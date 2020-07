Las 6 entidades con las mayores denuncias de personas desaparecidas

Del registro histórico de marzo de 1964 a hoy, el total de personas reportadas como personas desaparecidas, no localizadas y localizadas es de 174 mil 844 personas (Fotos: Cuartosuro)

La Comisión Nacional de Búsqueda de la secretaría de Gobernación presentó la versión pública y actualización del registro de personas desaparecidas y no localizadas que amplió su base de datos, a partir de la primera denuncia recibida en marzo de 1964. Así, a lo largo de 70 años, se tienen reportadas un total de 73 mil 201 desapariciones, de las cuales mil 523 corresponden a años anteriores a 2006. También se destacó que, durante el primer semestre de este año, el número de desapariciones va a la baja.

Olga Sánchez Cordero, titular de Segob, afirmó que "a partir de hoy conoceremos en tiempo real cuántas niñas, niños, adolescentes, hombres y mujeres, por estado, municipio y localidad desde las décadas de los años sesenta hasta el día de hoy... Antes aquí solo se subían las denuncias de las personas desaparecidas, hoy en esta plataforma cualquier persona, incluso en forma anónima, puede subir la desaparición de una persona".

La información, dijo, es resultado de la compilación de datos de la Fiscalía General, estatales y comisiones de búsqueda; por respeto a políticas internacionales y derechos humanos, los nombres de las víctimas han sido reservados. "Que no quepa duda, esta información nos permitirá avanzar y ser más eficientes... Todo esto será de utilidad para generar una política pública al respecto".

"Saber quiénes son las personas reportadas como desaparecidas y obtener información que nos permita avanzar en su búsqueda, así como entender los patrones de desaparición", afirmó. Y agregó que la información podrá ser consultada en tiempo real y por línea del registro: género, edad, región, estado y municipio. La funcionaria también aseguró que en este momento, la totalidad de las comisiones de búsqueda que lo solicitaron, ya recibieron subsidios.

Desapariciones a la baja, según la 4T

El subsecretario de derechos humanos, Alejandro Encinas, señaló que del reporte de 73 mil 201 desaparecidos y no localizados (en 70 años) "tenemos un dato para ir depurando y cuidando porque no tenemos con información fidedigna de la fiscalías generales y estatales, hay 11 mil 191 personas (que son el 15% del total), corresponden a años anteriores de diciembre de 2018 donde no hay certeza del año de denuncia y desaparición", y subrayó que del 1 de diciembre de 2018 a la fecha, sí hay registro puntual.

El funcionario destacó también la baja de denuncias por desaparición. "Era creciente y sostenida y en este año se registra un giro significativo en el número de denuncias. Vale la pena destacar la evolución de las denuncias: entre enero y junio de 2019 fueron 3 mil 679 denuncias de personas desparecidas y no localizadas; afortunadamente el primer semestre de 2020, son 2 mil 332 personas lo que es una reducción significativa del delito de desaparición de personas".

En otro criterio de medición que incluye a las personas encontradas, en este sexenio se han reportado 63 mil 523 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas. El 44 % sigue desaparecido pero el resto, 56% fue localizado (el 6.5% fue localizado sin vida y el resto vivo). Encinas consideró que "esto es un vuelco también en la búsqueda donde se da prioridad a encontrarlos con vida".

Encinas enlistó las entidades con más denuncias por desaparición son: Edomex 18%, Jalisco 15%, Tamaulipas 10%, Veracruz 9.7%, Sinaloa y CDMX con 5% cada una. Y destacó que en seis estados va lento el proceso de entrega de información: Guanajuato, Baja California, Aguascalientes, Tabasco, Sonora y Tlaxcala y estamos esperando que hoy llegue información actualizada de Campeche y Durango".

Fosas clandestinas

En cuanto a fosas clandestinas, de diciembre de 2006 a la fecha, hay un registro de 3 mil 978, de las que 6 mil 625 cuerpos han sido exhumados. Y precisó que de este total de fosas, mil 143 fueron localizadas en lo que va de esta administración, lo que equivale al 28.7%.

"De ahí mil 682 cuerpos han sido exhumados, es decir el 25% del total de los cuerpos exhumados", dijo. Y agregó que de estos, el 42% (712) han sido plenamente identificados y 431 cuerpos entregados a sus familiares.

Por entidades, Encinas afirmó que en este sexenio, el 57% de las fosas clandestinas está concentrado en algunos estados. En Veracruz, Sinaloa, Colima, Guerrero y Sonora; y que de ahí fue exhumado casi el 70% de cuerpos.

"En este año, pese al coronavirus, la Comisión Nacional de Búsqueda ha participado en 50 acciones en 21 estados, particularmente en Veracruz, Guerrero, Coahuila y Tamaulipas... Se han exhumado 32 cuerpos y cientos de restos de personas", y señaló que en una de estas acciones se localizó el cuerpo de la ex diputada Anel Francis Bueno.

Otros números

Por género, Karla Quintana titular de la Comisión Nacional de Desaparecidos, subrayó que "en rangos generales, sin rango de edad, el 75 por ciento de los desaparecidos son hombres y el resto mujeres". Y agregó, "sin embargo si vemos el rubro de niños, niñas y adolescentes, el 20% de las personas desaparecidas son menores de 18 años y de este porcentaje, más de la mitad, cerca del 53% son mujeres". Y señaló que por nacionalidad, después de los mexicanos están los estadounidenses.

Del registro histórico de marzo de 1964 a hoy, el total de personas reportadas como personas desaparecidas, no localizadas y localizadas es de 174 mil 844 personas. El 41% se mantiene como desaparecidas y no localizadas y el resto 59% fueron localizadas, es decir, 104 mil 643. De estas 6 mil 401 se encontraron sin vida y el resto, 94%, con vida.