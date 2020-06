Las contradicciones de AMLO, Sedena y Durazo ante liberación de Ovidio

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó esta mañana que él dio la orden de liberar a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín ''El Chapo'' Guzmán, detenido el pasado 17 de octubre como parte de un operativo del Ejército en Culiacán.

Durante la mañanera realizada en Cuernavaca, Morelos, el mandatario recordó que a los dos días de este incidente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump le llamó para ofrecerle ayuda, al igual que cuando ocurrió el ataque contra la familia LeBarón en Bavispe, Sonora.

El presidente comentó que la liberación del hijo de ''El Chapo'' se decidió para no poner en riesgo a la población, para que no se afectará a civiles porque iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo más de 200 personas inocentes en Culiacán y se tomó la decisión, yo ordené que se detuviera eso operativo y que se dejar en libertad a Ovidio Guzmán.

Cabe mencionar que López Obrador había dicho que la decisión de liberar a Ovidio la tomaron en el gabinete de seguridad y que él sólo la había respaldado.

"No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas. Ellos tomaron esa decisión y yo la respaldé", dijo al día siguiente.

Versiones de la detención

La captura y posterior liberación de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín ''El Chapo'' Guzmán, en Culiacán, Sinaloa, no sólo causó polémica por el hecho en sí, sino también por la poca trasparencia del gobierno federal tras las primeras horas de lo sucedido.

La información dada por el gabinete de seguridad arrojó en total seis versiones sobre el caso Ovidio.

El primer dato oficial que se dio, cinco horas después de que comenzaran los hechos violentos en Culiacán, el pasado 17 de octubre en voz de Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Detalló que una patrulla integrada por 30 elementos de la Guardia Nacional y del Ejército realizaba un recorrido de rutina cuando fue agredida desde una vivienda, por lo que los agentes repelieron el ataque, controlaron la vivienda y localizaron en su interior a cuatro ocupantes, entre ellos, a Ovidio Guzmán López.

Luego el presidente Andrés Manuel López Obrador contradijo a Durazo al asegurar que se trató de un operativo derivado de una orden de aprehensión con fines de extradición contra Guzmán López.

Luis Crescencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detalla que la Policía Ministerial, en un afán de obtener "resultados positivos", actuó de manera precipitada con "deficiente planeación", no contaba con una orden de cateo, por lo que calificó esta acción como un "operativo fallido".

En la misma conferencia, Durazo reveló que existía una orden de extradición por parte de Estados Unidos al hijo de ''El Chapo'' desde septiembre del año pasado.

Sin embargo, dos días después del operativo el mismo Durazo Montaño señaló que el hijo de ''El Chapo'' nunca estuvo formalmente detenido.

Aun así, hay fotografías frontales del hijo del capo, aparentemente detenido, imágenes que no han sido desmentidas.

Confusión y liberación de Ovidio

La supuesta aprehensión y posterior liberación de Ovidio Guzmán Salazar fue dada a conocer primero por Alan Feuer, periodista de The New York Times; luego, Mike Vigil, exdirector de la Administración para el Control de las Drogas (DEA), lo reiteró.

Cuando comenzaron los hechos violentos la tarde del 17 de octubre en Culiacán, primero trascendió que el detenido había sido el Iván Archivaldo Guzmán Loera, luego se confirmó que el detenido era Ovidio.

Sin embargo, luego de la confirmación, audios en posesión de LA SILLA ROTA muestran a presuntos sicarios del cártel de Sinaloa festejando la liberación de Iván Archivaldo. En los mismos audios, se escuchan a los presuntos miembros del cártel detallando que solo faltaba liberar a Ovidio.

Según el diario La Jornada, Ovidio Guzmán López fue liberado vestido de militar y con un brazalete del Plan DN-III para entregarlo a miembros del cártel de Sinaloa.

Fuentes del gabinete de seguridad federal informaron que a Ovidio se le cubrió el rostro a medias y huyó en una camioneta.

Una fotografía que circuló de Ovidio en dicha situación confirmaría lo relatado por el diario.

A nueve meses del fallido operativo en Sinaloa, aún hay muchas dudas sobre el caso, no solo para la población, sino también para el presidente.

¿Quién es Ovidio Guzmán?

Ovidio es apodado como "El Ratón" o "El Ratón Nuevo", su madre es Griselda López, segunda esposa de "El Chapo".

''El Ratón''es hermano de Édgar Guzmán, quien fue abatido presuntamente por miembros del cártel de los Beltrán Leyva, el 10 de mayo de 2008; este enfrentamiento a balazos se registró en un estacionamiento de un centro comercial del Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán. Sus otros dos hermanos se llaman Joaquín y Griselda.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a Ovidio de 30 años de conspiración para traficar cocaína, metanfetaminas y mariguana de México y otros países a Estados Unidos entre 2008 y 2018.

En una entrevista que le hizo un blog de noticias argentino, Ovidio dijo: "Yo no soy de lujos y ni de carros deportivos, a mí me gustan los caballos y los gallos finos, siempre con una y con otra me verán pasear".

