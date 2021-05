Las 5 reglas de oro para evitar contagios covid en las elecciones del 6 de junio

El Instituto Nacional Electoral (INE) llevará a cabo este 6 de junio las elecciones más grandes en la historia de México y tendrá un invitado incómodo, el virus covid-19.

Ante la inminente amenaza que representarán posibles contagios de covid-19 durante la jornada electoral, ante la acumulación de ciudadanos en las casillas electorales, el INE definió un protocolo para prevenir la creación de focos de infección y garantizar la salud de los votantes.

Como parte del protocolo, el árbitro electoral estableció 5 reglas de oro que deberán ser cumplidas al pie de la letra el día de la elección y con las que los riesgos de contagio serían mínimos.

LAS 5 REGLAS DE ORO

1.- Desinfección frecuente de todas las superficies de las casillas electorales.

2.- Uso obligatorio de cubrebocas.

3.- Uso de gel a base 60% a 70% de alcohol.

4.- Sana distancia obligatoria.

5.- Llevar bolígrafo propio.

OTRAS MEDIDAS QUE TOMARÁ EL INE

La principal regla será que no habrá contacto físico ni manual, entre los funcionarios de casilla y los votantes.

El INE ha informado que cada espacio físico donde se instale una casilla, será sanitizado antes del 5 de junio. Los votantes deberán ingresar con cubrebocas obligatorio. En caso de que no lleve uno consigo, se le proporcionará uno. Al ingresar, deberán limpiar sus manos con gel y recibirán además una toalla desinfectante para limpiar superficies.

La sana distancia será obligatoria fuera y dentro de la casilla; la misma regla aplicará entre los funcionarios de casilla.

EL PASO A PASO PARA VOTAR

La credencial para votar se colocará en la mesa y el funcionario tomará los datos ahí, para no tocarla. Después recibirá las boletas para votar. El INE recomendó que el bolígrafo que el ciudadano lleve consigo, no sea de aceite. Esto con la finalidad de que, al doblar la boleta, la tinta traspase a otras partes de la boleta y se corra el riesgo de no comprender con claridad el voto sufragado.

La mampara para votar no tendrá cortina para evitar tocar superficies. El ciudadano emitirá su voto y doblará las boletas para luego depositarlas en la urna correspondiente.

Los funcionarios de casilla marcarán su credencial -de nuevo- sin tocarla. Y se colocará la tinta indeleble en su dedo para acreditar que el elector ya votó.

Cada tres horas, la casilla será sanitizada con aerosoles y toallas desinfectantes para superficies.

(Luis Ramos)