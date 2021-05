Las claves de la Alianza legislativa opositora

Los dirigentes nacionales de Acción Nacional, Marko Cortés; del PRI, Alejandro Moreno, y del PRD, Jesús Zambrano, firmaron la llamada Coalición Legislativa, cuyo objetivo es ser un contrapeso al gobierno federal desde el Congreso de la Unión.

En la presentación de la coalición, los dirigentes nacionales de estas tres fuerzas políticas, aseguran que con esta alianza legislativa devolverán el equilibrio al Poder Legislativo, donde los partidos se han fijado 10 compromisos:

1. Establecer la función de control constitucional y de Gobernabilidad Democrática que tiene la Cámara de Diputados.

2. Configurar una Cámara de Diputados responsable, que restablezca el equilibrio entre los Poderes de la Unión, como lo marca la Constitución y que no avale reformas constitucionales a capricho del Ejecutivo.

3. Análisis colegiado e incluyente del Proyecto de Ley de Ingresos, por una política fiscal equitativa e ingresos públicos transparentes, así como la revisión y aprobación incluyente del Presupuesto de Egresos de la Federación, conforme a propósitos nacionales, incluyendo programas sociales como el apoyo a la tercera edad, y otros que permitan salir de la pobreza a sus beneficiarios y no mantenerlos dependientes de ellos, sin tintes clientelares.

4. Respeto a la independencia de los órganos autónomos constitucionales, que construimos entre todos y que hoy están amenazados.

5. Respeto a la sociedad civil, medios de comunicación y promoción de la unidad nacional.

6. Dignificar y enfocar la labor de las fuerzas armadas, cuyas labores marcadas en la Constitución han sido desvirtuadas.

7. Respeto a la legislación electoral. Una mayoría hoy no debe significar totalitarismo.

8. Estrategia de atracción de inversión, crecimiento económico y desarrollo nacional, con la participación de los sectores empresariales y obreros. Decimos Sí a una reactivación económica nacional, defensa del empleo, salario digno y respeto a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como también a los emprendedores.

9. Cuidado del medio ambiente, recuperando la transición hacia energías limpias y renovables en cumplimiento al Acuerdo de París y la Agenda 2030.

10. Consolidación de una agenda de género inclusiva, que evite y sancione la violencia y que logre la igualdad sustantiva. Situación que este presidente no ha hecho.

La coalición Va por México busca conformar gobiernos y legislaturas más plurales, incluyentes, que escuchen, con mayor rendición de cuentas, con políticas públicas planeadas desde una participación colectiva y con una relación más equilibrada y de cooperación entre los poderes y los diferentes niveles de gobierno.

Las coaliciones de gobierno y/o coaliciones legislativas pueden ser valiosas herramientas para transitar de una democracia de mayoría simple a una de consenso.

"El país no puede quedar en manos del voluntarismo de un solo hombre, provenga del partido que sea, sino que debe basarse en la fortaleza del acuerdo de todos, logrado por vías institucionales", señala el manifestó.

AMLO SIN TEMOR A COALIACIÓN

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó tener temor de la alianza legislativa de la oposición y aseguró que en México ya no funcionan las "guerras sucias".

"Sólo adelantar que no pasa nada, no hay nada que temer. Las guerras sucias no funcionan porque el pueblo de México es un pueblo muy consciente, muy despierto, avivado, no es susceptible de manipulación, eso quedó atrás", remarcó en su conferencia mañanera.

Afirmó que las "campañas negras" no ganarán la elección intermedia, aunque lamentó que en estas pueda gastarse dinero público a las empresas que las desarrollan.

"Las campañas negras, las guerras sucias, la manipulación, con eso van a imponerse, ya no, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas, ya es otra realidad. Lo único que lamento es que se gaste dinero a lo tonto, porque todas estas empresas cobran mucho, pero no funcionan (...) Ni debería yo estar dando consejos o asesorando, pero en una de esas, es hasta dinero público", lanzó.





kach