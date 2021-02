Las 3 prioridades del Plan Migratorio de AMLO

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentó este miércoles el Programa Nacional de Migración del sexenio, en el que se dan papeles principales a la inversión en Centroamérica, los derechos humanos, los niños migrantes, así como el tránsito migratorio ordenado y seguro.

Aquí te presentamos las claves que destacan del Plan Migratorio de AMLO:

Pacto de la ONU

El gobierno mexicano celebró el Pacto Mundial de Migración de Marrakech que busca el tránsito migratorio ordenado y seguro, con el cual busca alinearse para impulsar su plan de en la materia.

“Hoy quedó aprobado el Pacto Mundial para una migración segura, Ordenada y Regular por la ONU. México coincide con este pacto y por ello creamos esta Nueva Política Migratoria. Eso le da al país un lugar muy especial”, dijo el canciller Marcelo Ebrard, quien fue uno de los que presentó el programa.

Cuidado a niños migrantes

Para la administración de López Obrador, la seguridad de los niños migrantes será una de las grandes prioridades.

Debido a lo anterior, se anunció que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y el Instituto Nacional de Migración (INM) coordinarán la nueva Comisión para proteger interinstitucionalmente a los niños migrantes que piden asilo en el país.

Ricardo Bucio, titular del SIPINNA, dio a conocer que la nueva política tendrá en cuenta la restitución de derechos humanos de los menores migrantes como uno de sus ejes principales.

Bucio recalcó que, de acuerdo a la Encuesta OpiNNA Derechos sin Frontera, 6 de cada 10 niños mexicanos quieren apoyar a los menores extranjeros que cruzan por México con destino a Estados Unidos y señalan que hasta los recibirían en sus escuelas.

Sánchez Cordero resaltó que los niños mexicanos, a diferencia de los adultos, no discriminan y no tienen prejuicios con respecto a los menores migrantes. “La niñez en México no discrimina a la niñez migrante porque no tiene los prejuicios de los adultos”, lanzó.

Inversión en Centroamérica

Al mismo tiempo que buscarán salvaguardar los derechos humanos de los migrantes, la política migratoria de AMLO tiene el objetivo de impulsar la cooperación para detonar desarrollo en los países vecinos centroamericanos.

El gobierno de México junto con Estados Unidos implementarán un Plan de Desarrollo Integral en Centroamérica para que se fomente el desarrollo económico y la inversión en Centroamérica.

El plan que propuesto por el gobierno mexicano, en conjunto con El Salvador, Guatemala y Honduras; tiene que ver con la alianza de ambos gobiernos norteamericanos con empresarios y bancos multilaterales de desarrollo, socios regionales e internacionales, “para construir una Centroamérica más próspera y segura”.

Ebrard aseguró ayer que EU se comprometió a otorgar un total de 5.8 mil millones de dólares “para reformas institucionales y desarrollo económico en el Triángulo del Norte, por medio de fuentes privadas y públicas”.

Anunció que para fines de enero de 2019 acordaron ambos gobiernos realizar una reunión a nivel de gabinete para “acordar un marco estratégico de cooperación en Centroamérica”.

México y Estados Unidos, dijo, también acordaron fortalecer la colaboración con el sector privado e instituciones de desarrollo para generar empleos en el sur de México, lo que tendrá un presupuesto de 25 mil millones de dólares por los siguientes 5 años.

Asimismo, el gobierno de Donald Trump adelantó que aumentará la inversión privada y pública de México alcanzando 4.8 mil millones de dólares, incluyendo 2 mil millones de dólares en proyectos al sur de México.

