Las claves que frenan revocación de mandato

La falta de acuerdos entre los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, y entre los propios líderes parlamentarios en la Cámara de Diputados, mantiene en suspenso el proyecto sobre consulta popular y revocación de mandato, una de las promesas de campaña de Andrés Manuel López Obrador.

Aunque el 26 de noviembre, en medio de reclamos de la oposición por presuntas faltas al proceso legislativo, los diputados de Morena, PT y PES lograron aprobar el proyecto en lo general en la respectiva comisión, aún se mantienen vigentes exigencias del PAN, PRI, PRD y MC para hacer modificaciones al proyecto.

La reforma a 12 artículos de la Constitución, con la cual sería posible someter a votación en 2021 la permanencia o no de López Obrador en la Presidencia de la República o de cualquier servidor público electo, ni siquiera tiene fecha de discusión en el Pleno, por lo que se definirán en las próximas horas si será este jueves, o el martes de la próxima semana, cuándo se presente el dictamen y se vote si será o no sujeto a cambios.

Esencialmente son tres los aspectos por los que la revocación de mandato y la consulta popular están en impasse:

1. Porcentaje requerido para abrir una consulta

El dictamen avalado por Morena modifica el artículo 35 constitucional para que las consultas populares puedan ser convocadas por el Congreso de la Unión a petición del 1% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, y no sea el 2% como actualmente se establece.

Sin embargo para partidos opositores, el porcentaje sigue siendo elevado, por lo que incluso algunas voces se pronuncian porque pase del 1% al 0.13% de ciudadanos inscritos en la lista nominal, lo actualmente requerido para la presentación de iniciativas ciudadanas.

Sobre este tema en particular la diputada Martha Tagle, integrante de la comisión de Puntos Constitucionales, explicó en entrevista con La Silla Rota que su partido (MC), y otros como el PAN y el PRI, promueven reducir el porcentaje ya que incluso 1% implica que 900 mil ciudadanos busquen iniciar una consulta.

Estamos pidiendo que se establezca lo mismo para iniciativas ciudadanas que es de 0.13% porque estamos hablando de 150 mil firmas, solo para iniciar el procedimiento de una consulta. Ni siquiera la iniciativa ciudadana 3 de 3 logró un porcentaje tan alto, alcanzó apenas 500 mil firmas, establecer entonces el 1% de respaldo ciudadano sigue estando muy alto", declaró.

Esta propuesta también fue apoyada por el PRI en la última reunión de comisión. Las legisladoras Claudia Pastor Badilla y María Alemán Muñoz Castillo, afirmaron que se tiene que dar un "empoderamiento verdadero" a la ciudadanía en este tema por lo que también ven viable el 0.13% de solicitudes ciudadanas para iniciar una consulta.

Sin embargo en ello difieren los diputados de Morena. De acuerdo con el legislador Pablo Gómez, "el 1% nos parece un porcentaje adecuado para solicitar una consulta".

2. Cláusula para "bloquear" solicitud de revocación de mandato

Otro de los temas sobre el cual no hay acuerdo es sobre el mecanismo de aprobación para que el Congreso autorice emitir la convocatoria para que se consulte sobre la revocación de mandato del presidente de la República.

En sus términos, el proyecto establece que el Congreso de la Unión, a petición del Presidente de la República o del equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión, puede someter a consulta la revocación de mandato siempre y cuando así lo voten la mitad más uno de los presentes en el Pleno (mayoría simple).

No obstante para la oposición, con esta disposición, si Morena decide ya no ir por la revocación aunque desde otros partidos la promuevan, no les alcanzaría una votación simple para hacerla efectiva.

Hay una cláusula extra para que tenga que pasar la solicitud de consulta para la revocación por la mayoría simple. Si es un tercio de la oposición, sí os juntamos y la solicitamos, pero si la mayoría de Morena no quiere, no pasa y se atora. Básicamente quedaría a expensas de que quiera o no quiera Morena y el presidente, lo cual nos parece una simulación. Tenemos que generar un mecanismo para que incluso la oposición tenga la posibilidad de solicitar consultas populares o revocaciones de mandato", señaló.

Sobre este particular la diputada del PRI, Dulce María Suari Riancho, anunció previamente que entre las reservas al dictamen, que presentarán ante el Pleno, está la propuesta de que las solicitudes sobre revocación de mandato nunca provengan del Presidente de la República, sino de los ciudadanos y del Congreso.

En el caso del Poder Legislativo, el PRI planteará que sea con el 15 por ciento de los diputados y con el 20 por ciento de los senadores. "Consideramos que así debe de ser, de tal manera que sean las minorías las que puedan poner en el escenario de una consulta un voto de censura al gobierno, una revocación de mandato".

3. Tiempos para votar por la revocación de mandato

Por otra parte, el dictamen establece que las consultas populares sean una vez al año. Y en el caso de la revocación del mandato sea en elección federal. Es decir en las elecciones intermedias del 2021 para el caso de Andrés Manuel López Obrador.

Para los opositores de Morena, hacerlo en tiempos de elección provocaría que en dos años y medio López Obrador de un nuevo impulso a candidatos postulados por su partido a distintos cargos de elección popular.

Al respecto habló el coordinador del PAN en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks. "No queremos medidas electorales disfrazadas de consultas. Estamos a favor de los mecanismos de participación ciudadana, pero no de mezclarlos con los comicios", indicó.

A decir de Martha Tagle. "Lo que haría el presidente es que estaría en campaña dentro de dos años y medio, no porque quieran que lo ratifiquen o no, sino para que la gente vuelva a votar por los diputados de Morena, porque muchos legisladores de Morena llegaron por la votación de él. Nuestra intención es que la revocación de mandato no sea en una fecha electoral", explicó la diputada de Movimiento Ciudadano.

