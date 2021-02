Las autodefensas no funcionan y no las vamos a promover: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que su gobierno no promoverá nada que signifique la autodefensa.

“Lo que hicieron los gobiernos pasados fue indebido porque la seguridad la tiene que garantizar el Estado, no podemos promover la creación de grupos para atender temas de seguridad, eso ni funciona y genera mucho desorden, tan no funciona que se echó a andar esa estrategia y no hubo resultados, al contrario, se agravaron las cosas, eso no”, lanzó.

López Obrador dejó en claro que no hay ningún diálogo con integrantes de las bandas del crimen organizado, si bien en el Plan Nacional de Desarrollo se propone buscar mecanismos para conseguir la paz en el país, “pero es un proceso que aún no iniciamos”.

“No hay diálogo con grupos del crimen, lo que hay es un planteamiento de buscar un proceso de paz en el país con la participación de todos, pero irlo definiendo, también escuchado a todos y desde luego a las víctimas, no se puede hacer nada si no se tiene la anuencia de las víctimas”, dijo en conferencia de prensa matutina.

El mandatario mexicano aseguró que para lograr la paz y la protección de los ciudadanos se deben atender las causas de la violencia.

“Lo primero es atender las causas que originan la inseguridad, la violencia, que se rescate al campo, que se atienda a los jóvenes, también se constituyó la Guardia Nacional y hay que consolidarla, es otro eslabón”, agregó.

Destacó que en este proceso de paz se requiere de la participación de todos, pero es más importante incluir a las víctimas.

¿IRÁ A CONGRESO DE MORENA?

El presidente López Obrador dio a conocer que no asistirá al Congreso Nacional de Morena, aunque el partido lo cambió para un fin de semana, ya que este coincidirá con la elección del nuevo presidente y lo que quiere el mandatario mexicano es hacer recomendaciones previas a dicho proceso, por lo que dijo que sólo enviará una carta el Movimiento.

En la misiva, López Obrador le pedirá a Morena no caer “en el espectáculo del acarreo” y que “no se dé entrada al oportunismo”.

El partido había decidido recorrer su Congreso del día 20 al 23 y 24 de noviembre próximos, para que, siendo fin de semana, López Obrador pudiera asistir al evento.

“Pierden el tiempo los que creen que van a salir adelante haciendo política a la antigüita”, lanzó.

“Lo que quiero es dejar claro que no podemos dar entrada al oportunismo y que el objetivo no es la ambición del poder por el poder sino en amor al pueblo y, sobre todo, que no haya inducción al voto, acarreo, manipulación y que no estén pensando que la gente está dormida porque se van a llevar una sorpresa.

“Que no haya fraude. Nada de sus espectáculos de acarreo. El sectarismo, el amiguismo, cuando se está en una lucha de transformación, no debe de influir ni la familia”, lanzó.

