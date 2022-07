Las 5 veces que la esposa de "El Mencho" ha buscado salir de prisión

La fiscalía no tenía la obligación de ofrecer pruebas para acreditar que prevalecían las mismas condiciones y circunstancias, respecto del riesgo de evasión; lo cual, no impone a la imputada la obligación de probar que no se va a fugar, sino que en términos del artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debió demostrar que sí han variado de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de la prisión justificada; variación de condiciones y circunstancias que la autoridad responsable estimó no se demostraron para la modificación de la prisión justificada