Las 3 condiciones que pone el INE para que haya una reforma electoral

El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, consideró que la próxima reforma electoral no es indispensable ya que con el actual marco legal electoral se puede llegar a las próximas elecciones presidenciales.

Pero, de haberla, enumeró que debe cumplir tres condiciones: tener claro lo que se pretende mejorar y cómo hacerlo; que sea resultado de un amplio consenso y no de una decisión por mayoría; y que no se convierte en una contrarreforma.

"No veo ningún sentido en quitar al INE. Pero si hay una reforma, el Instituto pondrá a disposición de los legisladores toda su experiencia técnica para que dicha reforma nos beneficie a todos".

"Me parecería que no tiene sentido una reforma en la que la Secretaría de Gobernación deba regresar la organización de las elecciones", adelantó.

Agregó que se debería, en términos legislativos, "apostar al fortalecimiento del pluralismo y representación proporcional para alcanzar una proporcionalidad pura en el Congreso".

El consejero Uckib Espadas le respaldó.

"Estos órganos electorales, estas autoridades que no dependen de otros órganos del poder y que sólo dependen de la ciudadanía, son un camino que ya no tiene para atrás".

Sin embargo, dijo, estaría de acuerdo en que dicha reforma incluya puntos necesarios a la actual legislación. "Que el Poder Legislativo establezca algunas reglas que, en mi opinión, nos hicieron falta en este proceso electoral. Pero el INE ha demostrado su capacidad para organizar elecciones con profesionalismo".

A PARTICIPAR EN LA CONSULTA

Durante la inauguración de la nueva sede local electoral en Mérida, Yucatán, ambos consejeros invitaron a la ciudadanía a participar en la consulta popular de primero de agosto.

Córdova reiteró que será la consulta mejor organizada en la historia del país. Y explicó que la pregunta que aprobó la Corte no se refiere a llevar a juicio político a los expresidentes del país.

"La papeleta que van a recibir los ciudadanos lleva la pregunta que aprobó la Corte. No otra cosa. Entiendo que la consulta que solicitó el presidente de la República estaba redactada de manera distinta y preguntaba otra cosa. Hasta dónde es del conocimiento público esa pregunta no fue avalada por la Corte y fue sustituida por la que acabo de leer. Sobre lo que los ciudadanos tendrán que contestar es eso, no otra cosa", subrayó.

El consejero presidente reiteró que el INE es sólo el operador de la consulta y no el intérprete de la pregunta. "Aquí hay responsabilidades de quién solicita la consulta, de quién avala o reformular la pregunta que se someterá a consideración de los ciudadanos, de quienes convocaron y la responsabilidad que a nosotros nos toca es organizar".

En su turno Espadas abundó que por su redacción "distintas personas pueden encontrar distintos intereses, por eso nos tocará decidir -a la hora de atender las quejas- si lo que se plantea obedece o no a la libertad de expresión de los ciudadanos. Lo que sí está prohibido es que los gobiernos hagan publicidad y los partidos políticos contraten publicidad medios electrónicos para definir una posición al respecto".

LAS PRIMERAS QUEJAS POR VIOLAR LA VEDA

Lorenzo Córdova refirió que la veda de propaganda política del gobierno comenzó ayer y concluye el primero de agosto. No obstante, adelantó que en las últimas horas llegaron ya dos quejas por violación a ésta. "Y las vamos a tener que desahogar... Ojalá y todos los actores políticos del país se apeguen al marco constitucional".

Agregó que el uso de los conteos rápidos para esta consulta electoral será una novedad para conocer los resultados el primero de agosto por la noche.

"Gracias a que el INE decidió este conteo rápido entre 9:30 y 10 de la noche tendremos resultados de la participación ciudadana cuántos votos recibieron el sí y cuántos votos el no. Y el lunes por la noche cuando acaben los cómputos en las Juntas Distritales tendremos los resultados finales y oficiales. Ya después harán los balances que se quiera", dijo.

Precisó que el día de la consulta los ciudadanos podrán votar solamente en la casilla que le corresponde y que no habrá voto para ciudadanos en tránsito, pues esta modalidad sólo se realiza durante jornadas electorales.

Respecto a los resultados, dijo, podrían resultar vinculantes en caso de obtener el 40 por ciento de los votos del listado nominal, lo que equivale a 37.5 por ciento de participación. "Tendrá que ser la Corte la que tendrá que orientar hacían los órganos que tendrán que dar viabilidad al mandato ciudadano expresado en la consulta".