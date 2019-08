Las claves de la salida de Ivonne Ortega del PRI

AMENAZAS DE LA CÚPULA



Uno de los ex gobernadores que apoya a Alejandro Moreno me amenazó. Amenazó mi integridad y la de mi familia.



Que le quede claro: yo no le tengo miedo. Seguiré adelante en mi lucha por recuperar al PRI.



Lo hago responsable de cada una de sus palabras. pic.twitter.com/tPhnLmOk3o