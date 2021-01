LadyVacuna: Se vacuna sin ser médico covid y luego se va de fiesta

Alejandro Silva es el actual protagonista de una de las primeras tendencias del 2021 al ser nombrado por usuario de redes sociales como #LadyVacuna.

Primero el médico oftalmólogo recibió la vacuna contra la covid-19 sin ser parte de la primera línea de combate contra el virus y luego fue captado de fiesta en Puerto Vallarta, Jalisco.

Estos hechos son los que le han ganado el mote de #LadyVacuna.

LA VACUNACIÓN

El momento en que Silva fue vacunado contra la covid-19 en la Ciudad de México se transmitió a través de varios medios de comunicación debido a que era uno de los primeros en recibirla, además, llamaba la atención porque mostró sus pectorales al momento en que le administraron la dosis.

Sin embargo, Alejandro Silva no era parte de la primera línea de combate contra el covid-19, quienes según el plan del gobierno son los primeros que tienen que recibir la vacuna contra el virus.

Se trata de un oftalmólogo que trabaja en el Hospital Militar y que tiene un consultorio en la colonia Roma.

Tras hacerse viral su vacunación, Silva dio una entrevista en el programa de Adela Micha en el Heraldo de México donde justifica su vacunación.

Dijo que como oftalmólogo atiende a pacientes con glaucoma, una enfermedad que afecta a adultos mayores y por la cual necesita estar a poca distancia de ellos.

"No he parado de trabajar en todo lo que es la pandemia, he estado cubriendo la consulta de glaucoma y no hemos parado. Hay pacientes que pueden ser asintomáticos, una exploración de oftalmología que yo esté con un microscopio a 10 cm de la cara del paciente", señaló el médico.

Además, dijo que no fue el único que recibió esta vacuna, sino también el personal administrativo y demás especialistas que trabajan en el lugar.

"Desde hace algunas semanas nos dijeron que quien estaba dispuestos a ponerse la vacuna, se hizo una lista con los datos del personal que se iba a vacunar, incluidos personal administrativo, no médicos, porque el hospital está lleno de covid-19", dijo el oftalmólogo.

LA FIESTA

Las críticas contra Alejandro Silva se intensificaron luego que se hicieran virales una serie de imágenes y videos donde el médico se va de fiesta con sus amigos pese a la pandemia de covid-19.

Silva se ve con varios hombres en una fiesta en Puerto Vallarta, Jalisco, zona turística donde ha habido mucha presencia de vacacionistas pese a la pandemia de covid.

En los videos y fotografías, el médico nunca toma sana distancia, ni utiliza cubrebocas.

Las críticas contra el médico también son en el sentido que solo ha recibido una de las dos dosis de la vacuna de Pfizer, por lo que su proceso no ha sido completado.