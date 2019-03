Las crisis más fuertes en los primeros días del Gobierno de AMLO

ILSE RODRÍGUEZ 09/03/2019 08:00 p.m.

Se cumplen 100 días desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a la silla presidencial. En este lapso ha tenido que enfrentarse a cuatro acontecimientos significativos que hasta el momento han marcado su gobierno.

Un terrible accidente y tomas de decisiones han sido los hechos que han manifestado enojo en algunos sectores de la sociedad y que sólo queda esperar a los resultados para saber si en verdad fueron buenas políticas públicas.

Escases de gasolina en el país

El plan del gobierno de México para combatir el hauchicoleo o robo de combustible provocó retrasos en la distribución y escasez de gasolina en varios estados de la república. Desde el 4 de enero comenzaron los reportes de escasez debido al cierre de ductos y a la utilización de pipas para repartir el combustible.

Al presentar el plan contra el huachicol, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que se intervino la empresa, cesó a funcionarios, e iniciaron procedimientos penales por robo de combustible contra tres personas, cuyos nombres y cargos no se revelaron.

Los estados afectados fueron Tamaulipas, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Michoacán y Ciudad de México donde se presentaron largas filas en las que los mexicanos tuvieron que esperar por horas para poder comprar gasolina. También hubo afectaciones en el transporte público, el traslado de alimentos, la recolección de basura, así como ausentismo escolar y laboral.

El combate contra el huachicol destapó una red de corrupción que incluso el mismo presidente señaló como "tan grave que casi había un Pemex pirata".

Esta estrategia dio como resultados una disminución del robo de combustible en un 89%, según informó Octavio Romero Oropeza, director de Petróleos Mexicanos (Pemex) quien detalló que en diciembre se robaban en promedio 74 mil barriles de combustible al día, para enero el crimen disminuyó a 18 mil barriles diarios, mientras que en febrero el promedio del huachicoleo bajó aún más a 8 mil barriles de hidrocarburos al día.

Es decir, en lo que va de la estrategia se han dejado de robar 7 mil 800 millones de pesos y se prevé que al finalizar el año el ahorro alcance los 48 mil millones de pesos. Sin embargo de los cerca de 600 detenidos por tomas clandestinas desde que arrancó la estrategia contra el huachicoleo, sólo 60 se han podido mantener como presuntos culpables de robo en la cárcel.

Explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo

El viernes 18 de enero explotó un ducto de combustible en el municipio de Tlahuelilpan, estado de Hidalgo, que casi dos meses después, ha dejado un saldo de 135 personas fallecidas, ocho continúan hospitalizadas y 65 desaparecidas.



A las 16:50 de ese día, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), recibió un llamado de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en el que reportaron la fuga del combustible provocada por una perforación ilegal. Personal del ejército acudió al lugar para resguardar el ducto y a la población.

Los ciudadanos al enterarse del hecho, alertaron a vecinos de la comunidad a través de redes sociales y mensajes de whatsapp, para que acudieran con bidones a recolectar gasolina Premium.

"Están regalando el huachicol, se salió la toma atrás del Cobaeh, manda gente (...) tráete a toda la banda enfrente del Cobaeh, la que va pa Teltipan. Se rompió la pinche toma ahí y los soldados están regalando la gasolina. Corre. Ya me traje 50 (litros)" se lee en uno de los mensajes.

Los elementos del ejército no pudieron controlar a la sociedad debido a que fueron rebasados en cantidad. Sin embargo en todo momento les pidieron y advirtieron sobre el inminente peligro.

A las 18:50 hizo explosión el ducto y la gente que estaba en el lugar comenzó a arder en llamas. Algunos quedaron calcinados en instante. Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México y la Secretaría de la Defensa, a través de la 18ª Zona Militar puso en marcha inmediatamente el Plan DN-III d para atender a la ciudadanía.

La explosión se dio días después de que Andrés Manuel pusiera en marcha el plan nacional para combatir el hauchicoleo e incluso un día después de la tragedia declaró que fortalecería su estrategia en contra del robo de combustible hasta su erradicación y se comprometió a dar todo el apoyo necesario a los heridos y las familias de las víctimas.

A la fecha, ocho personas continúan recibiendo atención médica, cinco de ellos en la Ciudad de México y tres menores de edad en Galvestón, Estados Unidos. 67 personas perdieron la vida en centros hospitalarios y 68 en el lugar de la explosión.

Los familiares de personas desaparecidos aún se encuentran a la espera de los resultados de pruebas de ADN que se hicieron en el lugar de los hechos para poder identificar algunos cuerpos calcinados.

El hecho conmovió a la comunidad internacional. El presidente Vladimir Putin y el Papa Francisco enviaron sus condolencias al pueblo mexicano. El pontífice envió 150 rosarios que fueron entregados a los familiares de las víctimas.

