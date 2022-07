Las acusaciones anteriores de la 4T contra Peña Nieto

Tras darse a conocer la acusación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra Enrique Peña Nieto ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones de recursos de procedencia ilícita, recordamos que no es la primera ocasión en que al expresidente se le investiga por diversos delitos.

La FGR acusó en el 2020 al expresidente Enrique Peña Nieto por los presuntos delitos de traición a la patria y cohecho en el caso Odebrecht.

Para la Fiscalía, Peña utilizó a su secretario de Hacienda, Luis Videgaray y al entonces director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin para recibir sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.

La solicitud de orden de aprehensión en contra de Videgaray Caso fue devuelta por el juez.

En dicha solicitud, la Fiscalía considera que el expresidente Peña fue autor mediato de los delitos mencionados y los de carácter electoral. Es decir, que cometió los ilícitos utilizando como instrumento a Videgaray y a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex.

ACUSACIONES QUE ALCANZARÍAN 60 AÑOS DE CÁRCEL

En octubre de 2021, y ante los nulos resultados al acusarlo de delitos como lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, la FGR aumentó este cargo que implica cárcel forzosa y una pena que alcanza hasta los 60 años de prisión a Peña Nieto, así como a otros 16 personajes entre los que se encuentran el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, y el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya.

Estos cargos se sostienen por acusaciones del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien funge como testigo protegido del Ministerio Público .

Durante los últimos meses, la Fiscalía General de la República hizo público que va por Ricardo Anaya, al acusarlo de recibir más de 6 millones de pesos para votar a favor de la reforma energética "que privatizaría la producción petrolera mexicana".

De acuerdo con una investigación publicada en redes sociales, en su denuncia de 2020 el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, señaló que recibió instrucciones "superiores" para entregar 6 millones 800 mil pesos a Anaya para que a su vez, este votara a favor de la política, hecho que quedó asentado el 11 de diciembre de 2013 cuando se aprobó la reforma con el voto a favor del entonces legislador.

"Según consta en diligencias ministeriales, dicha cantidad le fue entregada a Ricardo Anaya por una persona de confianza del propio Emilio Lozoya, cuyo nombre es Norberto "N", (...) en las instalaciones de la Cámara de Diputados, en el año 2014", se indicó.

Según los testimonios de Miguel "N" y Froylán "N", testigos de la Fiscalía, en ese entonces se presenciaron diversas visitas de Ricardo Anaya y otros legisladores, a las oficinas de Emilio Lozoya, en la Dirección General de Pemex; lo cual quedó asentado en diligencias ministeriales.

Para la FGR, los hechos que involucran a Anaya en el caso evidencian una línea clara de hechos delictivos que tuvieron por objeto entregar el patrimonio petrolero del país a intereses y a empresas extranjeras.

"Todo ya ha quedado debidamente judicializado en casos vinculados con el presente asunto, los cuales ya son del dominio público", refirió.

El excandidato presidencial, Ricardo Anaya, calificó de una "locura" el señalamiento de la FGR sobre el presunto soborno por la reforma energética.

NO HE PRESENTADO DENUNCIAS CONTRA EXPRESIDENTES: AMLO

En noviembre de 2021, en medio del debate sobre la consulta para enjuiciar a expresidentes, López Obrador dijo que su gobierno no ha presentado denuncias en contra de expresidentes.

"Por eso va a haber una consulta, pero también pues hay procesos legales que están en curso, nosotros no vamos a detener nada, pero no estamos presentando nosotros denuncias en contra de los expresidentes, eso debe quedar claro. Nosotros no presentamos la denuncia, eso sí que quede claro, ni contra Salinas, ni contra Zedillo, ni contra Fox, ni contra Calderón, ni contra el expresidente Peña Nieto", dijo.

24 CARPETAS EN FGR

El 25 de marzo de 2021, se dio a conocer que la Fiscalía General de la República había iniciado 24 carpetas de investigación contra los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y el propio actual jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, por hechos relacionados con su administración, de acuerdo con un documento dado a conocer por La Octava.

Entre los delitos por los cuales se les ha acusado destacan difamación, abuso de autoridad, delitos electorales, usurpación de funciones, ejercicio indebido del servicio público, operaciones con recursos de procedencia ilícita, homicidio, genocidio y traición a la patria.

Entre los estatus de las denuncias se encuentran el no ejercicio de la acción penal, incompetencia, reserva autorizada, archivo definido, acumulación, abstención de investigar y en trámite.