa de la reforma que llevaron a cabo, la mal llamada reforma educativa, y les voy a dejarlas cosas como estaban (...) Es decir como funcionan los amparos nada más que retroactivo, es decir, que se quede tal cual. No sé si de esa manera habrían protestas, creo que no", apuntó.

Este lunes 16 de abril, luego de emitirse el mensaje del presidente López Obrador de la firma del memorándum para derogar la reforma, la CNTE anunció que seguirán las movilizaciones hasta que el Congreso cancele la reforma educativa.

Eloy López Hernández, líder de la CNTE, anunció que no basta con la palabra del presidente para derogar la Reforma Educativa y exigió su desaparición de la Constitución.

