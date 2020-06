Las claves del pleito AMLO-Iberdrola

Andrés Manuel López Obrador aseguró este miércoles que la empresa energética de origen español, Iberdrola, mantiene una campaña en contra de su gobierno a través de el diario El País, por un supuesto conflicto debido a que la administración actual se "está poniendo orden" en el sector energético.

"Hay toda una campaña de comunicación contra nosotros, pero no vamos dar ni un paso atrás porque está de por medio el interés general. No voy a incumplir el compromiso de que no aumente el precio de la luz, ahora con la pandemia porque no había límites en el consumo, en tiempos normales si se consumía más energía se pasaba a otra tarifa, ahora aunque se consuma más no se pasa a otra tarifa", dijo AMLO en conferencia de prensa en gira desde Puebla.

El martes 16 de junio, el presidente dijo que la empresa extranjera busca "destruir" a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Expertos han señalado algunas imprecisiones por parte del presidente.

De exfuncionarios a consejeros

"Iberdrola se llevó a trabajar a su corporativo a la secretaria de Energía del gobierno federal, la que fue secretaria de Energía, creo que con Vicente Fox, no sé si con Fox o con Calderón; y terminando Calderón, se fue también a trabajar a Iberdrola, consejero de Iberdrola el presidente de México", dijo López Obrador este 17 de junio.

En referencia al cargo de consejero que Felipe Calderón y Georgina Kessel, exsecretaria de Energía, ocuparon en Avangrid, filial estadounidense de la firma española.

¿Qué hacía Calderón para Iberdrola?

Estrictamente, nada, resalta José Yuste en su columna para Excélsior. En julio de 2016, cuatro años después de concluir su sexenio como presidente de México, Calderón Hinojosa se desempeñó hasta diciembre de 2018 como consejero independiente de Avandrid.

Avangrid, con sede en Estados Unidos, tiene un socio mayoritario que posee 81.5% de sus acciones: Iberdrola.

Sin embargo, el expresidente fue contratado por los socios minoristas que suman el 18.5% restante de las acciones para, en pocas palabras, "vigilar" a Iberdrola de no sacar ventaja sobre los inversionistas más pequeños.

El periodista destaca que Calderón fue secretario de Energía en el periodo de Vicente Fox, donde impulsó el tema de las energías renovables, lo que habría resultado atractivo para Avandrid al momento de contratarlo.





Georgina Kessel

La exfuncionaria de la que AMLO no mencionó su nombre, es Georgina Kessel, quien fue titular de la Sener de diciembre del 2006 a enero de 2011.

Desde abril de 2013 ocupa el mismo cargo que ocupó Felipe Calderón, el cual dejará el próximo mes de diciembre.

Yuste señala que el despegue de Iberdrola en el país comenzó a raíz de la reforma energética aprobada por el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Participación de Mercado

El pasado martes 16, en conferencia desde Tlaxcala, AMLO aseguró que la empresa española de energía tiene 20 plantas en el país y "domina casi la mitad del mercado de la energía eléctrica particular en el país.

El mandatario apuntó a Iberdrola de vender muy cara la energía a la CFE, además de obtener contratos por medio de influyentismo.

Pese a ser el principal operador privado en México, apunta Yuste en contraste, la compañía española genera sólo el 16% de la energía eléctrica del país, de la cual 4.8% lo vende a industriales y el 11.2% restante a CFE, la verdadera dueña del monopolio.

La Comisión Federal de Electricidad genera y comercializa el 75% de la energía para el mercado industrial.

¿En ninguna parte del mundo?

Al referirse a la contratación de los exfuncionarios mexicanos por una compañía privada, López Obrador afirmó el martes pasado: "Esto no sucede en ninguna parte del mundo".

"Es increíble que no se diga ni pío de esto, y se defienda a esas empresas que han abusado, que han afectado el interés público"

No obstante, el periodista Carlos Mota, en su columna para El Heraldo de México, destaca que funcionarios públicos, incluso del poder Ejecutivo, tras dejar sus cargos encuentran un nicho de trabajo en la iniciativa privada.

Algunos ejemplos son Barack Obama, quien junto con su esposa Michelle Obama lanzaron la casa productora Higher Ground Productions -que ha hecho tres películas-, que vende su contenido a Netflix.



Los ex primer ministros del Reino Unido, Gordon Brown y Tony Blair, también han dado ese salto del ámbito público al privado.

El primero es miembro del Consejo de Administración la una firma de inversiones Pimco, de las más poderosas de todo el planeta; mientras el otro es asesor de JP Morgan Chase, compañía de servicios financieros.

El ex presidente del gobierno español José María Aznar se desempeña como miembro del Consejo de Administración de News Corp, una de las firmas de comunicación más importantes del mundo, resalta Mota.

Iberdrola responde

"Estamos muy sorprendidos", dijeron fuentes de la compañía eléctrica en Madrid para Milenio Diario. "En cualquier caso, nosotros no estamos acostumbrados a responder en este tipo de situaciones", agregaron.

En el portal de la compañía, señala que opera en México desde hace 20 años, país en el que dispone de de una capacidad instalada de más de 10 GW a través de 16 centrales de ciclo combinado y cogeneraciones, 365 MW en cinco parques eólicos y 270 MW en dos parques fotovoltaicos, con presencia en 13 entidades federativas.

Su capital humano ronda los mil 300 trabajadores y resalta que les brinda capacitación "desde su ingreso a la empresa en el conocimiento exhaustivo de sus equipos y procesos, dedicando anualmente hasta un 5% de su tiempo a su formación".

En 2018, Iberdrola México fue galardonada con el Premio Nacional de Calidad en la categoría de Energía. Se trata de la primera vez en que una empresa privada del sector energético obtiene este distintivo.

Actualmente tiene dos proyectos de energías limpias en construcción: los parques eólicos PIER, de 220 MW de capacidad y ubicado en el estado de Puebla, que será la siguiente fase del proyecto actualmente en operación de PIER II; y Santiago eólico, de 105 MW, situado en Guanajuato.