Estancias infantiles se quedan sin apoyos por irregularidades

El gobierno de Andrés Manuel suspendió el subsidio mensual de 950 pesos por niño a las 9 mil 300 estancias infantiles que apoyan a madres trabajadoras, además redujo el presupuesto federal a ese programa, de 4 mil 70 millones a 2 mil 41 millones de pesos para 2019.

López Obrador destacó que ante las irregularidades encontradas, 2 de cada 3, en las instancias infantiles, ahora se dará un apoyo directo de mil 600 pesos cada dos meses a los padres por cada niño que asistía a uno de estos centros; precisó que si una familia llevaba a dos niños a las instancias se les dará el doble del apoyo.

Agregó que son las familias las que deciden qué hacer con el dinero, ya sea pagar a las instancias infantiles o "con esto yo puedo encargarle mis hijos a una hermana, una tía, una abuelita".

Además se anunció un censo para verificar que todos los beneficiarios cumplan con los requisitos propios de este programa.

Clara Torres Armendáriz, quien fungía como responsable del Programa de Estancias Infantiles, dependiente de la Secretaría de Bienestar, antes Sedesol, renunció al cargo por estar en desacuerdo con los planes del presidente.

"Renunció por la 'ofensiva' del régimen Lopezobradorista contra los 'niños de México'", publicó.

Ante dicha situación, los integrantes del consejo y representantes de la sociedad civil de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) externaron la preocupación por que sea eliminado el programa de estancias infantiles para madres trabajadoras, señalan que con dicha decisión pondrían en riesgo la vida, seguridad y el adecuado desarrollo de las niñas y niños con mayor pobreza, frente a cuidados de mala calidad que ofrecen personas sin la capacidad y supervisión adecuada.

El "Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, hijos de Madres Trabajadoras" es el que sustituirá al de las estancias infantiles, mismas que no serán cerradas, sin embargo ahora los recursos los recibirán los padres. Los que tengan hijos con alguna discapacidad recibirán 3 mil 600 pesos cada dos meses.

Al padrón de menores beneficiados se añadirán regiones indígenas, de alto rezago social, pobreza extrema, alto grado de marginación, violencia, en zonas fronterizas, turísticas y estratégicas integrales de desarrollo.

Para afiliarse, únicamente se necesitará una carta de no afiliación de los servicios de atención de cuidados infantiles del IMSS e ISSSTE.

Suspensión de recursos a refugios para mujeres

El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva suspendió los subsidios para los refugios de mujeres, y sus hijos, que viven violencia extrema. En un comunicado dio a conocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio la orden de "no transferir recursos del Presupuesto a ninguna organización social, sindical, civil o del movimiento ciudadano".

En el presupuesto de este año se había destinado 346 millones 482 mil 708 pesos en subsidios para refugios y centros de atención externa de refugios para mujeres víctimas de violencia extrema, así como para sus hijos.

Ahora, al igual que en las estancias infantiles, los apoyos serán dados de manera directa a las víctimas a través de la Secretaría de Gobernación.



AMLO declaró que "Lo que está cambiando -que además es para bien, para que no haya simulación, para que no haya corrupción, para que no haya intermediación- son los procedimientos, que en vez de entregarle a una organización los recursos destinados a quien lo necesita, se entreguen de manera directa a los beneficiarios. Eso es todo".

En redes sociales, se lanzaron varias críticas contra esta suspensión, que deja vulnerable a varias mujeres. Activistas como Lydia Cacho y políticos como Martha Tagle han dado su postura al respecto.

19 años de trabajo ciudadano para crear modelos de atención, certificaciones,transparencia absoluta,convocatorias reguladas.Batallas ganadas al machismo del #PRI y #PAN miles de víctimas salvadas por la Red Nacional de Refugios.Y ahora esto????@MaluMicher @SSalud_mx pic.twitter.com/OSqQlGFjAA — Lydia Cacho (@lydiacachosi) 22 de febrero de 2019

Wendy Figueroa Morales, directora general de la Red Nacional de Refugios, dijo en entrevista con La Silla Rota que "la filosofía que tiene el gobierno de darles el recurso directamente a las mujeres es improcedente en el tema de violencia de género porque nadie garantiza la protección de las mismas. "Va a llegar la mujer: ´necesito un refugio porque me van a matar´, le van a dar el recurso y de ahí a que se traslada al refugio, que además somos espacios seguros y confidenciales, puede ser asesinada", alertó.

Reiteró que la Red Nacional de Refugios trabaja de manera transparente y que ha demostrado ser de gran utilidad para cuidar a las mujeres que lo necesitan. Por esa razón piden que el presidente López Obrador cambie su postura. "Instamos urgentemente al gobierno federal a rectificar su decisión"